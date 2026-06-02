Phí của trời nếu để 5 đại mỹ nhân đẹp như châu báu này flop!

Tổ hợp mỹ nhân đẹp nhất nhì showbiz đã chính thức tái xuất bằng màn lột xác ngoạn mục.

MEOVV trở lại với sản phẩm thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn

Ngày 1/6, MEOVV đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc Kpop đầy khắc nghiệt với ca khúc chủ đề Ddi ro ri, nằm trong mini album thứ hai mang tên Bite now. Ngay từ những giây phút đầu tiên lên sóng, sản phẩm âm nhạc mới nhất của "gà cưng" nhà The Black Label đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt thảo luận trên khắp các mạng xã hội, thu hút sự quan tâm khổng lồ từ đông đảo khán giả yêu nhạc.

Ddi ro ri - MEOVV

Ca khúc chủ đề Ddi ro ri được khán giả đánh giá là một bước đi mang tính đột phá cao của MEOVV. Điểm sáng lớn nhất của bài hát nằm ở sự kết hợp giai điệu đàn organ kinh điển đầy ma mị của bản giao hưởng Toccata and Fugue in D Minor từ huyền thoại Johann Sebastian Bach, xen lẫn cùng nhịp điệu Brooklyn drill hiện đại, dồn dập và vô cùng gai góc. Âm thanh cụm từ Ddi ro ri vang lên xuyên suốt bài hát không khác gì một tiếng chuông báo động, chính thức đánh dấu màn lột xác của năm cô gái sang trạng thái "dã thú" táo bạo và nguy hiểm hơn vạn phần. Đặc biệt hơn, lời bài hát do chính ba thành viên Ella, Narin và Gawon chắp bút đồng sáng tác, qua đó truyền tải trọn vẹn và chân thực nhất cái tôi độc bản cũng như thái độ sống thực sự của các cô gái tuổi đôi mươi.

Không chỉ thỏa mãn về mặt thính giác, MV Ddi ro ri còn là một cú bùng nổ về mặt thị giác với mức độ đầu tư vô cùng hoành tráng. Toàn bộ MV được xây dựng theo phong cách siêu thực, mang hơi hướng của một thước phim điện ảnh ngắn đầy cuốn hút. Những khung hình thể hiện rõ sự giằng xé và đối lập giữa vẻ ngoài búp bê vô hại và bản chất "dã thú" chực chờ thức tỉnh. Xen kẽ xuyên suốt thời lượng MV là những khung hình mang đậm chất gothic nghệ thuật như một bàn tiệc kỳ quái, những chiếc mạng che mặt bí ẩn, hay thậm chí là hình ảnh chú chuột nằm gọn trên đĩa bạc. Tất cả những chi tiết ẩn dụ này đã làm bật lên sự nguy hiểm và nét quái dị ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy xa hoa.

Tạo hình lộng lẫy của MEOVV trong MV

Nếu như thường ngày, công chúng đã quen thuộc với một MEOVV gắn liền với hình ảnh những cô tiểu thư hàng hiệu lộng lẫy, thì trong đợt trở lại này, visual của nhóm đã được bao phủ hoàn toàn bởi sắc thái gothic ma mị. Tạo hình mang hơi hướng "búp bê ma quái" với những lớp makeup đậm sắc lạnh, kết hợp cùng các thiết kế trang phục avant-garde dị biệt đã tôn lên góc cạnh sắc lẹm của từng thành viên.

Ngay sau khi ra mắt, Ddi ro ri đã nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến đều đánh giá cao chất liệu âm nhạc bắt tai, đặc biệt là câu hook gây nghiện, dễ dàng in sâu vào tâm trí người nghe ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Bên cạnh đó, phần nhìn của MV cũng nhận được vô số điểm cộng khi khoe trọn vẹn visual "không góc chết" của các thành viên. Khán giả ví von việc xem MV giống như đang thưởng thức trực tiếp một buổi biểu diễn thời trang cao cấp. Với những phản hồi vô cùng tích cực, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng đây sẽ là cú hích giúp MEOVV bứt phá mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng.

Visual lột xác bùng nổ của các thành viên MEOVV

Kỳ vọng về sự bức phá của MEOVV

MEOVV là nhóm nhạc nữ gồm năm mảnh ghép tài năng trực thuộc THEBLACKLABEL, công ty giải trí quyền lực do đích thân "phù thủy âm nhạc" Teddy sáng lập. Chính thức ra mắt vào ngày 6/9/2024, nhóm nhanh chóng được truyền thông ưu ái gọi tên là một trong những tân binh nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ 5, sở hữu hình tượng sành điệu, thời thượng cùng kỹ năng trình diễn đồng đều.

MEOVV là nhóm nhạc nữ gồm năm mảnh ghép tài năng trực thuộc THEBLACKLABEL

Cả năm thành viên đều sở hữu chiều cao ấn tượng, thần thái sắc lạnh và mang đậm hơi thở high-fashion. Trong đó, thỏi nam châm hút fan phải kể đến Ella khicô nàng từng "làm mưa làm gió" truyền thông quốc tế với danh xưng "mẫu nhí xinh nhất thế giới", người đã quá quen thuộc với ống kính máy ảnh từ khi mới lên hai tuổi. Dù chỉ mới hoạt động chưa lâu, MEOVV đã cho thấy sự liều lĩnh khi liên tục thử nghiệm với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Từ những đĩa đơn ra mắt như Meow, Toxic hay Burning up, nhóm đã nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường nhờ bệ phóng khổng lồ từ công ty quản lý, kết hợp cùng một đội hình không có lỗ hổng visual.

Dù sở hữu đặc quyền từ một "bệ phóng" khổng lồ, MEOVV vẫn phải đối mặt với không ít rào cản

Dù sở hữu đặc quyền từ một "bệ phóng" khổng lồ, MEOVV vẫn phải đối mặt với không ít rào cản. Từng được kỳ vọng sẽ trở thành "tân binh khủng long" khuynh đảo Kpop ngay từ những ngày đầu ra mắt, song sức nóng của 5 cô gái lại có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể sau khi sự tò mò ban đầu của công chúng dần qua đi. Giữa chiến trường Gen 5 khốc liệt với tốc độ đào thải chóng mặt âm nhạc của MEOVV lại chọn một lối đi hoàn toàn khác biệt. Nhóm hướng đến sự thể nghiệm gai góc, đề cao cái tôi nghệ thuật và phớt lờ những công thức "thân thiện" với công chúng.

Bên cạnh đó, định hướng của công ty dường như đang nhắm đến việc chiếm lĩnh thị trường ngách thay vì mải miết chạy đua thành tích bề nổi, điều này cũng khiến âm nhạc của nhóm không bị đặt nặng áp lực phải xưng vương nhạc số bằng mọi giá. MEOVV được định vị rõ ràng để vươn lên thành những biểu tượng thời trang thế hệ mới. Việc liên tục khoác lên mình các thiết kế Haute Couture và đồng hành cùng loạt nhà mốt xa xỉ đã giúp nhóm tạo ra giá trị thương mại cực kỳ vững chắc, đánh trúng tâm lý của tệp khán giả thượng lưu đam mê thời trang khiến phần nào âm nhạc của nhóm cũng bị lu mờ.

Dẫu vậy, với màn lột xác ngoạn mục qua một concept nghệ thuật vô cùng mãn nhãn trong đợt comeback lần này, người hâm mộ đang đặt kỳ vọng rất lớn vào việc MEOVV sẽ thực sự bứt phá, chứng minh được sức hút đường dài và từng bước vươn lên vị trí dẫn đầu của thế hệ mới.

Concept nghệ thuật vô cùng mãn nhãn của MEOVV:

Ảnh: The Black Label