Chiếc váy ren bó sát khiến diễn viên Lê Khánh đối diện bão bình luận tiêu cực

Tối ngày 21/4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi quy tụ dàn khách mời Vbiz đình đám trong sắc đen huyền bí. Giữa một bữa tiệc nhan sắc hoành tráng, trong khi Miu Lê và Xoài Non đối diện với áp lực đánh giá từ màu da nâu hot trend thì câu chuyện váy áo "phản chủ" lần này gọi tên nữ diễn viên gạo cội Lê Khánh.

Diễn viên Lê Khánh có mặt tại thảm đỏ ra mắt phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 tối ngày 21/4 (Nguồn TikTok).

Xuất hiện trên thảm đỏ, Lê Khánh gây bất ngờ khi rũ bỏ hình ảnh dịu dàng để thử sức với một phong cách cá tính và mạnh mẽ hơn. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế váy ren đen bất đối xứng, ôm sát cơ thể với những chi tiết xuyên thấu đầy thách thức. Để hoàn thiện tổng thể, cô phối cùng giày boots cao cổ và layout tóc ướt, tạo hình mới mẻ cho thấy nỗ lực không ngại thử nghiệm những phong cách thời thượng, thoát vòng an toàn thường thấy của một diễn viên thuộc trường phái thực lực.

Chiếc váy ren với đuôi dài chạm đất khiến nữ diễn viên lúng túng xử lý trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, ranh giới giữa sự phá cách và "phản chủ" trong thời trang vốn rất mong manh. Ngay sau khi hình ảnh thảm đỏ của cô được lan truyền, Lê Khánh đã lập tức đối diện với một làn sóng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Chưa đầy 12 giờ sau khi đoạn clip được đăng tải, chủ nhân của video đã phải khóa tính năng bình luận để ngăn chặn những lời bình phẩm độc hại nhắm vào nữ nghệ sĩ. Phần lớn netizen nhận định rằng ở tuổi 44, vóc dáng của Lê Khánh tròn trịa hơn trước, cộng thêm một lựa chọn thời trang táo bạo vô tình đã làm nổi bật những khuyết điểm hình thể mà lẽ ra một trang phục phù hợp hơn có thể che lấp.

Vóc dáng được nhận xét khá tròn trịa của Lê Khánh lộ rõ khi cô lựa chọn chiếc váy ren.

Sinh năm 1981 tại Bến Tre, Lê Khánh từ lâu đã là một cái tên bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật qua hàng loạt vai diễn kinh điển trong Mùi ngò gai, Cô dâu đại chiến hay gần đây nhất là Nhà Ba Tôi Một Phòng và Chị Dâu. Không chỉ sở hữu khả năng biến hóa đa dạng, Lê Khánh còn gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ và sự thân thiện chuẩn mực. Mảng miếng hài duyên dáng của Lê Khánh luôn mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả, trong khi ngoài đời, cô vẫn luôn nỗ lực giữ gìn một hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nữ diễn viên sở hữu gương mặt khả ái.

Là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện ra mắt phim đình đám, Lê Khánh từng có không ít lần ghi điểm với những lựa chọn thời trang từ ổn định đến ấn tượng. Việc một nghệ sĩ ở độ tuổi ngoài 40 vẫn khao khát thay đổi, dám khoác lên mình những bộ cánh đầy tính thể nghiệm như váy ren xuyên thấu hay tóc ướt cá tính là một điều đáng được ghi nhận hơn là chỉ trích. Một lựa chọn trang phục có thể chưa đạt được hiệu ứng thị giác như mong muốn, nhưng nó không thể xóa nhòa đi thần thái tự tin và sự chân thành mà cô dành cho khán giả.

Lê Khánh nhiều lần thể hiện khả năng làm mới mình, không đứng yên trong phong cách khi xuất hiện trước truyền thông.

