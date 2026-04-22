Tình trạng của Jisoo trong lần đầu lộ diện giữa bão drama: Diện mạo có đúng 4 từ để nói

Sáng ngày 22/4, giới truyền thông và người hâm mộ đổ dồn sự chú ý về sân bay quốc tế tại Hàn Quốc khi Jisoo chính thức lộ diện lần đầu tiên kể từ khi scandal nghiêm trọng của anh trai ruột bùng nổ. Có đúng 4 từ để nói về ngoại hình của chị cả BLACKPINK lúc này: mộc-trăm-phần-trăm.

Sự kín đáo của Jisoo khi có mặt ở sân bay xuất hành đến Paris sáng 22/4 (Nguồn X).

Dù biết trước sẽ có hàng loạt ống kính săn đón cho lần xuất hiện đặc biệt, nhưng cách Jisoo lựa chọn hình ảnh cho mình lại cực kỳ đơn giản và mộc mạc. Không phải full look Dior sang chảnh hay sự thanh lịch phóng khoáng của Tommy Hilfiger, Jisoo diện một chiếc áo rugby shirt oversized đến từ thương hiệu nội địa Hàn Quốc Letter From Moon, kết hợp cùng quần jeans ống đứng, sneakers và một chiếc mũ lưỡi trai tối màu. Điểm nhấn hàng hiệu duy nhất chính là chiếc Diorly Bag - một mẫu túi mới của Dior vừa lên kệ. Tổng thể trang phục tạo nên một bản phối hết sức đời thường, giống hệt những hình ảnh mà người hâm mộ vẫn luôn bắt gặp trong các Daily Vlog của thành viên BLACKPINK.

Nữ thần tượng lên đồ cơ bản hết mức có thể, hạn chế sự chú ý của truyền thông.

Vẫn giữ những cử chỉ hình thể đáng yêu, nhiều năng lượng và một đôi mắt cười rạng rỡ như thường thấy, nhưng việc Jisoo hết sức kín đáo sử dụng khẩu trang che chắn phần lớn khuôn mặt khiến những người hâm mộ chân chính không khỏi cảm thấy xót xa, nhất là trong bối cảnh nữ idol đình đám đang đứng giữa tâm điểm của những ồn ào không mong muốn.

Jisoo ra sức thể hiện năng lượng không thay đổi trước ống kính.

Set đồ vô cùng bình dân so với chính chủ khi xuất ngoại cho một lịch trình quan trọng.

Đặc biệt, khoảnh khắc khi nữ idol phải tháo mũ và lớp khẩu trang khi đi qua cửa an ninh đã hé lộ tình hình thực sự của Jisoo lúc này. Có thể thấy rõ cô gần như để mặt mộc hoàn toàn, không che quầng thâm mắt, cũng không đánh son môi. Nhờ có làn da sáng khỏe và nụ cười dịu dàng an ủi là điểm sáng cho visual nhưng sự mệt mỏi từ áp lực tinh thần là điều không thể che giấu trên gương mặt Jisoo hiện tại.

Mặt mộc 100% của Jisoo, cho thấy nữ idol thậm chí không dùng son màu.

Từ khi drama liên quan đến anh trai ruột nổ ra cách đây một tuần, Jisoo đang đứng trước làn sóng thù ghét vạ lây, dù công ty chủ quản lẫn phía nạn nhân đều chính thức lên tiếng xác nhận nữ idol không có liên can, làn sóng tranh luận vẫn chưa hạ nhiệt.

Để khởi hành đến Paris tham dự Liên hoan phim Quốc tế Cannes sắp sửa diễn ra, đây là lần đầu thành viên BLACKPINK trực tiếp đứng trước ống kính truyền thông sau biến cố lớn nhất sự nghiệp từ trước đến nay.

Trước đó, hoạt động gần nhất mà Jisoo cập nhật trên mạng xã hội đã cách đây gần 2 tuần, khi cô đăng tải loạt ảnh hậu trường và thành phẩm từ buổi chụp cho Harper's Bazaar Korea kết hợp cùng Tommy Hilfiger. Kể từ đó, trang cá nhân của Jisoo gần như im hơi lặng tiếng. Dù drama gia đình vẫn đang xôn xao, sự tự tin và nỗ lực giữ gìn hình ảnh của "công chúa Dior" cho thấy bản lĩnh của một ngôi sao lớn trước dư luận gay gắt.

Hình ảnh sau mà Jisoo cập nhật trước khi drama bùng nổ - một buổi photoshoot cùng Tommy Hilfiger.

Ảnh Instagram.