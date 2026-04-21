Tiểu tam trơ trẽn trong phim "Bóng ma hạnh phúc": Ngoài đời còn sexy gợi cảm "ăn đứt" trong phim

Bộ phim "Bóng ma hạnh phúc" ngay từ khi lên sóng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nội dung kịch tính và những mối quan hệ đầy drama. Trong đó, nhân vật Như Trang do Ngân Hòa đảm nhận trở thành tâm điểm bàn tán khi xây dựng hình ảnh "tiểu tam" trơ trẽn, sẵn sàng chen chân vào hạnh phúc của người khác. Đáng chú ý, đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Ngân Hòa sau gần một năm vắng bóng để điều trị bệnh, và ngay lập tức đã tạo được sức hút mạnh mẽ.

Diễn viên Ngân Hòa vào vai Như Trang trong phim "Bóng ma hạnh phúc".

Dù bộ phim đã khép lại, nhưng nhân vật Trang vẫn khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh luận. Khán giả vừa bức xúc trước sự trơ trẽn của cô, vừa phải thừa nhận diễn xuất sắc sảo của Ngân Hòa trong việc lột tả tâm lý nhân vật.

Vai diễn này không chỉ giúp cô ghi dấu ấn rõ nét sau thời gian vắng bóng mà còn được xem là bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp, khi một nhân vật bị ghét lại trở nên nổi bật và được nhắc đến nhiều đến vậy.

Nếu như trong phim với hình tượng gây tranh cãi, ngoài đời Ngân Hòa lại ghi điểm nhờ phong cách thời trang cuốn hút. Cô không gói gọn mình trong một khuôn mẫu nhất định mà linh hoạt biến hóa, khi thì trẻ trung năng động, lúc lại dịu dàng nữ tính.

Tuy nhiên, công chúng vẫn dễ dàng nhận ra một Ngân Hòa sexy, gợi cảm nhưng không phô trương. Ở độ tuổi U30, nữ diễn viên chuộng những thiết kế hợp xu hướng, tôn dáng như váy ôm, crop top hay trang phục cut-out tinh tế.

Dù không theo đuổi phong cách quá phá cách, cách phối đồ của cô vẫn toát lên cá tính riêng, khéo léo khoe lợi thế hình thể và mang lại hình ảnh hiện đại, nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch cần có.

Càng trong những chuyến du lịch, Ngân Hòa càng cho thấy sự phá cách rõ rệt trong phong cách. Cô không ngại thử nghiệm những outfit táo bạo hơn, đặc biệt là các bộ bikini khoe trọn đường cong quyến rũ. Những lần "lên đồ" này thường khiến công chúng xuýt xoa bởi sự tự tin, vóc dáng nóng bỏng cùng thần thái ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên.