Sự cố hy hữu: Mẫu nữ đứt dây áo chỉ 5 giây khi vừa ló mặt và màn xử lý khiến chục triệu người vỗ tay

Trong một show diễn thời trang, người mẫu bắt đầu màn trình diễn ngay giây phút họ bước chân ra sàn runway. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, quy tắc bất di bất dịch cho đến khi họ bước chân vào cánh gà chính là: the show must go on (show diễn vẫn phải tiếp tục).

Đó chính là tình huống đã xảy ra trong ngày thứ hai của mùa BENCH Fashion Week Xuân Hè 2026 (Tuần lễ thời trang uy tín do thương hiệu Bench tổ chức thường niên tại Philippines, đóng vai trò trình diễn các BST mới nhất từ Bench và các đối tác thương hiệu khác). Tại đây, Leona Yamaguchi, nữ người mẫu 23 tuổi thuộc PW Models, đã bất ngờ gặp sự cố trang phục ngay trên sàn diễn. Khi đang trình diễn cho show của NTK Steph Verano, một bên dây áo ngực của cô không may bị tuột khỏi phần cúp ngực.

Sự cố đứt dây bra của một mẫu nữ trên sàn diễn BENCH Fashion Week Xuân Hè 2026 (Clip: PW Models).

May mắn thay, Leona đã phản ứng cực nhanh để xử lý tình huống và tiếp tục sải bước đầy thần thái trên sàn runway với thần thái đầy kiêu hãnh và điềm đạm. Với phần thể hiện xuất sắc, những đoạn cut về phần trình diễn của Leona nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và viral trên mạng xã hội các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, với mỗi clip lên đến hàng chục triệu lượt view. Công chúng dành nhiều lời khen cho sự bản lĩnh của nữ người mẫu trẻ, thậm chí nhìn nhận khả năng xử lý mượt mà của Leona trong sự cố hy hữu này như một phần đặc sắc, tưởng chừng được cố ý sắp đặt.

Tờ Preview của Philippines đã nhanh chóng có buổi trò chuyện với Leona Yamaguchi về trải nghiệm này, tìm hiểu lý do cô theo đuổi nghề mẫu và những nguồn cảm hứng trong ngành và nhiều điều thú vị khác.

Điều gì đã chạy qua đầu bạn khi sự cố trang phục xảy ra? Sau đó, bạn cảm thấy thế nào khi đã vào đến hậu trường?

Tôi nghĩ một phần công việc của người mẫu là phải luôn chuẩn bị sẵn tâm thế cho những khoảnh khắc như vậy. Tất nhiên, tôi vẫn bị bất ngờ, nhưng lúc đó tôi chỉ tập trung vào việc hoàn thành đường đi runway và trình diễn thiết kế của nhà tạo mốt một cách tốt nhất có thể. Cảm giác hoảng loạn chỉ thực sự ập đến khi tôi vào đến hậu trường, nhưng cũng không có nhiều thời gian để dằn vặt về nó. Tôi thực sự biết ơn sự ủng hộ từ nhà thiết kế và cả ekip trong suốt quá trình đó… điều đó khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bạn nhận ra mình muốn trở thành người mẫu từ khi nào? Và bạn bắt đầu công việc này ra sao?

Ý tưởng này đến với tôi lần đầu trong đợt đại dịch, khi trào lưu chụp hình tại gia trở nên phổ biến. Lúc đó tôi chưa biết nhiều về ngành này nên không thực sự theo đuổi. Hai năm sau, quản lý hiện tại đã liên hệ và hỏi liệu tôi có hứng thú làm mẫu không. Nhờ sự khích lệ từ chị gái - người đã nhắc nhở tôi rằng sự trưởng thành chỉ đến khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn - tôi đã quyết định thử sức. Và đó là khởi đầu của mọi thứ.

Điều bạn yêu thích nhất khi làm người mẫu là gì?

Tôi thích việc mình được hóa thân vào những nhân vật khác nhau. Nó thúc đẩy tôi làm những việc mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm. Tôi cũng rất tận hưởng việc gặp gỡ và làm việc với những người có chung niềm đam mê sáng tạo.

Ai là nguồn cảm hứng của bạn trong ngành này?

Thành thật mà nói, chính là những người tôi từng làm việc cùng. Tôi vẫn thấy mình là lính mới, nên việc được ở cạnh những người làm sáng tạo đầy tâm huyết và đam mê thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Đạo đức nghề nghiệp và cách họ thể hiện bản thân thúc đẩy tôi phải không ngừng hoàn thiện mình.

