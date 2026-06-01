Từ Sơn Tùng và Hoàng Thuỳ Linh: Nghệ sĩ có muôn cách đưa văn hoá Việt ra thế giới, và tất cả đều trân quý như nhau!

Sơn Tùng M-TP và 10 năm đi ra quốc tế

Ngay từ năm 2017, Lạc Trôi đã cho thấy những tín hiệu đầu tiên của tham vọng vượt khỏi ranh giới Vpop. Là một ca khúc tiếng Việt, Sơn Tùng đã thể hiện toàn bộ tài năng sáng tác của mình vào ca từ hoa mỹ, những áng văn thơ bay bổng từ đầu bài “Người theo hương hoa mây mù giăng lối”. Khi này, có lẽ Sơn Tùng vẫn chưa hoạch định cho mình 1 bản kế hoạch đủ rõ ràng để bước ra quốc tế. Nhưng bằng giá trị chân thực nhất là âm nhạc, Lạc Trôi nhanh chóng tạo được sức lan tỏa đáng kể tại nhiều thị trường châu Á, liên tục xuất hiện trong danh sách thịnh hành của YouTube ở nhiều quốc gia.

Bản phối EDM hoà quyện mượt mà giữa future bass và sáo trúc, nhạc cụ dân tộc của Triple D đến giờ vẫn gây thương nhớ. Lạc Trôi tạo trend châu Á, được netizen Trung Quốc, Hàn Quốc sử dụng trong nhiều nội dung mạng xã hội. Quan trọng hơn cả những con số, Lạc Trôi giúp chứng minh một sản phẩm âm nhạc Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế nếu sở hữu bản sắc đủ riêng biệt và chất lượng sản xuất đủ cạnh tranh.

Hai năm sau, Sơn Tùng thực hiện bước đi được xem là táo bạo nhất thời điểm đó với Hãy Trao Cho Anh. Việc kết hợp cùng rapper huyền thoại Snoop Dogg và ca sĩ Madison Beer không đơn thuần là một màn hợp tác gây chú ý truyền thông. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt chủ động kết nối với huyền thoại thế giới, dùng cách “đứng trên vai người khổng lồ” để tiếp cận khán giả toàn cầu.

Hãy Trao Cho Anh bùng nổ, Sơn Tùng càn quét top trending toàn cầu, hiện thu về hơn 300 triệu lượt xem, được Billboard đưa tin. Thành tích lọt top trending tại Mỹ, Hàn Quốc, Australia cùng việc xuất hiện trên Billboard Social 50 cho thấy tham vọng quốc tế của Sơn Tùng không còn dừng ở khu vực.

Tuy nhiên, sau 2 bước chạy đà quan trọng kể trên, Sơn Tùng lại có bước chùng vào giai đoạn 2022 - 2023. Nam ca sĩ bắt đầu phát hành những sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Anh như There's No One At All hay Making My Way. There’s No One At All chưa kịp tạo bão thì “chết yểu”, phải gỡ MV vì hình ảnh nhạy cảm. Còn Making My Way được giới thiệu đầy tham vọng nhưng lại là 1 dự án dở dang. Sơn Tùng chỉ tung 1 bản audio sau đó không còn nhắc đến dự án này.

Năm 2024, người hâm mộ tưởng chừng Sơn Tùng đã gác lại sự nghiệp toàn cầu khi ra mắt 2 ca khúc tiếng Việt Chúng Ta Của Tương Lai, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Mỗi ca khúc đều có thành tích tốt, khiến Vpop xáo động (điều này là đương nhiên), rồi Sơn Tùng nghỉ 2 năm. Quãng nghỉ dài giữa các era phần nào khiến khán giả quên đi tham vọng toàn cầu của Sơn Tùng. Cho đến khi, anh trở lại với Come My Way.

Chiến lược kéo dài gần 10 năm ấy đạt tới cột mốc lớn nhất khi Sơn Tùng công bố kế hợp với rapper nước Mỹ Tyga. Come My Way được phát triển trên nền nhạc Afrobeats pha trộn Pop cùng Hip-hop không chỉ cho thấy sự cập nhật với những xu hướng âm nhạc đương đại, mà còn thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh trực tiếp trên sân chơi toàn cầu. Việc ca khúc debut ở vị trí số 1 YouTube Charts toàn cầu, vượt qua cả những bản hit quốc tế đình đám, được xem là thành tích chưa từng có tiền lệ đối với một nghệ sĩ Việt Nam.

Điều đáng nói là trong khi lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc mang tính toàn cầu hơn bao giờ hết, Sơn Tùng lại không hoàn toàn từ bỏ yếu tố bản địa. Nếu phần âm thanh được thiết kế để tiếp cận số đông khán giả quốc tế, thì phần hình ảnh của Come My Way lại trở thành nơi nam ca sĩ và ê-kíp gửi gắm những lớp lang văn hóa Việt Nam.

Khác với cách tiếp cận quen thuộc là đưa trực tiếp âm hưởng dân gian hay lời ca tiếng Việt vào sản phẩm, Come My Way chọn chiến lược sử dụng ngôn ngữ thị giác để kể câu chuyện về bản sắc. Những địa danh quen thuộc như quần thể danh thắng Tràng An hay Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính không xuất hiện dưới góc nhìn của một thước phim quảng bá du lịch. Thay vào đó, ê-kíp phủ lên toàn bộ không gian một lớp màu điện ảnh mang tính siêu thực, khiến các công trình văn hóa vừa quen thuộc vừa mới lạ trong mắt khán giả quốc tế.

Song song với đó là hệ thống biểu tượng văn hóa được cài cắm dày đặc xuyên suốt MV. Hình ảnh chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý hay lễ hội đua bò An Giang xuất hiện trong cấu trúc thị giác hiện đại, mang hơi hướng fashion film và art-film. Đặc biệt, chi tiết chim Lạc xuất hiện giữa đô thị Los Angeles được nhiều người xem như một tuyên ngôn về sự hội nhập: biểu tượng văn hóa Việt Nam không bị giới hạn trong không gian truyền thống mà được đặt giữa bối cảnh toàn cầu.

MV còn được tham chiếu tới mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, tạo thêm nhiều lớp nghĩa dành cho những khán giả yêu thích việc giải mã hình ảnh. Đây là hướng tiếp cận khác biệt so với phần lớn sản phẩm Vpop trước đó, khi văn hóa bản địa không được trình bày trực diện mà hòa vào ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Ở Come My Way, một khía cạnh mới xứng đáng được ghi nhận chính là việc Sơn Tùng tôn trọng văn hoá nguồn gốc xuất xứ của thể loại nhạc mình đang theo đuổi. Cee Jay - YouTuber người Nigeria đánh giá cao việc Sơn Tùng hát Come My Way theo phong cách châu Phi. Dù lời tiếng Anh, nhưng Afrobeats là thể loại nhạc xuất phát từ châu Phi. Do đó, nam ca sĩ đã biến tấu cách xử lý ca khúc. Khái niệm vươn ra biển lớn của Sơn Tùng được mở rộng. Việc anh làm không chỉ là "đưa nhạc pop Việt hay chất liệu truyền thống ra thế giới", mà còn thêm cả du nhập, thu nạp các nền văn hoá vào nhạc Việt. Giao lưu văn hóa là “cho và nhận”, chứ không phải cho đi một chiều như cách nghĩ đơn thuần.

Song, càng tiến xa trên hành trình quốc tế hóa, áp lực dành cho Sơn Tùng M-TP càng lớn.

Khác với các ngôi sao Kpop được hậu thuẫn bởi những tập đoàn giải trí sở hữu hệ thống truyền thông toàn cầu, mạng lưới phân phối quốc tế và cộng đồng fandom được xây dựng bài bản trong nhiều năm, M-TP Entertainment vẫn đang vận hành như một đơn vị độc lập. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi chiến dịch quảng bá, mọi khoản đầu tư và mọi rủi ro đều phải được tự mình gánh vác.

Mỗi sản phẩm của Sơn Tùng thường bị đặt lên bàn cân với những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Khi Come My Way ra mắt, MV lập tức trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc so sánh về concept, cách dàn dựng và ngôn ngữ hình ảnh. Khi lựa chọn hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, nam ca sĩ tiếp tục đối mặt với những đánh giá nghiêm ngặt về phát âm, flow hay khả năng cạnh tranh với nghệ sĩ quốc tế. Ngược lại, nếu lựa chọn an toàn hơn, anh cũng có nguy cơ bị cho là thiếu đột phá.

Gần đây nhất là tranh luận xoay quanh hình ảnh Sơn Tùng đứng trên chim Lạc giữa lòng Los Angeles. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là biểu tượng mang ý nghĩa thiêng liêng nên cần được thể hiện với sự trang trọng nhất định. Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm nhìn nhận đây là cách diễn giải nghệ thuật mang tính biểu tượng trong một sản phẩm âm nhạc đương đại.

Nhiều ý kiến chuyên môn đã tiếp cận vấn đề theo hướng cởi mở hơn. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng không nên vội vàng quy kết hình ảnh này là phản cảm, bởi di sản văn hóa muốn tồn tại trong đời sống hiện đại cần có khả năng đối thoại với thế hệ trẻ, với công nghệ và những hình thức sáng tạo mới. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức nhìn nhận hình ảnh Sơn Tùng đứng trên lưng chim Lạc giữa Los Angeles như một biểu tượng cho việc văn hóa nguồn cội trở thành bệ đỡ để người Việt bước ra thế giới.

Những tranh luận ấy cũng phản ánh chính vị thế đặc biệt mà Sơn Tùng đang nắm giữ. Khi đứng trên đỉnh cao của Vpop, mọi thành tích của anh đều bị xem như thước đo cho cả nền công nghiệp. Thành công vang dội của Come My Way tạo ra một chuẩn mực mới, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai nam ca sĩ áp lực phải liên tục vượt qua chính mình.

Sau 10 năm theo đuổi giấc mơ quốc tế, Sơn Tùng M-TP vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Nhưng dù yêu hay không yêu âm nhạc của anh, khó phủ nhận rằng nam ca sĩ đã trở thành trường hợp hiếm hoi của Vpop dám bước vào cuộc cạnh tranh toàn cầu bằng chính nguồn lực của mình. Và trên hành trình ấy, thành công không phải điều duy nhất được ghi nhận. Sự dấn thân, những thử nghiệm và cả những tranh luận đi kèm cũng là một phần quan trọng trong câu chuyện đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Tranh cãi Sơn Tùng hay Hoàng Thuỳ Linh là người “paved the way”

Bấy nhiêu áp lực dành cho Sơn Tùng trong công cuộc đưa văn hoá Việt lan toả quốc tế vẫn chưa đủ. Ngoài tranh cãi về hình tượng chim Lạc hay bản phối, cách phát âm tiếng Anh, mạng xã hội còn đang tranh luận nảy lửa xoay quanh câu hỏi: Sơn Tùng M-TP hay Hoàng Thuỳ Linh mới là người thực sự “paved the way” (mở đường) cho âm nhạc Việt Nam trên hành trình vươn ra quốc tế?

Từ các diễn đàn âm nhạc, nền tảng mạng xã hội cho đến những cộng đồng người hâm mộ, hai cái tên liên tục được đặt lên bàn cân. Một bộ phận khán giả cho rằng, với những con số đỉnh cao mà Sơn Tùng đã thiết lập, thì là nghệ sĩ tiên phong đưa Vpop ra thế giới. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại khẳng định Hoàng Thuỳ Linh mới là người tạo nên dấu ấn đặc biệt khi đưa văn hóa Việt Nam trở thành điểm nhận diện nổi bật trong các sản phẩm âm nhạc hiện đại.

Nhiều năm qua, mỗi khi xuất hiện cuộc thảo luận về việc nghệ sĩ Việt quảng bá bản sắc dân tộc thông qua âm nhạc, cái tên Hoàng Thuỳ Linh luôn được nhắc đến đầu tiên. Trước khi tạo nên hiện tượng với chuỗi dự án đình đám sau này, Hoàng Thuỳ Linh đã có những thử nghiệm ban đầu thông qua Bánh Trôi Nước. Ca khúc phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng của Hồ Xuân Hương được xây dựng trên nền âm nhạc điện tử đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu cổ điển và tư duy sản xuất hiện đại. Đây có thể xem là một trong những tín hiệu đầu tiên cho thấy định hướng khai thác văn hóa dân tộc theo cách mới mẻ mà nữ ca sĩ theo đuổi.

Tuy nhiên, phải đến album Hoàng, công thức ấy mới thực sự bùng nổ. Sự kết hợp giữa Hoàng Thuỳ Linh và DTAP tạo ra một hệ quy chiếu mới cho Vpop, nơi thơ ca, văn học, tín ngưỡng, thành ngữ, ca dao và chất liệu dân gian được tái cấu trúc bằng ngôn ngữ Pop, EDM cùng âm nhạc điện tử hiện đại. Những sản phẩm như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già,... không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn giúp định hình rõ nét thương hiệu nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Điều quan trọng là những yếu tố văn hóa trong sản phẩm của Hoàng Thuỳ Linh không tồn tại như những biểu tượng đứng riêng lẻ. Chúng được lồng ghép vào câu chuyện, hình ảnh, âm nhạc và thông điệp thống nhất nhất quán với cách Hoàng Thuỳ Linh gây dựng thế giới quan, mà vẫn để khán giả đại chúng dễ dàng tiếp cận. Văn hóa Việt Nam trở thành một phần tự nhiên trong trải nghiệm thưởng thức thay vì mang cảm giác giáo điều hay minh họa đơn thuần.

Đến dự án LINK, tư duy này tiếp tục được mở rộng. Nếu Hoàng tập trung vào việc xác lập bản sắc, thì LINK cho thấy nỗ lực kết nối bản sắc ấy với thế giới đương đại. Hoàng Thuỳ Linh bắt đầu mở rộng biên độ hợp tác, đưa nhiều màu sắc âm nhạc mới vào sản phẩm nhưng vẫn giữ văn hóa Việt Nam ở vị trí trung tâm. Đây cũng là giai đoạn cho thấy sự đầu tư toàn diện hơn, không chỉ ở MV hay sân khấu mà còn ở storytelling, nhận diện hình ảnh, thời trang và thông điệp nghệ thuật.

Chính sự nhất quán kéo dài nhiều năm đã giúp Hoàng Thuỳ Linh trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi của Vpop xây dựng thành công một "vũ trụ văn hóa" mang dấu ấn riêng.

Thành công quốc tế của Hoàng Thuỳ Linh diễn ra theo cách gần như trái ngược với những mô hình quảng bá phổ biến hiện nay. Không có ca khúc tiếng Anh, không có chiến dịch nhắm trực diện vào thị trường phương Tây, cũng không có những màn kết hợp đình đám với nghệ sĩ quốc tế, See Tình vẫn trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ sức lan tỏa tự nhiên trên TikTok. Giai điệu bắt tai kết hợp với màu sắc ngũ cung quen thuộc của âm nhạc Việt Nam giúp ca khúc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi thị trường nội địa, xuất hiện dày đặc tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Nhiều nghệ sĩ, idol và người sáng tạo nội dung quốc tế sử dụng hoặc trình diễn lại See Tình, biến ca khúc thành một trong những hiện tượng hiếm hoi của Vpop đạt được độ phủ rộng trên quy mô toàn cầu. Thành công này cho thấy một thực tế thú vị: để tiếp cận thế giới, nghệ sĩ không nhất thiết phải loại bỏ bản sắc địa phương.

Ngược lại, trong một thị trường âm nhạc ngày càng đồng nhất bởi các xu hướng toàn cầu, chính những yếu tố bản địa đôi khi lại trở thành lợi thế cạnh tranh mạnh nhất. Càng mang đậm dấu ấn riêng, sản phẩm càng có khả năng được nhận diện.

Hoàng Thuỳ Linh coi văn hoá Việt là sứ mệnh cả đời. Về mức độ hoàn thiện định hướng nghệ thuật khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, công tâm đánh giá thì chưa ai làm được như Hoàng Thuỳ Linh. Thêm lý do quan trọng để Hoàng Thùy Linh luôn được nhắc đến như tiêu chuẩn nhạc Việt mỗi khi có ai đó theo định hướng truyền thống chính là thành tích, mức độ lan tỏa “hàng thật giá thật”. Album LINK lọt mắt xanh Pitchfork - chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới, được chấm số điểm 7.2 (cao hơn nhiều album của các siêu sao nhạc pop) là 1 cú nổ lịch sử. Nhiều nghệ sĩ có cùng cách làm, nhưng không phải ai cũng thành công về mặt thương mại lẫn được chuyên môn công nhận như Hoàng Thùy Linh.

Trong cuộc tranh luận “ai mới là người paved the way”, Hoàng Thuỳ Linh được nhắc đến như một ứng viên cân tài cân sức với ngôi sao số 1 Sơn Tùng. Với nhiều khán giả, nữ ca sĩ không chỉ tạo ra những bản hit mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về việc khai thác văn hóa dân tộc trong âm nhạc giải trí.

Tuy nhiên, đây là hai hệ quy chiếu hoàn toàn khác nhau.

Nếu Sơn Tùng M-TP lựa chọn con đường chủ động hội nhập bằng cách tiếp cận các chuẩn mực của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu - từ ngôn ngữ, mô hình sản xuất, chiến lược streaming cho tới hợp tác quốc tế thì Hoàng Thuỳ Linh lại chọn hướng đi ngược lại. Cô đưa chính những yếu tố mang tính Việt Nam nhất trở thành sản phẩm xuất khẩu.

Một bên mang Vpop đặt vào bản đồ thế giới bằng cách tham gia cuộc chơi toàn cầu. Một bên đưa văn hóa Việt Nam bước vào dòng chảy quốc tế bằng chính những giá trị bản địa. Một bên mở đường về mặt thương mại và quy chuẩn công nghiệp. Một bên mở đường về mặt nhận diện văn hóa và xuất khẩu bản sắc.

Chính vì vậy, việc cố gắng tìm ra một đáp án duy nhất cho câu hỏi ai là người “mở đường” có lẽ chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Sơn Tùng M-TP và Hoàng Thuỳ Linh đang tạo ra những ảnh hưởng ở các khía cạnh khác nhau nhưng đều quan trọng đối với sự phát triển của âm nhạc Việt Nam.

Bức tranh thực tế của Vpop cũng đa dạng hơn rất nhiều. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ lựa chọn mang theo các chất liệu văn hóa bản địa khi bước ra sân chơi quốc tế, mỗi người theo một cách riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là quảng bá hình ảnh Việt Nam đến đông đảo khán giả toàn cầu.

Một trong những ví dụ nổi bật nhất là Hòa Minzy với hiện tượng Bắc Bling. Không chỉ là một bản hit trong nước, sản phẩm này còn trở thành một hiện tượng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, từng xuất hiện trong top thịnh hành toàn cầu và thiết lập hàng loạt cột mốc lượt xem ấn tượng. Quan trọng hơn những con số, Bắc Bling đã góp phần đưa hình ảnh Bắc Ninh đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Từ những làn điệu dân gian, những địa danh quen thuộc cho đến các yếu tố văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc, tất cả được tái hiện trong một sản phẩm âm nhạc hiện đại, dễ tiếp cận với khán giả trẻ. Thành công của MV không chỉ giúp Hòa Minzy khẳng định vị thế của mình mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với du lịch và hình ảnh địa phương, biến Bắc Ninh trở thành một trong những từ khóa được quan tâm đặc biệt trong năm 2025.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi lại chọn một hướng đi khác khi mang âm nhạc đậm bản sắc Việt Nam đến sân khấu quốc tế thông qua chương trình Sing! Asia. Sau nhiều năm chuyển mình từ hình ảnh "cô bé dân ca" sang nghệ sĩ trẻ theo đuổi màu sắc đương đại, Phương Mỹ Chi đã chứng minh rằng các chất liệu văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể hòa quyện với những tiêu chuẩn biểu diễn hiện đại.

Mang theo tinh thần của album Vũ Trụ Cò Bay cùng những ca khúc quen thuộc với khán giả Việt như Túy Âm hay Lạc Trôi, nữ ca sĩ giới thiệu đến khán giả quốc tế những bản phối kết hợp giữa âm hưởng dân gian và tư duy sản xuất mới. Không chỉ dừng lại ở phần âm nhạc, các sân khấu được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, dàn dựng và ngôn ngữ trình diễn cũng góp phần giúp văn hóa Việt Nam được tiếp cận theo cách hấp dẫn hơn với khán giả nước ngoài.

Ở một hướng khác, Chi Pu lại trở thành trường hợp tiêu biểu cho việc sử dụng sức hút cá nhân để tạo cầu nối văn hóa. Thành công tại chương trình Đạp Gió 2023 ở Trung Quốc đã giúp nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả châu Á. Từ hiệu ứng đó, nhiều người bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm âm nhạc trước đây của Chi Pu, đặc biệt là những ca khúc mang màu sắc văn hóa Việt Nam rõ nét.

Những sản phẩm như Anh Ơi Ở Lại với cảm hứng từ Tấm Cám, phục dựng không gian cung đình cổ hay Cung Đàn Vỡ Đôi khai thác chất liệu đàn ca tài tử Nam Bộ đã được khán giả quốc tế khám phá lại thông qua hành trình của Chi Pu tại Trung Quốc. Đây là một ví dụ cho thấy việc quảng bá văn hóa không phải lúc nào cũng diễn ra trực tiếp. Đôi khi, chính sức hút của nghệ sĩ trên sân khấu quốc tế sẽ trở thành cánh cửa dẫn khán giả đến với những giá trị văn hóa phía sau.

Mỗi nghệ sĩ Việt đang lựa chọn một chiến lược khác nhau để bước ra thế giới. Có người mang theo những biểu tượng văn hóa truyền thống và đặt chúng vào trung tâm sản phẩm. Có người lựa chọn kể câu chuyện Việt Nam thông qua những bản phối hiện đại. Có người chinh phục khán giả quốc tế bằng năng lực biểu diễn rồi từ đó kéo sự chú ý về các sản phẩm mang bản sắc dân tộc.

Không có công thức duy nhất cho việc quảng bá văn hóa Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thuỳ Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi hay Chi Pu đang đi trên những con đường khác nhau, nhưng tất cả đều góp phần mở rộng biên giới cho âm nhạc Việt Nam. Sự đa dạng trong tư duy sáng tạo, phong cách nghệ thuật và chiến lược tiếp cận thị trường chính là điều giúp bức tranh Vpop trở nên phong phú hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, phía sau những thành công ấy vẫn tồn tại một thực tế đáng suy ngẫm. So với các thị trường âm nhạc phát triển trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản, nghệ sĩ Việt Nam vẫn đang thiếu một hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh khi tiến ra quốc tế. Việc chưa có những tập đoàn giải trí quy mô toàn cầu, mạng lưới truyền thông quốc tế hay các hãng thu âm lớn đồng hành khiến phần lớn nghệ sĩ phải tự xoay xở với bài toán tài chính, quảng bá và phân phối sản phẩm.

Càng tự thân, mỗi thành công mà nghệ sĩ Việt đạt được trên sân khấu quốc tế càng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là những cột mốc góp phần mở đường cho thế hệ kế tiếp.

Suy cho cùng, hành trình đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới chưa bao giờ là cuộc đua của riêng một nghệ sĩ. Đây là một quá trình dài hơi cần sự đóng góp từ nhiều cá nhân, nhiều thế hệ và nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Không nhất thiết phải đặt lên bàn cân xem ai đang làm tốt hơn ai, bởi mỗi người đều đang đóng góp một mảnh ghép riêng cho bức tranh chung. Và đáng buồn hơn cả là, mỗi khi có một nhân tố dám "phá băng", tiên phong mở đường, thì thường bị soi xét quá đà. Sự soi xét không đáng đôi khi sẽ giết chết sáng tạo, làm cho những người dẫn đầu chùn chân không dám làm.

Có người mang Việt Nam đến thế giới bằng những biểu tượng văn hóa quen thuộc. Có người đưa nghệ sĩ Việt bước vào cuộc chơi toàn cầu bằng tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Có người tạo ra những hiện tượng lan tỏa tự nhiên vượt ngoài dự tính. Tất cả những con đường ấy đều đáng được ghi nhận.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là ai đang đi nhanh hơn, mà là ngày càng có nhiều nghệ sĩ Việt Nam đủ tự tin để bước ra thế giới, mang theo câu chuyện, bản sắc và niềm tự hào của mình. Tất cả nghệ sĩ đều xứng đáng được ghi nhận, bởi việc mà chúng ta cùng làm là nỗ lực tạo nên âm nhạc đậm đà bản sắc người Việt vươn mình biển lớn, khẳng định rằng Việt Nam có bề dày lịch sử, văn hoá đủ để không cần vay mượn bất cứ ai.

