Đôi chân đẹp nức tiếng, Kpop phải ghi danh vào lời hát của Ha Ji Won giờ ra sao ở tuổi 48?

Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ với khả năng “đóng băng nhan sắc", Ha Ji Won còn ghi điểm mạnh với vóc dáng chuẩn chỉnh, thon gọn bất chấp thời gian. Sở hữu chiều cao 1m67, nữ minh tinh còn có đôi chân dài, thẳng và săn chắc, trở thành một trong những đặc điểm hình thể nổi bật nhất của cô. Thậm chí, đôi chân của Ha Ji Won còn được xem là chuẩn mực đến độ được nhắc đích danh trong ca khúc So Hot của Wonder Girls. Không chỉ dừng lại ở lời khen từ công chúng, một đoạn phỏng vấn trong quá khứ của Ha Ji Won cũng bất ngờ được đào lại, khiến dân tình thích thú khi chính cô cũng thừa nhận lợi thế hình thể của mình. Sự tự tin nhưng không phô trương này càng giúp hình ảnh nữ diễn viên thêm phần cuốn hút và gần gũi.

Ha Ji Won bày tỏ sự thích thú khi đôi chân cực phẩm được nhắc đến trong lời bát hát của Wonder Girls. (Nguồn: TikTok)

Đôi chân của Ha Ji Won luôn được xem là một trong những điểm “đắt giá” nhất trong tổng thể vóc dáng của nữ diễn viên. Không chỉ dài và thẳng, chân của cô còn có độ săn chắc vừa phải, tạo cảm giác khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát rất nữ tính. Phần đùi "mật ong" đầy gợi cảm, không quá gầy nên dễ hút mắt mọi ánh nhìn. Khi diện những thiết kế ngắn, lợi thế này càng được tôn lên rõ rệt, giúp tổng thể vóc dáng minh tinh xứ Hàn trông cân đối và quyến rũ hơn. Đặc biệt, làn da mịn màng cùng tỷ lệ bắp đùi – bắp chân hài hòa khiến từng bước di chuyển của nữ diễn viên đều trở nên cuốn hút.

Đôi chân thon dài nhưng không khẳng khiu, trái lại vẫn giữ độ săn chắc khoẻ khoắn của Ha Ji Won được coi là chuẩn mực chân đẹp của Hàn. (Ảnh: Pinterest)

Khi đi giày cao gót, chân của Ha Ji Won càng rõ lợi thế thon dài. (Ảnh: Pinterest)

(Ảnh: Pinterest)

Ở tuổi 48, do vóc dáng gầy hơn xưa nên đôi chân của Ha Ji Won trông cũng có phần khô hơn, tuy nhiên nhìn tổng thể vẫn rất nuột nà. Ngay cả khi kết hợp với tất mỏng và giày cao gót, đôi chân của Ha Ji Won vẫn nổi bật, không hề bị “dìm” mà ngược lại còn tăng thêm vẻ gợi cảm, sang trọng.

Đôi chân thon dài thẳng tắp của Ha Ji Won. Nữ diễn viên thường mix cùng với quần tất đen mỏng mỗi khi xuất hiện để tăng thêm vẻ mịn màng, gọn cho đôi chân. (Ảnh: Instagram)

Để duy trì đôi chân cực phẩm suốt hàng chục năm, Ha Ji Won gần như luôn giữ cơ thể ở trạng thái cân đối. Nữ diễn viên không chọn cách ép cân cực đoan mà xây dựng chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, ít muối, ít natri để hạn chế tích nước và giữ vóc dáng gọn gàng . Cô cũng duy trì thói quen uống nước chanh mỗi ngày suốt nhiều năm để hỗ trợ trao đổi chất và giảm phù nề . Bên cạnh đó, việc tập luyện đa dạng các bộ môn từ yoga, bơi lội đến leo núi, tập tạ giúp cơ thể luôn săn chắc và không bị nhàm chán . Quan trọng hơn, mỹ nhân sinh năm 1978 còn chú trọng thư giãn cơ thể, từ massage đến ngâm chân, giúp giữ trạng thái cân bằng lâu dài.