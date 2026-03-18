Châu Bùi nói 1 câu khi bị fan "chất vấn" chuyện cưới Binz, thừa nhận “chưa ai book” đi hát

Trong buổi trò chuyện đặc biệt cùng ID14 sắp lên sóng, Châu Bùi đã có dịp trực tiếp xem loạt reaction của người hâm mộ về MV debut - Big Girl Don't You Cry . Không chỉ dừng lại ở việc xem các “đánh giá” của khán giả về sản phẩm, cô nàng còn mang đến những khoảnh khắc tương tác vô cùng lầy lội qua màn fan-call và thẳng thắn trả lời loạt câu hỏi "hóc búa", hé lộ một hình ảnh Châu Bùi cực kỳ gần gũi và chân thật.

Khi lắng nghe những nhận xét đầu tiên về sản phẩm âm nhạc tâm huyết, Châu Bùi không giấu nổi sự hồi hộp. Đa số khán giả đều dành cơn mưa lời khen cho phần nhìn, đánh giá MV được đầu tư visual mãn nhãn, chỉn chu với concept mang hơi hướng Hàn Quốc, khiến nhiều người liên tưởng đến các nhóm nhạc đình đám như NewJeans hay ILLIT. Bên cạnh đó, giai điệu bài hát được nhận xét là "catchy", mang lại năng lượng tích cực và chill nhẹ nhàng. Đặc biệt, nhiều fan công nhận giọng hát của cô nàng đã có sự tiến bộ rõ rệt so với thời điểm tham gia Em Xinh Say Hi .

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng rất công tâm khi chỉ ra những điểm trừ của sản phẩm. Đa số ý kiến cho rằng lời bài hát chưa được rành mạch, dẫn đến việc khán giả khó hát theo, đồng thời chất giọng của nữ fashionista vẫn cần thêm thời gian để trau dồi. Thang điểm được đưa ra dao động từ 6.5 đến 9/10, kèm theo một lời chốt hạ khá thực tế: "Sản phẩm mang 80% dấu ấn Fashionista và 20% ca sĩ" , coi như một sự khích lệ cho bước đầu rẽ hướng.

Trước những lời góp ý thẳng thắn, thay vì buồn bã, Châu Bùi lại liên tục ôm mặt cười sung sướng, hai má đỏ bừng và lầy lội "xin xỏ" thông tin những khán giả đã ưu ái chấm điểm cao. Cô trải lòng bản thân cực kỳ trân trọng những lời khen chê văn minh từ công chúng, sẵn sàng thừa nhận thiếu sót và hứa sẽ hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc qua từng năm. Với Châu, sự đón nhận hiện tại đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Ngay trong buổi trò chuyện, Châu Bùi cũng có dịp bộc bạch những cảm xúc và câu chuyện chưa kể thông qua phần hỏi đáp nhanh.

Khi được hỏi liệu con đường làm Fashionista có dễ dàng, Châu Bùi tự tin khẳng định đây là đam mê và thế mạnh cốt lõi, nên cô không thấy quá khó khăn mà xem đó như những việc hiển nhiên phải làm. Về dự định biến Big Girl Don't You Cry thành bài hát chủ đề cho một album, cô nàng dứt khoát đáp "Không". Châu Bùi chia sẻ với cô thì đây chỉ là một ca khúc bình thường, nếu ra mắt album trong tương lai, cô sẽ cân nhắc chọn một bài hát khác làm title track.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn khi Châu Bùi bốc trúng câu hỏi đi thẳng vào vấn đề ai cũng muốn biết: "Bao giờ cưới anh Binz?" . Cô nàng lập tức ngượng chín mặt, tìm cách lảng tránh khéo léo nhưng cũng trả lời một cách ngọt ngào: "Chuyện này chỉ chúng tôi biết với nhau" .

Chuyển sang những chia sẻ sâu lắng hơn về điều ước hiện tại, Châu Bùi hạnh phúc cho biết cô không mong cầu gì thêm vì mọi thứ đang đẹp tựa giấc mơ. Tình cảm từ khán giả đã khiến cô vui sướng đến mức quên sạch mọi vất vả trong quá trình thực hiện sản phẩm. Tự nhìn nhận về giọng hát, Châu đánh giá bản thân đã tiến bộ rất nhiều so với những năm trước. Cô yêu thích chất giọng mang tính "biểu cảm" cao, có thể biến hóa đa dạng các tone của mình.

Sự rôm rả tiếp tục được đẩy lên cao trào trong phần fan-call trực tiếp. Khi fan thắc mắc liệu Châu có định đem ca khúc đi diễn, Châu Bùi hài hước đáp: "Có! Nhưng chưa ai book" . Nữ nghệ sĩ khẳng định chắc nịch nếu có cơ hội lên sân khấu, cô không chỉ hát mà sẽ "cân" luôn phần nhảy live. Để minh chứng cho quyết tâm này, Châu Bùi còn tiết lộ bản thân đã tậu hẳn một chiếc máy chạy bộ về nhà để ngày ngày vừa chạy hì hục vừa tập hát nhằm luyện cột hơi. Cũng ngay trên sóng, dù ban đầu e dè than vãn "Thôi khó lắm em ơi" , Châu Bùi vẫn vô cùng chiều fan khi cất giọng hát chay một đoạn điệp khúc.

Vừa chào sân Vpop, Châu Bùi không tránh khỏi những luồng ý kiến trái chiều nhưng cũng thu về vô số lời khen ngợi tích cực. Qua buổi trò chuyện, cô đã cho thấy một tinh thần cầu thị và góc nhìn làm nghề nghiêm túc. Dẫu biết chặng đường phía trước còn dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực, Châu Bùi vẫn luôn dành sự trân trọng và tự hào cho hành trình bền bỉ vươn lên của chính mình.