Ella Gross - cái tên từng gắn liền với danh xưng “bé gái đẹp nhất thế giới” đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác của sự nghiệp, khi từ một mẫu nhí đình đám trở thành idol Kpop thế hệ mới. Hành trình chuyển mình này không chỉ đánh dấu sự thay đổi về định hướng nghề nghiệp mà còn kéo theo nhiều biến động trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân, từ ngoại hình đến cách xuất hiện trước công chúng.

Sinh năm 2008, Ella Gross sở hữu vẻ đẹp lai giữa Đức, Hàn Quốc và Mỹ. Ngay từ khi mới 2 tuổi, cô đã bước chân vào làng mẫu và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của hàng loạt thương hiệu thời trang quốc tế như Gap, Zara, Levi’s hay Abercrombie & Fitch. Với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và thần thái tự nhiên trước ống kính, Ella sớm gây chú ý trên mạng xã hội lẫn truyền thông. Danh xưng “bé gái đẹp nhất thế giới” xuất hiện từ đó, gắn liền với tuổi thơ của cô như một dấu mốc nhận diện mạnh mẽ.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm cũng vô tình tạo nên một “cái bóng” lớn. Trong nhiều năm, hình ảnh của Ella gần như đóng khung trong khuôn mẫu mẫu nhí xinh đẹp, khó tách rời khỏi quá khứ. Bước ngoặt đến vào năm 2018 khi cô ký hợp đồng với The Black Label - công ty do producer Teddy thành lập, từng là công ty liên kết với YG Entertainment. Đây được xem là bước đi chiến lược, mở ra định hướng sự nghiệp mới cho Ella Gross.

Sau 6 năm đào tạo, Ella chính thức debut vào tháng 9/2024 trong đội hình nhóm nhạc nữ MEOVV - dự án girlgroup đầu tiên của The Black Label. Nhóm gồm 5 thành viên, theo đuổi hình ảnh cá tính, sang trọng và mang màu sắc âm nhạc đặc trưng của Teddy. MEOVV được mệnh danh là tân binh đẹp nhất Kpop với đội hình đồng đều, không một lỗ hổng visual. Trong đó, Ella Gross chính là "át chủ bài". Ngay từ khi được công bố là thành viên đầu tiên, Ella đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ độ nhận diện sẵn có. Không chỉ sở hữu lợi thế về danh tiếng, cô còn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và phong thái biểu diễn ổn định dù là tân binh.

Sản phẩm debut MEOW nhanh chóng tạo được độ phủ sóng đáng kể. MV đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát hành và xuất hiện trong danh sách thịnh hành tại nhiều quốc gia. Nhóm cũng ghi nhận sự hiện diện trên các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc như Melon hay Genie. Bên cạnh đó, các video fancam cá nhân của Ella liên tục thu hút lượng xem lớn, phản ánh sức hút riêng biệt của cô trong đội hình.

Nhan sắc sáng bừng của nữ thần tượng

Một yếu tố khác góp phần gia tăng sự chú ý dành cho Ella là mối liên hệ với các nghệ sĩ thuộc hệ sinh thái YG. Từ khi còn nhỏ, cô đã nhiều lần xuất hiện cùng BLACKPINK, đặc biệt có mối quan hệ thân thiết với Jennie. Chính vì vậy, Ella thường được gọi bằng những biệt danh như “em gái BLACKPINK” hay “tiểu Jennie”. Bên cạnh đó, việc được đào tạo và định hướng trực tiếp bởi Teddy - người đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ lớn như BLACKPINK hay 2NE1 cũng tạo nên kỳ vọng đáng kể từ công chúng.

Ở tuổi 18, Ella Gross ngày càng đẹp sắc sảo, là con cưng của nhiều thương hiệu thời trang - mỹ phẩm

Ở tuổi 18, Ella Gross không còn mang hình ảnh của một mẫu nhí ngày nào. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m74, vóc dáng cân đối và phong thái trưởng thành rõ rệt. Những đường nét lai Á - Âu ngày càng sắc sảo, tạo nên diện mạo khác biệt so với thời thơ ấu. Sự thay đổi này nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khi một bộ phận khán giả cho rằng Ella đã “khác lạ” so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển giao từ mẫu nhí sang idol, việc thay đổi ngoại hình và thần thái là điều khó tránh khỏi.

Debut với MEOVV, nhiều fan phát hiện tài khoản Instagram cá nhân được lập ra từ thời làm mẫu nhí của Ella dần bốc hơi toàn bộ hình ảnh cũ

Debut với MEOVV, nhiều fan phát hiện tài khoản Instagram cá nhân được lập ra từ thời làm mẫu nhí của Ella dần bốc hơi toàn bộ hình ảnh cũ. Các bài đăng cũ không còn hiển thị, khiến trang cá nhân 4 triệu người theo dõi trở nên trống trơn như vừa được tạo lại. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt với những người theo dõi cô từ thời còn nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một phần trong chiến lược tái định vị hình ảnh sau khi debut. Trong môi trường Kpop, việc kiểm soát nội dung cá nhân và xây dựng hình ảnh đồng bộ với nhóm là điều phổ biến, nhằm đảm bảo tính nhất quán trong định hướng truyền thông.

Việc “xóa sổ quá khứ” trên mạng xã hội nhìn theo hướng tích cực là bước cắt bỏ cần thiết để Ella bước sang một chương mới. Từ một hiện tượng mạng xã hội với danh xưng mang tính biểu tượng, cô đang từng bước xây dựng lại hình ảnh như một nghệ sĩ Kpop thực thụ. Đây không chỉ là câu chuyện thay đổi diện mạo, mà còn là quá trình tái định nghĩa bản thân trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao.

Việc debut trong một nhóm nhạc được đầu tư bài bản giúp Ella có nền tảng để tái thiết hình ảnh, song cũng đặt cô trước kỳ vọng cao từ công chúng

Hành trình của Ella Gross cho thấy một mô hình phát triển quen thuộc nhưng không dễ thực hiện: chuyển đổi từ ngôi sao thời trang nhí sang nghệ sĩ trưởng thành. Trong trường hợp của cô, yếu tố ngoại hình từng là lợi thế lớn, nhưng cũng đồng thời trở thành áp lực khi phải thoát khỏi khuôn mẫu cũ. Việc debut trong một nhóm nhạc được đầu tư bài bản giúp Ella có nền tảng để tái thiết hình ảnh, song cũng đặt cô trước kỳ vọng cao từ công chúng.

Ella Gross đang được định vị là một idol Kpop thế hệ mới, với hình ảnh được kiểm soát chặt chẽ và định hướng rõ ràng

Ở thời điểm hiện tại, Ella Gross không còn là “bé gái đẹp nhất thế giới” theo cách mà công chúng từng biết. Thay vào đó, cô đang được định vị là một idol Kpop thế hệ mới, với hình ảnh được kiểm soát chặt chẽ và định hướng rõ ràng. Những thay đổi về ngoại hình, mạng xã hội hay cách xuất hiện trước truyền thông đều cho thấy một quá trình chuyển mình có tính toán, nhằm tách biệt hoàn toàn với quá khứ mẫu nhí từng làm nên tên tuổi của cô.