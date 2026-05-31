Không ngờ showbiz có "yêu nữ" lão hoá ngược đỉnh thế này: U50 hát nhảy như thần tượng đôi mươi, riêng khí chất nữ hoàng không đổi

Mỹ nhân gây sốt khi bước lên sân khấu âm nhạc với màn hát nhảy cuốn hút không kém idol chuyên nghiệp.

Sân khấu như idol chuyên nghiệp của Ha Ji Won

Mới đây, Ha Ji Won bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội sau màn xuất hiện trên sân khấu âm nhạc cuối tuần tại Hàn Quốc. Nữ minh tinh hạng A khiến khán giả thích thú khi tạm rời hình ảnh diễn viên quen thuộc để hóa thân thành idol thực thụ, trình diễn lại ca khúc Home Run sau hơn 20 năm.

Với phần lớn công chúng, Ha Ji Won là cái tên gắn liền với hình ảnh "đả nữ" mạnh mẽ, ngôi sao thực lực của loạt tác phẩm đình đám và một diễn viên luôn hết mình trên phim trường. Chính vì vậy, khoảnh khắc cô cầm mic, bước ra sân khấu ca nhạc với phong thái tự tin như một idol chuyên nghiệp đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lớn trên mạng xã hội.

Tiết mục gây sốt mạng xã hội của Ha Ji Won

Sân khấu đặc biệt này bắt nguồn từ một lời hứa của Ha Ji Won với người hâm mộ. Trước đó, khi tham gia chương trình giải trí có tên Class of 26 Ji-won Is Here, nữ diễn viên từng đặt ra thử thách rằng nếu một video trong chương trình vượt mốc 1,2 triệu lượt xem, cô sẽ trình diễn lại ca khúc Home Run. Tưởng chỉ là một lời hẹn vui, nhưng khi mục tiêu nhanh chóng được hoàn thành nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Chính vì vậy, Ha Ji Won đã có một sân khấu trình diễn ca khúc Home Run trên chương trình âm nhạc cuối tuần tại Hàn Quốc. Và khoảnh khắc cô cầm mic, bước ra sân khấu ca nhạc với phong thái tự tin như một idol chuyên nghiệp đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Điểm gây sốc nhất chính là thần thái và body tươi trẻ của Ha Ji Won. Thời gian như từ chối mỹ nhân này, khả năng giữ gìn vẻ tươi trẻ khiến người ta ngưỡng mộ. Ha Ji Won tiếp tục ghi danh vào top "yêu nữ" lão hoá ngược của showbiz Hàn, đã U50 mà không hề kém idol tân binh.

Màn trình diễn như idol chuyên nghiệp của Ha Ji Won

Dù không được đào tạo bài bản nhưng các động tác gọn gàng, dứt khoát, kết hợp với biểu cảm tự nhiên giúp tiết mục của Ha Ji Won trở nên cuốn hút. Nhiều khán giả nhận xét cô không tạo cảm giác “diễn lại cho vui”, mà thực sự đầu tư thời gian tập luyện để mang đến một phần trình diễn trọn vẹn.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, các đoạn cắt sân khấu Home Run nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc. Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho năng lượng tích cực, thần thái tự tin và sự nghiêm túc của Ha Ji Won.

Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng bất ngờ bởi khả năng duy trì phong độ, sức bền và sự linh hoạt khi đứng trên sân khấu. Tiết mục bùng nổ đến mức, video màn trình diễn đăng trên YouTube đã cán mốc hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải. Các đoạn cut màn trình diễn này cũng được chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội.

Ha Ji Won được khen ngợi với kỹ năng trình diễn trên sân khấu

Với nhiều khán giả trẻ, việc Ha Ji Won trình diễn Home Run có thể tạo cảm giác như một tiết mục cover đặc biệt. Tuy nhiên, đây thực chất là ca khúc gắn với một cột mốc ít được nhắc lại trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Home Run là bài hát chủ đề nằm trong album phòng thu đầu tay cùng tên, được Ha Ji Won phát hành vào năm 2003. Dù sau này không tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, dấu ấn này vẫn là một phần thú vị trong hành trình nghệ thuật đa màu sắc của cô.

“Đả nữ” U50 của màn ảnh Hàn

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, Ha Ji Won đã trở thành một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được yêu mến nhờ khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều dạng vai. Từ bi kịch, hài lãng mạn, cổ trang đến hành động, Ha Ji Won gần như chưa bao giờ tự giới hạn mình trong một hình tượng cố định.

Ha Ji Won là một trong những diễn viên nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc

Tên tuổi cô gắn liền với nhiều tác phẩm nổi bật như Chuyện Tình Bali, Khu Vườn Bí Mật, Hoàng Hậu Ki hay Con Tàu Y Đức . Đặc biệt, Khu Vườn Bí Mật từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á, trong khi Hoàng Hậu Ki giúp cô khẳng định đẳng cấp diễn xuất và mang về giải thưởng danh giá.

Gần đây, Ha Ji Won tiếp tục gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ với Climax , dự án truyền hình thuộc thể loại noir, giật gân và chính kịch, quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý như Ju Ji Hoon, Nana, Oh Jung Se và Cha Joo Young. Trong phim, cô đảm nhận vai Chu Sang Ah, một nữ minh tinh từng ở đỉnh cao danh vọng nhưng dần đánh mất vị thế, qua đó tiếp tục khai thác hình ảnh gai góc và nhiều tầng tâm lý đúng sở trường diễn xuất của mình.

Gần đây, Ha Ji Won tiếp tục gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ với Climax

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được yêu mến nhờ khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều dạng vai. Từ bi kịch, hài lãng mạn, cổ trang đến hành động, Ha Ji Won gần như chưa bao giờ tự giới hạn mình trong một hình tượng cố định.

Không chỉ được yêu thích bởi danh tiếng và gia tài tác phẩm đồ sộ, Ha Ji Won còn luôn là cái tên gây chú ý nhờ nhan sắc bền bỉ theo thời gian. Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ cùng khí chất thanh lịch đặc trưng của một minh tinh hàng đầu. Vẻ đẹp của Ha Ji Won không nằm ở sự phô trương mà đến từ thần thái tự tin, nụ cười sáng và nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ được yêu thích bởi danh tiếng và gia tài tác phẩm đồ sộ, Ha Ji Won còn luôn là cái tên gây chú ý nhờ nhan sắc bền bỉ theo thời gian

Bên cạnh đó, cô còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc bền bỉ, không ngại thử thách. Ở các dự án hành động, Ha Ji Won nổi tiếng là diễn viên sẵn sàng tự tập luyện nhiều kỹ năng khó như đấu kiếm, cưỡi ngựa, võ thuật để phục vụ vai diễn. Sự lăn xả ấy góp phần tạo nên hình ảnh một nữ diễn viên mạnh mẽ, kỷ luật, xinh đẹp và luôn nghiêm túc với nghề.

Ảnh: X