Quỳnh Anh Shyn, Trâm Ngô, Lê Chi “lên đồ” trẻ trung tại store đầu tiên của MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

Không khí sự kiện càng thêm sôi động với sự xuất hiện của Quỳnh Anh Shyn, Trâm Ngô, Lê Chi, Nhan Khả Ái và người mẫu - blogger Ren Gia Huy. Dàn KOLs lựa chọn thiết kế nổi bật thuộc BST Xuân Hè 2026, mỗi người một cách mix & match nhưng đều toát lên tinh thần trẻ trung, hiện đại của thương hiệu. Có thể thấy tuy chỉ mới là ngày khai trương, cửa hàng nhanh chóng trở thành điểm check-in mới của giới trẻ, MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD thật sự mang đến một làn gió mới trong không gian mua sắm hiện đại đặt ngay tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD và tinh thần thiết kế đặc trưng

Fashionista Quỳnh Anh Shyn nổi bật tại sự kiện

Diễn viên Trâm Ngô trẻ trung, tự tin khoe trọn phong cách

Người mẫu - blogger Ren Gia Huy năng động bên cạnh các thiết kế của MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

Thành lập tại Pháp từ năm 1972, MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD chính thức có mặt tại Việt Nam với cửa hàng đầu tiên tại Takashimaya. Thương hiệu mang đến tinh thần thiết kế lấy cảm hứng từ denim thập niên 90 và tái diễn giải theo góc nhìn hiện đại, chịu ảnh hưởng từ làn sóng thời trang Hàn Quốc.

Dàn KOLs xuất hiện tươi mới, toát lên tinh thần hiện đại của thương hiệu

Các thiết kế tập trung vào tính casual, dễ mặc và trẻ trung, hướng đến sự linh hoạt trong cách phối đồ hàng ngày, phù hợp với phong cách sống năng động của giới trẻ.

BST Xuân Hè 2026 – Thanh lịch, tối giản và dễ ứng dụng

Không gian sự kiện trở nên sôi động hơn khi MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD chính thức giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2026. Khu trưng bày nhanh chóng thu hút đông đảo khách mời và các bạn trẻ dừng chân trải nghiệm, thử đồ và check-in liên tục. Dàn KOLs cũng nhanh chóng cập nhật khoảnh khắc đầu tiên với BST trên mạng xã hội.

Các thiết kế casual, trẻ trung của MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD gắn liền với hình ảnh nữ diễn viên Go Youn Jung - gương mặt đang được chú ý tại Hàn Quốc và châu Á. Lấy cảm hứngvibe mùa hè tươi mát và năng động, bộ sưu tập mang đến những thiết kế mang tinh thần thanh lịch, tối giản nhưng vẫn trẻ trung, dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Nhân dịp ra mắt cửa hàng đầu tiên, khách hàng đăng ký thành viên Mycard sẽ nhận ưu đãi giảm 10% cho mọi hóa đơn.

Cửa hàng MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD - Điểm hẹn thời trang mới cho giới trẻ Sài thành

Cửa hàng MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD hiện đã mở cửa tại TTTM Takashimaya, sẵn sàng đón khách đến trải nghiệm không gian và phong cách mới.

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

Địa chỉ: Tầng 2, TTTM Takashimaya, P. Sài gòn, TP.HCM

Facebook: Marithé + Franҫois Girbaud VN - Marithe Vietnam

Instagram: @marithe_vn