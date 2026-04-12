Justin Bieber chẳng thiết tha gì ăn mặc, đến quần tụt cũng chẳng còn để xem

Đã từng có thời, chỉ cần Justin Bieber xuất hiện là đủ khiến cả sân khấu bùng nổ, không chỉ vì âm nhạc, mà còn vì cách anh lên đồ: một kiểu bad boy có tính toán, quần tụt lưng chừng hông, áo tank khoe body. Người ta hóng Justin mặc gì, không kém gì chờ anh hát. Nhưng tất cả những điều đó dường như đã thuộc về quá khứ.

Màn comeback với mức cát-xê lên tới 10 triệu USD (263 tỷ đồng) tại Coachella 2026 cho vị trí headliner đầu tiên trong sự nghiệp lại không mang đến cú nổ như kỳ vọng. Trái lại, những gì diễn ra trên sân khấu khiến không ít khán giả quốc tế rơi vào trạng thái hụt hẫng khi đối diện với một Justin Bieber không còn ý niệm phải "điệu" trên sân khấu.

Thay vì một set diễn được đầu tư hoành tráng, một bộ phận khán giả cho rằng Justin xuất hiện khá "tùy tiện" trong outfit gồm hoodie, t-shirt, quần short và kính râm, gần như không có bất kỳ nỗ lực styling nào đáng kể. Thậm chí, việc anh gắn chặt với chiếc hoodie quen thuộc của SKYLRK cũng mang đến cảm giác như ngôi sao này vừa đi từ nhà lên thẳng sân khấu hoành tráng nhất nhì sự nghiệp. Cách Justin "trú ẩn" trong form dáng rộng thùng, giấu đi cơ thể và gần như xoá sạch mọi đường nét hình thể, khiến người ta có cảm giác anh đang cố thu nhỏ bản thân giữa chính spotlight của một headliner đúng nghĩa.

Không còn những bộ cánh gây sốt, không còn cả chiếc quần tụt từng trở thành dấu ấn cá nhân, Justin Bieber giống như một người đang đi dạo giữa chính concert của mình thì hơn. Không có gì nhiều để bàn về outfit, bởi đơn giản là chẳng có gì để bàn. Sự tối giản này nếu là một lựa chọn có chủ đích theo tinh thần anti-fashion lẽ ra vẫn có thể tạo thành điểm nhấn, song, trong bối cảnh là một sân khấu chính của Coachella, nó lại bị nhìn nhận như một sự thiếu đầu tư - đặc biệt khi đặt cạnh màn trình diễn chỉn chu, biến hoá outfit liên tục của Sabrina Carpenter trước đó.

Sau sân khấu được ví như "karaoke ôn lại kỷ niệm xưa", phản ứng trái chiều nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Có người gọi đây là một màn trình diễn lười biếng, đặt câu hỏi vì sao một sân khấu trị giá hàng triệu đô lại có thể đơn giản đến vậy. Một số bình luận gay gắt cho rằng họ không thể tưởng tượng việc bỏ ra hàng nghìn đô tiền vé chỉ để xem Justin Bieber mặc hoodie và đeo kính đi loanh quanh, thậm chí có người mỉa mai Justin ăn mặc như Jesse Pinkman - một nhân vật trên phim với phong cách streetwear xuề xoà.

Ở chiều ngược lại, vẫn có rất nhiều khán giả trân trọng phiên bản này của Justin. Không còn là pop star được "đóng gói" hoàn hảo, anh xuất hiện như một người đàn ông đã đi qua đỉnh cao, chọn cách tồn tại nhẹ nhàng, ít phô diễn, với họ chỉ cần giọng hát và sự hiện diện ấy là đủ.

Dù vậy, nếu nhìn từ góc độ thời trang và rộng hơn là chiến lược hình ảnh, Coachella 2026 của Justin Bieber không hề nhạt nhòa, thời trang của anh đơn giản chỉ đang dịch chuyển trọng tâm từ dấu ấn cá nhân sang bản sắc thương hiệu. Trong khi bản thân gần như "tắt mode" fashion trên sân khấu, thì SKYLRK của Justin lại hoạt động cực kỳ hiệu quả, và Coachella là một case study điển hình về cách vợ chồng nhà Bieber tận dụng spotlight cho mục đích thương mại của họ ra sao. Bên cạnh sự xuất hiện của Hailey Bieber với các hoạt động quảng bá cho Rhode, giọng ca Baby cũng âm thầm biến siêu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh thành địa bàn của SKYLRK.

Thương hiệu đã tung ra một bộ sưu tập độc quyền mang đậm tinh thần Bieberchella, phát hành song song cả online lẫn offline trong mùa này. Collection bao gồm loạt item đậm chất festival như hoodie tie-dye, áo in slogan "It’s Not Clocking to You", quần short, cùng hàng loạt phụ kiện từ mũ bucket, tất cho tới thiết bị công nghệ như pin sạc, quạt cầm tay hay ốp điện thoại.

Thương hiệu thời trang thứ hai của Justin Bieber còn dựng hẳn một "ốc đảo" - SKYLRK OASIS - rộng tới 9.000 ft vuông (khoảng 830 mét vuông) ngay giữa khuôn viên Coachella. Đây không chỉ là địa điểm bán hàng mà còn là khu "trú ẩn" phục vụ những người tham dự với cây cối, hệ thống phun sương và không gian nghỉ chân giữa sa mạc. Chỉ trong ngày đầu tiên, khu vực này đã được dự đoán sẽ vượt doanh số bán hàng của cả một weekend Coachella.

Có thể nói, nếu sân khấu âm nhạc của Justin không đủ bùng nổ, thì sân khấu kinh doanh của anh lại vận hành cực kỳ trơn tru. Vấn đề có lẽ không nằm ở việc Justin mặc xấu hay mặc đẹp mà là anh không còn quan tâm đến việc phải mặc để gây ấn tượng nữa. Thời trang đối với Justin Bieber hiện tại không còn là spotlight trên người, mà là thứ đứng phía sau, vận hành như một thương hiệu.

Ảnh: Instagram, chụp màn hình.