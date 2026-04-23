Tình cũ Trịnh Thăng Bình lên thảm đỏ với khuôn mặt đơ cứng, netizen tiếc vì mất hết nét tự nhiên

Liz Kim Cương mới đây đã thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt bộ phim Heo Năm Móng. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không nằm ở trang phục hay tạo hình, mà chính là visual có phần khác lạ của nữ ca sĩ. Gương mặt mỹ nhân sinh năm 1993 bị nhận xét là đơ cứng, biểu cảm thiếu tự nhiên, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh Liz Kim Cương trước đó. Thậm chí, một số cộng đồng mạng còn đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã can thiệp thẩm mỹ, dẫn đến diện mạo thay đổi đáng kể.

Nếu không giới thiệu, nhiều người không nhận ra đây là Liz Kim Cương. (Nguồn: TikTok)

Liz Kim Cương lựa chọn một mẫu váy ôm sát tông sáng với chi tiết đính kết và dây ngọc trai quấn quanh phần vai – cổ, tạo cảm giác nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế váy dáng ngắn giúp nữ ca sĩ khoe trọn đôi chân thon dài, nuột nà. Tâm điểm của khoảnh khắc này chính là gương mặt căng cứng, thiếu sự mềm mại thường thấy của giọng ca sinh năm 1993. Dễ nhận thấy phần má và trán của nữ ca sĩ có dấu hiệu đầy và sưng hơn bình thường, khiến tổng thể gương mặt mất đi độ thanh thoát vốn có. Bên cạnh đó, vùng rãnh cười và khóe miệng cũng thiếu độ linh hoạt, khiến khi cười hoặc nói, biểu cảm của Liz Kim Cương bị cứng và “đóng khung”. Nhiều khả năng, nữ ca sĩ đã tiêm filler ở má và trán nhưng chưa đủ thời gian vào form hoàn chỉnh khiến diện mạo mất điểm trước ống kính.

Liz Kim Cương diện mẫu váy ngắn khoe chân thon tại event.

Gương mặt đơ cứng, sưng phồng mất hết đường nét cũ của nữ ca sĩ.

Netizen không nhận ra Liz Kim Cương, đồng thời tiếc nuối vì cô đã can thiệp thẩm mỹ.

Tại 1 sự kiện vào hồi tháng 3 vừa qua, nhan sắc của Liz Kim Cương vẫn ghi điểm bởi vẻ rạng rỡ, tự nhiên qua ống kính cam thường. (Nguồn: TikTok)

Trước đó, Liz Kim Cương từng ghi điểm với nhan sắc hài hòa, mang nét ngọt ngào pha chút sắc sảo, quyến rũ. Gương mặt nhỏ gọn, đường nét thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ giúp tình cũ Trịnh Thăng Bình dễ dàng tạo thiện cảm mỗi khi xuất hiện. Thời điểm ấy, visual của nữ ca sĩ được đánh giá cao nhờ sự tự nhiên, tươi tắn và tràn đầy năng lượng, từ đó mang lại cảm giác gần gũi nhưng vẫn đủ cuốn hút. Người đẹp thường ưu ái những layout makeup theo hướng nhẹ nhàng, trong trẻo, tôn lên làn da mịn và các đường nét tự nhiên sẵn có.