Không phải Hoàng Thuỳ, người được Victoria's Secret điểm danh lại là Á hậu Việt đầu tiên lọt Top đẹp nhất thế giới

Nếu như những ngày trước, giới mộ điệu Việt được phen râm ran khi Hoàng Thùy đăng ký casting cho Victoria's Secret, thì mới đây, thêm một mỹ nhân Việt bất ngờ xuất hiện trong video tổng hợp các người mẫu đăng ký casting cho fashion show của thương hiệu nội y đình đám này. Đó chính là Trương Tri Trúc Diễm (Jessica Trương). Sở hữu nhan sắc sắc sảo cùng thần thái tự tin, người đẹp nổi bật không hề kém cạnh dàn model quốc tế. Trước đó, Trúc Diễm từng là Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, ghi dấu ấn khi tham gia Hoa hậu Trái Đất 2007 với giải Người đẹp Thời trang, đồng thời lọt top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011. Việc cô xuất hiện trong danh sách casting khiến người hâm mộ không khỏi kỳ vọng vào một màn comeback ấn tượng trên sàn diễn quốc tế.

Trương Tri Trúc Diễm xuất hiện trong video casting được đăng tải trên Instagram của Victoria's Secret. Nhiều người mong cô sẽ lọt vào vòng casting trực tiếp của thương hiệu.

Victoria's Secret gọi sự kiện năm nay là một đêm hội giao thoa giữa thời trang, giải trí, âm nhạc và văn hóa, dự kiến diễn ra vào mùa thu và đã thu hút hàng nghìn hồ sơ gửi về trên khắp thế giới. Ở vòng sơ tuyển online, thí sinh cần nộp video giới thiệu bản thân, thực hiện phần catwalk và cung cấp đầy đủ số đo hình thể. Những gương mặt vượt qua bước này sẽ tiếp tục được mời tham gia vòng casting trực tiếp, nơi họ có cơ hội gặp gỡ và thể hiện trước đại diện của thương hiệu.

Không chỉ nổi tiếng với tiêu chí hình thể khắt khe, các đợt casting của Victoria's Secret còn gây chú ý bởi yêu cầu pháp lý khá chặt chẽ. Trên thực tế, thương hiệu này không giới hạn quốc tịch, minh chứng là nhiều “thiên thần” đình đám như Adriana Lima hay Candice Swanepoel đều là người nước ngoài. Tuy nhiên, ứng viên thường phải đang cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ, bao gồm công dân, người có visa lao động hoặc thẻ cư trú dài hạn, do phần lớn hoạt động, hợp đồng và lịch trình đều diễn ra tại thị trường này. Chính điều kiện này từng khiến Hoàng Thùy không đáp ứng đủ tiêu chí casting. Ngược lại, Trương Tri Trúc Diễm được đánh giá có phần khả quan hơn khi cô đã sang Mỹ sinh sống từ năm 2021, tạo lợi thế nhất định nếu theo đuổi cơ hội này.

Trương Tri Trúc Diễm sở hữu nhan sắc mang đậm nét Á Đông nhưng vẫn có sức hút rất riêng đầy gợi cảm. Gương mặt nàng hậu thon gọn, đường nét sắc sảo với sống mũi cao, đôi môi đầy đặn cùng ánh nhìn có chiều sâu, vừa dịu dàng vừa phảng phất nét cuốn hút. Điểm đặc trưng nằm ở khí chất sang trọng, không cần biểu cảm quá nhiều vẫn khiến dân tình khó rời mắt. Ở tuổi 38, người đẹp vẫn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, sắc nét, "cân đẹp" nhiều layout makeup. Thậm chí, năm 2014, cô được trang web TC Candler bình chọn vào "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới" và cũng là Á hậu Việt đầu tiên làm được điều này.

Không chỉ sở hữu sắc vóc nổi bật, Trương Tri Trúc Diễm còn khiến nhiều người bất ngờ với phong cách thời trang ngày càng trẻ trung, hiện đại. Mỹ nhân sinh năm 1987 ưu tiên những thiết kế casual, nữ tính và sang trọng, kết hợp cùng cách phối đồ khéo léo để tổng thể trông tươi mới, không bị đứng tuổi. Những thiết kế với phom dáng gọn gàng, bảng màu nịnh mắt giúp hình ảnh của cô trở nên năng động hơn, đồng thời vẫn giữ được nét thanh lịch, quyến rũ. Chính sự tiết chế và tinh giản này lại là chìa khóa giúp Trúc Diễm “hack tuổi” hiệu quả.