Cả Coachella không ai hiểu màn ăn mặc của Kim Kardashian: Vậy là muốn hở hay muốn kín?

Giữa không khí sôi động của Coachella 2026, Kim Kardashian tiếp tục chứng minh vì sao cô luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Không cần thảm đỏ hay ánh đèn spotlight, chỉ một lần hòa vào đám đông cũng đủ để Kim tạo nên một cuộc bàn tán diện rộng.

Năm nay, Kim Kardashian xuất hiện để cổ vũ cho màn trình diễn của Justin Bieber, nhưng điều khiến truyền thông bùng nổ lại là khoảnh khắc cô sánh đôi cùng Lewis Hamilton. Cả hai thoải mái xuất hiện bên nhau, thậm chí nắm tay giữa đám đông - một chi tiết nhỏ nhưng đủ làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ đã râm ran suốt thời gian qua.

Kim Kardashian xuất hiện tại Coachella cùng bạn trai tin đồn Lewis Hamilton.

Về thời trang, Kim Kardashian không chạy theo tinh thần boho hay Y2K đang phủ sóng Coachella. Thay vào đó, cô trung thành với phong cách đã trở thành “thương hiệu”: áo bó sát với phần xẻ ngực sâu vô cùng táo bạo, kết hợp với quần da ống loe và vòng cổ bản to. Đây có thể được xem là outfit tối giản, tiết chế hơn nhiều so với mọi khi, nhưng vẫn mang đầy tính toán của nữ doanh nhân 46 tuổi. Bởi lẽ dù đã dùng khăn che kín mặt, nhưng riêng việc chọn chiếc áo khiến vòng 1 phô ra lồ lộ cũng đủ khiến cả Coachella nhận ra Kim Kardashian.

Kim không chạy theo xu hướng diện những outfit mang hơi thở Boho hay Y2k.

Điểm đặc biệt mà nhiều netizen tranh cãi về outfit của ngôi sao sinh năm 1980 này chính là việc cô dùng khăn che mặt kín mít nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra đó chính là Kim qua hình thể nóng bỏng cùng cách ăn mặc phô trương vòng 1 đặc trưng của mình.

Kanye và vợ Bianca cũng được nhiều người nhắc đến sau khi nhìn thấy outfit này của Kim.

Không chỉ vậy, nhiều người cũng gọi tên cặp đôi Kanye - Bianca sau khi thấy outfit này của Kim. Bianca Censori - người vợ mới của Kanye West luôn nổi tiếng với phong cách ăn mặc táo bạo, không ngần ngại khoe cơ thể dù là đi sự kiện hay chỉ đơn thuần xuất hiện trên đường phố. Gần đây, cô vừa khiến netizen phải xôn xao khi diện chiếc bra bé cỏn con ra đường đi dạo cùng chồng.

Bianca không ngại thì người ngại là người qua đường.

Lựa chọn ăn mặc đi ngược số đông, tạo nên một combo khiến người xem không biết ý đồ cụ thể của mình là muốn kín hay muốn hở - những điều này cho thấy ý đồ của Kim không chỉ dừng lại ở yếu tố thời trang. Cách Kim lựa chọn Coachella làm “background” cho những khoảnh khắc cá nhân cũng cho thấy sự nhạy bén của cô nàng với truyền thông. Đây không chỉ là một lễ hội âm nhạc, mà còn là nơi hội tụ của influencer, paparazzi và các thương hiệu - một sân khấu hoàn hảo để mọi khoảnh khắc trở nên viral.

Nhiều người lựa chọn outfit mang đậm tinh thần Boho khi tham gia lễ hội năm nay.

