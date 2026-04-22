Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi không còn xứng đôi trong bộ ảnh mới?

Sau hiệu ứng bùng nổ từ bộ phim Trục Ngọc, cặp đôi Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi tiếp tục khiến fan couple đứng ngồi không yên khi cùng xuất hiện trong chiến dịch mới của Gucci quảng bá dòng túi Gucci Paparazzo. Dù không chụp chung khung hình, loạt ảnh tung ra vẫn khiến dân tình đồng loạt nhận xét: chemistry này quá khó xem là quảng cáo đơn thuần.

Điểm thú vị nằm ở cách Gucci khéo léo tạo cảm giác "couple bag" khi để hai người cùng diện những mẫu túi đồng điệu, đặt trong cùng tinh thần hình ảnh retro pha hiện đại. Từ ảnh toàn thân, những khung hình đeo kính râm cho tới khoảnh khắc bước xuống xe mang hơi hướng paparazzi, mọi thứ đều như được tính toán để tạo nên hai mảnh ghép thuộc cùng một vũ trụ thời trang.

Người chiếm trọn bàn luận trong bộ hình lần này bất ngờ lại là Điền Hi Vi. Nếu trước đây cô thường gắn với hình tượng ngọt ngào thì lần này nữ diễn viên gần như "đổi mood" hoàn toàn với vibe bad girl rất rõ. Áo khoác biker phối bra top đen, kết hợp styling sắc lạnh khiến tổng thể vừa nổi loạn vừa thời thượng. Tạo hình này giúp Điền Hi Vi mang năng lượng rất khác: sexy, cool và có chút nguy hiểm khiến người ta khó rời mắt.

Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi Điền Hi Vi khoe cơ bụng săn chắc. Chi tiết nhỏ nhưng lập tức gây bàn tán, bởi trước đó cô vốn gắn nhiều với hình tượng "mặt ngây thơ, body quyến rũ" cùng phong cách thiên về tôn vòng 1 đốt mắt hơn là kiểu khỏe khoắn, sporty.

Sở hữu gương mặt trong trẻo, mắt to cùng lợi thế hình thể nổi bật, Điền Hi Vi nhiều lần gây chú ý với những thiết kế ôm sát, khéo léo tôn vòng một. Tuy nhiên sau loạt ồn ào liên quan đến trang phục gợi cảm, trong đó từng có sự cố livestream nhãn hàng bị gián đoạn vì outfit bị cho là quá hở, nữ diễn viên dường như tiết chế hơn trong cách xây dựng hình ảnh.

Điền Hi Vi thường xuyên bị chỉ trích vì "o ép" vòng 1 quá đà.

Vì thế màn lộ cơ bụng lần này lại càng được xem như một cú chuyển vibe thú vị: vẫn quyến rũ nhưng khỏe khoắn hơn, hiện đại hơn. Nhiều người thậm chí cho rằng chính tạo hình này khiến cô lấn át Trương Lăng Hách trong bộ ảnh cùng Gucci.

Điền Hi Vi khoe cơ bụng săn chắc.

Trong bộ hình lần này, Trương Lăng Hách đi theo hướng lạnh lùng, tinh anh với áo cổ lọ đen phối blazer kẻ cùng quần jeans, cầm túi Gucci Paparazzo mang tinh thần tối giản nhưng cao cấp. Tạo hình này giữ đúng khí chất quen thuộc của nam diễn viên: trầm, sắc nét và sang. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng Trương Lăng Hách có phần lép vế trước bạn diễn vì vóc dáng quá gầy nên khó cân đồ, trong khi Điền Hi Vi lại lên hình quá sắc và có sức bật thị giác mạnh hơn.

Trương Lăng Hách bị nhận xét có phần "lép vế" vì quá gầy.

Không chỉ chiến dịch mới, đây cũng không phải lần đầu Gucci "đẩy thuyền" cho cặp đôi này. Trước đó, cả hai từng gây sốt với bộ ảnh chụp cho dòng túi Gucci Borsetto Boston. Trương Lăng Hách diện suit len đen hai hàng khuy cùng túi Borsetto, còn Điền Hi Vi chọn set đỏ nổi bật phối mẫu túi đen, đưa chiếc túi từ phụ kiện thành trung tâm outfit. Cách thương hiệu nhiều lần đặt hai người trong cùng ngôn ngữ hình ảnh khiến fan càng có cớ để "ship".