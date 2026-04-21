Mặc “đồ ngủ” ra sân bay và luống cuống như Rosé, gái xinh đang hút cả triệu view này là ai?

Mới đây, một đoạn fancam vỏn vẹn vài chục giây bất ngờ chạm mốc 1,2 triệu lượt xem, ghi lại khoảnh khắc một nữ idol xuất hiện tại sân bay theo lịch trình. Điều khiến clip này gây chú ý không chỉ nằm ở visual nổi bật, mà còn bởi nhiều người thoáng nhìn đã nhầm đó là Rosé nhờ vẻ ngoài mong manh nhưng không kém phần cá tính cùng outfit theo mốt đồ ngủ. Thế nhưng, mỹ nhân này chính là Belle của nhóm nhạc KISS OF LIFE.

Đoạn clip thu hút 1,2 triệu lượt xem của Belle. (Nguồn: spinel_cam)

Người đẹp diện một chiếc áo khoác da nâu dáng oversized với phần cổ dựng cao, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa cool ngầu. Thiết kế rộng, tay áo phồng khiến tổng thể có chút “boyish”, nhưng ngay lập tức được cân bằng bằng chiếc quần lụa hồng dáng ngắn bên trong. Lớp váy mỏng, viền ren nhẹ nhàng lộ ra dưới vạt áo khoác tạo hiệu ứng layering rất đắt giá - sự pha trộn giữa cá tính và nữ tính khiến nhiều người liên tưởng tới Rosé.

Outfit của cô nàng có nét quen quen, khiến nhiều người liên tưởng tới Rose. (Nguồn: Instagram)

Rosé từng diện 1 chiếc slip dress xanh pastel khi tham dự show diễn của Saint Laurent.

Không khó hiểu khi nhiều người nhìn Belle liên tưởng đến Rosé, bởi từ mái tóc dài nhuộm sáng, làn da trắng sứ đến outfit phối đồ lụa đều mang vibe tương đồng. Tuy nhiên, nếu Rosé mang nét lạnh và sang, thì Belle lại có phần ngọt ngào và mềm mại hơn, đặc biệt là ở ánh mắt và biểu cảm. Đôi giày cao gót mũi nhọn tông nâu giúp kéo dài đôi chân, đồng thời tạo sự liên kết với chiếc áo khoác bên ngoài. Phụ kiện được tiết chế tối đa, chỉ với một đôi khuyên tai dáng dài và chiếc túi đeo vai đơn giản, đủ để hoàn thiện set đồ mà không gây rối mắt.

Ở góc quay cận, visual của Belle càng “ăn điểm”. Cô giữ lớp nền mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng da căng bóng tự nhiên. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh, kéo dài phần đuôi vừa đủ để tạo chiều sâu, kết hợp với lens sáng màu giúp ánh nhìn thêm phần long lanh. Lông mày tông nâu nhạt được kẻ mềm mại, hài hòa với màu tóc, trong khi đôi môi phủ son hồng nude bóng nhẹ, tổng thể makeup đúng chuẩn trong trẻo nhưng không hề nhạt nhòa.

Lớp makeup trong trẻo, nhấn vào phần mi của Belle. (Nguồn: TikTok)

Belle (tên thật Shim Hye Won, sinh năm 2004) là main vocal của KISS OF LIFE, đồng thời cũng là một idol hiếm hoi có nền tảng sáng tác nhạc từ trước khi debut. Nữ idol từng tham gia viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ, cho thấy tư duy âm nhạc rõ ràng và cá tính riêng biệt. Không chỉ có giọng hát tốt, cô còn dần ghi điểm nhờ phong cách thời trang và thần thái ngày càng ổn định.

Phong cách đời thường của Belle xoay quanh sự tối giản nhưng tinh tế. Cô thường chọn những item cơ bản những cũng không kém phần cá tính như jacket, áo tanktop, quần jeans hoặc cardigan, sau đó tạo điểm nhấn bằng cách layering hoặc chọn chất liệu. Chính sự tiết chế này lại giúp Belle dễ dàng tạo nên những khoảnh khắc viral - nơi mọi thứ trông rất tự nhiên nhưng vẫn đủ cuốn hút.