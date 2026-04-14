Vốn nổi tiếng với body chuẩn chỉnh, Yuna từ lâu đã được ví như “thánh body” thế hệ mới của Kpop. Mỹ nhân sinh năm 2003 sở hữu tỷ lệ hình thể đáng mơ ước với đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn cùng đường cong rõ nét nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, khỏe khoắn. Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, thành viên ITZY tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với vóc dáng quyến rũ cùng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Outfit ôm sát càng tôn lên lợi thế hình thể, giúp từng đường nét cơ thể của nữ idol trở nên nổi bật dưới ánh đèn. Đặc biệt, khoảnh khắc đứng buộc tóc rất đời thường của nữ idol cũng hút 3 triệu lượt xem vì sắc vóc 10 điểm không có nhưng.

Vóc dáng nổi bật của Yuna khi tham gia 1 sự kiện mới đây tại trung tâm thương mại. (Nguồn: Threads)

Vẫn với combo quen thuộc thường xuyên được Yuna ưu ái là crop top và quần jeans, set đồ casual nhưng hiệu quả tôn dáng tuyệt đối. Chiếc crop top trắng trễ vai với phần bèo nhún mềm mại vừa mang lại cảm giác nữ tính, đồng thời khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn và phần xương quai xanh thanh mảnh của nữ idol. Kết hợp cùng quần jeans ôm sát, người đẹp phô diễn đôi chân dài miên man cùng tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, từ hông đến eo tạo nên đường cong cực kỳ hút mắt. Đặc biệt, chiếc hông ăn tiền tạo nên body "đồng hồ cát" quyến rũ của nữ idol được tôn trọn với cách lựa chọn trang phục này. Từng khoảnh khắc của Yuna đều khiến người nhìn khó rời mắt bởi body vừa săn chắc, vừa mảnh mai, vô cùng cân đối và tràn đầy sức sống.

Yuna một lần nữa chứng minh danh xưng “thánh body” thế hệ mới không phải lời khen suông. (Ảnh: Instagram)

Qua ống kính cam thường, vóc dáng của nữ idol khiến ai nấy đều phải trầm trồ. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ khiến cộng đồng mạng trầm trồ ở vóc dáng mà visual của Yuna tại sự kiện cũng vô cùng bùng nổ, từng khoảnh khắc đều tự nhiên không hề gượng gạo. Mái tóc dài uốn lọn nhẹ, rẽ ngôi giữa được buông thả, tạo hiệu ứng bồng bềnh giúp gương mặt thêm phần mềm mại. Lớp makeup thiên về tông trong trẻo với nền da mịn, căng nhẹ, đôi má ửng hồng và son môi hồng đào ngọt ngào càng tôn lên nét trong trẻo, rạng rỡ cùng làn da trắng của Yuna. Đôi mắt được nhấn nhẹ bằng eyeliner mảnh và mascara, đủ để tạo chiều sâu to tròn long lanh như nhân vật truyện tranh bước ra đời thực.

Nhan sắc "đốn tim" thàng triệu người của Yuna. (Nguồn: Instagram)

Yuna được cộng đồng fan Kpop ví von là một trong những “tượng đài body” của thế hệ idol mới với tỷ lệ body chuẩn, eo thon, hông nở và đôi chân dài thẳng tắp. Dù từng vướng không ít nghi vấn liên quan đến việc “độn hông” để tạo đường cong hoàn hảo, nhưng trên thực tế, khó có thể phủ nhận vóc dáng của nữ idol vẫn thuộc hàng cực phẩm. Body của Yuna không chỉ đẹp ở đường nét mà còn ở sự săn chắc, gọn gàng, thể hiện rõ nhất khi diện những outfit ôm sát. Bên cạnh đó, khả năng giữ dáng ổn định qua thời gian cùng thần thái tự rạng rỡ cũng góp phần giúp visual nữ thần JYP ngày càng thăng hạng.