Miu Lê nhập hội da nâu, thành công ngang ngửa Xoài Non chứ không đùa

Tối ngày 21/4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 do Miu Lê và Liên Bỉnh Phát đóng chính đã quy tụ dàn khách mời Vbiz đình đám, tạo nên một bữa tiệc nhan sắc vô cùng hoành tráng trong sắc đen huyền bí. Dù chỉ chọn diện chiếc váy xẻ tà đơn sắc tưởng chừng dễ bị hòa tan, nhưng nữ chính Miu Lê vẫn nghiễm nhiên chiếm lĩnh mọi tương tác trên mạng xã hội nhờ một "vũ khí" đặc biệt: làn da nâu mật ong đang làm mưa làm gió thời gian qua. Từng không thuộc tuýp mỹ nhân có làn da trắng hồng phát sáng như Huyền 2K4, Xoài Non hay Phương Ly, nhưng màn lộ diện mới nhất này cho thấy Miu Lê đã chính thức bước một chân vào cơn sốt làm đẹp hot nhất giai đoạn 2025-2026.

Diện mạo của nữ chính Miu Lê tại sự kiện ra mắt phim tối 21/4 (Clip: Đi Soi Sao Đi).

Điểm cộng lớn cho Miu Lê là hoàn toàn thu hút ánh nhìn bằng vóc dáng khá chuẩn chỉnh, mà không cần nhờ cậy trang phục lồng lộn.

Một điểm cộng rất lớn cho nữ diễn viên chính là hình thể gọn gàng, săn chắc, minh chứng cho sự nỗ lực quản lý vóc dáng nghiêm túc sau những lần bị soi xét về cân nặng trước đây. Chính màu da nâu khỏe khoắn đã góp phần nâng tầm diện mạo của cô trở nên high fashion và thời thượng hơn hẳn. Khi quan sát kỹ qua camera zoom siêu cận, người hâm mộ còn tinh ý phát hiện làn da của Miu Lê có chút không đều màu và hằn dấu áo - một dấu hiệu của việc phơi nắng (tanning tự nhiên) tương tự Xoài Non. Đây là công cuộc đơn giản nhất cho những cô nàng muốn trải nghiệm làn da nâu một cách từ tốn thay vì bước chân vào máy nhuộm da.

Màu da nâu chưa đều màu, khả năng cao Miu Lê vừa "từ bãi biển trở về" như lời của một bình luận.

Một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất sự kiện có lẽ chính là khi Miu Lê và Thiều Bảo Trâm chung khung hình. Đều là những cô nàng nóng bỏng với hình thể và chiều cao sêm sêm nhưng khi đứng cạnh làn da trắng phát sáng đã làm nên thương hiệu của Thiều Bảo Trâm, màu da mật ngọt của Miu Lê tạo nên màn so kè thú vị như thể đang đại diện cho 2 trường phái mà công chúng vẫn luôn tranh luận: Đâu mới là chuẩn mực, đỉnh cao của sự quyến rũ?

Diện mạo mới đây của Miu Lê cũng tiếp tục chia cộng đồng mạng thành hai luồng ý kiến khen chê, nhưng đa số đều cho rằng khi vũ trụ da nâu của showbiz ngày càng rộn ràng và đông đúc, những cô gái đang mải miết chăm da trắng mỗi ngày chắc chắn sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn rất nhiều trước các định kiến về vẻ đẹp truyền thống.

Một khung hình đọ sắc thực sự xứng tầm giữa 2 trường phái da trắng - da nâu được đại diện bởi Thiều Bảo Trâm và Miu Lê.

Dân tình cho góc nhìn mới: khi dòng chảy xu hướng dịch chuyển sang mốt da nâu, có rất nhiều người cảm thấy bớt áp lực vì mãi tìm kiếm làn da trắng.

Thay vì gây sốc bằng một diện mạo thay đổi 180 độ sau khi bước ra từ máy nhuộm da, cách tiếp cận từ tốn qua việc phơi nắng tự nhiên như Xoài Non hay Miu Lê rõ ràng lại nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ công chúng. Bí quyết thành công của việc sang trang một làn da mới vẫn là sự phù hợp tuyệt đối với nền tảng khí chất sẵn có.

Nếu như Xoài Non may mắn sở hữu những đường nét lai Tây tự nhiên cực kỳ "ăn rơ" với làn da mật ngọt, thì Miu Lê lại tận dụng triệt để vẻ đẹp cá tính và hình tượng khỏe khoắn, năng động vốn đã được cô xây dựng bền bỉ suốt bấy lâu nay. Sự nhất quán giữa làn da mới và phong cách sporty girl thương hiệu đã giúp Miu Lê không bị lạc quẻ, trái lại còn tạo nên một cú hích.

Ảnh FBNV, Đi Soi Sao Đi