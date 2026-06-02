Vẫn còn 1 ngôi sao nước Mỹ tỷ view chờ để collab với Sơn Tùng M-TP?

Come My Way chưa phải là cú nổ khủng nhất của Sơn Tùng năm nay?

Khuya 1/6 (giờ Việt Nam), cộng đồng fan Sơn Tùng M-TP tiếp tục được phen xôn xao khi siêu sao người Mỹ Jason Derulo bất ngờ đăng tải đoạn "best cut" trong MV Come My Way lên story cá nhân.

Động thái mới nhất của Jason Derulo ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít khán giả đặt dấu hỏi lớn: Phải chăng đây là lời ngầm ủng hộ dành cho màn trở lại của Sơn Tùng M-TP? Giữa hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết ngoài đời? Hay xa hơn, đây là tín hiệu cho một màn hợp tác quốc tế đang được chuẩn bị trong tương lai?

Thực tế, đây không phải lần đầu Jason Derulo có động thái liên quan đến Sơn Tùng M-TP.

Còn nhớ thời điểm Sơn Tùng mới bắt đầu "nhá hàng" cho dự án trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Jason Derulo từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ biểu tượng xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của nam ca sĩ Việt Nam. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ để thổi bùng hàng loạt đồn đoán về khả năng hợp tác giữa hai nghệ sĩ.

Jason Derulo từng đăng ảnh mặt nạ của Sơn Tùng sau đó xoá đi vào ngày 14/5

Ở thời điểm đó, nhiều người tin rằng Jason Derulo chính là nhân vật quốc tế bí ẩn sẽ xuất hiện trong sản phẩm comeback của Sơn Tùng. Tuy nhiên, mọi suy luận nhanh chóng trở nên khó đoán khi nam ca sĩ người Mỹ bất ngờ xóa bài đăng chỉ sau một thời gian ngắn. Động thái này khiến khán giả càng thêm tò mò, không rõ đây là một "cú lỡ tay", hành động bắt trend hay thực sự là một mắt xích trong kế hoạch truyền thông lớn hơn.

Việc Jason Derulo tiếp tục chia sẻ hình ảnh từ Come My Way sau khi MV chính thức phát hành khiến những nghi vấn tưởng như đã lắng xuống nay một lần nữa bùng lên. Fan tin rằng, Tyga chưa phải là tất cả. Jason Derulo sẽ là ngôi sao quốc tế tiếp theo hợp tác với Sơn Tùng.

Jason Derulo là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của nhạc pop đương đại. Sinh năm 1989, anh nổi tiếng với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và diễn viên. Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động, Jason Derulo được mệnh danh là "cỗ máy tạo hit" với hàng loạt bản hit toàn cầu như Whatcha Say, Talk Dirty, Wiggle, Trumpets, Want To Want Me hay Savage Love.

Đặc biệt, Jason Derulo còn được xem là một trong những nghệ sĩ tận dụng TikTok thành công nhất thế giới, giúp nhiều ca khúc liên tục đạt hàng tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng số. Theo số liệu được công bố, anh đã bán hơn 250 triệu đĩa đơn và thu về khoảng 18,2 tỷ lượt streaming trên toàn cầu. Nam ca sĩ cũng từng bắt tay với BTS trong bản remix Savage Love, đưa ca khúc này vươn lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Nếu thực sự có một màn hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và Jason Derulo trong tương lai, đây chắc chắn sẽ là một trong những cú bắt tay quốc tế đáng chú ý nhất của Vpop.

Trong khi đó, sau khi Come My Way chính thức ra mắt, cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng cũng đang bước vào giai đoạn "soi hint" quen thuộc. Hàng loạt giả thuyết được đưa ra xoay quanh khả năng nam ca sĩ đang chuẩn bị cho một dự án lớn hơn thay vì chỉ đơn thuần phát hành một đĩa đơn.

Một trong những chi tiết được bàn tán nhiều nhất là hình ảnh con sâu xuất hiện trong MV với tổng cộng 7 đốt thân. Ở một phân cảnh khác, khán giả còn phát hiện hình ảnh vòng tròn được chia thành đúng 7 phần bằng nhau. Từ đây, nhiều người suy luận rằng dự án tiếp theo của Sơn Tùng có thể là một album gồm 7 ca khúc.

Không dừng lại ở đó, tại mốc thời gian khoảng 1 phút 50 giây, fan còn phát hiện một vị trí đỗ xe mang số "629". Chi tiết này nhanh chóng được liên hệ với ngày 29/6 nếu đọc theo định dạng tháng/ngày.

Fan đồn đoán màn collab với Tyga chỉ là mở đường cho dự án bùng nổ hơn phía sau (ảnh: AAA)

Theo phân tích từ cộng đồng người hâm mộ, màu sắc xuất hiện trên con sâu cũng có thể là một dạng mật mã. Các ký hiệu trắng - đen được cho là đại diện cho cấu trúc ngôn ngữ của album, gồm 2 ca khúc tiếng Việt, 3 ca khúc tiếng Anh và 2 ca khúc song ngữ.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với Hypebeast, Sơn Tùng M-TP cũng xác nhận hình ảnh con sâu là biểu tượng cho cánh cửa mở ra một kỷ nguyên mới trong sự nghiệp, đồng thời hé lộ rằng vẫn còn nhiều điều đang chờ khán giả phía trước.

Bên cạnh đó, Come My Way sở hữu số lượng bối cảnh, tạo hình và lớp nghĩa hình ảnh nhiều hơn đáng kể so với các MV thông thường của nam ca sĩ. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng sản phẩm hiện tại chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn mà Sơn Tùng đang xây dựng.

Tất nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng fan. Tuy nhiên, với "truyền thống" cài cắm easter egg dày đặc trong các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất lúc này vẫn là: Liệu ngày 29/6 có thực sự đánh dấu một bước đi mới?

Ở thời điểm hiện tại, Come My Way vẫn đang tiếp tục tạo nên những cột mốc ấn tượng. Tính đến sáng 2/6, MV đã vượt mốc 21 triệu lượt xem, đồng thời góp mặt trong nhóm video dẫn đầu trên YouTube Charts toàn cầu.

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ khán giả, sản phẩm còn liên tục xuất hiện trên các kênh truyền thông quốc tế. Hypebeast đăng tải bài phỏng vấn riêng với Sơn Tùng M-TP, trong khi Forbes và MTV cũng đưa tin về màn hợp tác giữa Sơn Tùng và Tyga, đánh giá đây là sản phẩm mang di sản văn hóa Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Vì vậy, nếu những đồn đoán về Jason Derulo trở thành sự thật, Sơn Tùng M-TP sẽ tạo nên một cú đúp hợp tác quốc tế chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Vpop. Sau Tyga là Jason Derulo - hai nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Mỹ sẽ là bước tiến đủ sức khiến toàn bộ làng nhạc khu vực lẫn quốc tế phải dõi theo hành trình vươn ra thế giới của nam ca sĩ Việt Nam.