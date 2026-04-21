Không logo, không màu mè: Vẫn có cách để mặc đi làm trông “đắt tiền” hơn hẳn

Có một kiểu mặc đẹp không khiến người khác phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại càng nhìn càng thấy cuốn hút – đó chính là tinh thần của “old money”.

Không chạy theo xu hướng, không cần quá nhiều màu sắc hay chi tiết nổi bật, phong cách này tập trung vào phom dáng chuẩn chỉnh, bảng màu trung tính và cách phối đồ có chủ đích.

Trong môi trường công sở, nơi sự chỉn chu luôn được đặt lên hàng đầu, “old money” lại càng phát huy sức mạnh: vừa đủ lịch sự, vừa đủ tinh tế, nhưng vẫn giữ được nét riêng rất khó trộn lẫn.

Blouse trắng dáng rộng + jeans sáng màu: nhẹ nhàng, trẻ trung và cực kỳ “ăn ảnh” cho những ngày muốn mặc đẹp mà không cần nghĩ nhiều

Áo gile nâu + jeans: một chút cổ điển pha chút phóng khoáng, outfit này hợp từ cà phê sáng đến hẹn hò chiều

Set đồ nâu trầm – định nghĩa chuẩn của “old money”: không cần nổi bật, chỉ cần tinh tế là đủ khiến người khác phải nhìn lại

Sơ mi xanh đậm + quần ống rộng sáng màu: công thức “cứ mặc là đẹp” cho những ngày không biết mặc gì mà vẫn muốn trông thật có gu

Blouse trắng phối viền đen + quần suông: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn đủ sắc sảo để bước vào mọi cuộc họp

Áo thun basic + chân váy midi: combo tối giản nhưng luôn đúng – càng đơn giản càng dễ đẹp