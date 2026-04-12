Thiều Bảo Trang lộ cam thường bị chê khác ảnh

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt thương hiệu của Hồ Ngọc Hà, Thiều Bảo Trang nhanh chóng thu hút sự chú ý dù không diện những bộ cánh quá cầu kỳ hay chiếm spotlight. Giữa không gian ngập tràn sắc hồng ngọt ngào, nữ ca sĩ ghi điểm nhờ nhan sắc trong trẻo, tự nhiên.

Thiều Bảo Trang ghi điểm qua camera. (Nguồn: SAOVBIZ)

Làn da căng bóng không tì vết của nữ ca sĩ sinh năm 1992 qua camera. (Nguồn: TikTok)

Đáng chú ý, loạt khoảnh khắc qua camera của Thiều Bảo Trang cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Không ít ý kiến cho rằng visual ngoài đời của nữ ca sĩ có phần “khác nhẹ” so với những bức ảnh cô tự đăng trên mạng xã hội. Một số khoảnh khắc khi cười tươi, phần đuôi mắt lộ rõ nếp nhăn khiến người đẹp bị nhận xét trông có phần đứng tuổi. Bên cạnh đó, ánh sáng gắt tại sự kiện và góc quay trực diện cũng làm lộ rõ texture da, khiến tổng thể gương mặt kém “lung linh” so với hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, nhan sắc của Thiều Bảo Trang vẫn được đánh giá là hài hòa, tươi tắn và cuốn hút. Việc camera phụ thuộc nhiều vào góc độ, ánh sáng nên không đạt được độ hoàn hảo như ảnh tự đăng cũng là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, tại sự kiện, chị gái của Thiều Bảo Trâm cũng nhận nhiều lời khen khi diện outfit đơn giản nhưng tinh tế: áo trắng dáng ôm kết hợp cùng chân váy màu vàng nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn trendy. Set đồ này không quá nổi bật giữa dàn khách mời, song lại ghi điểm ở sự chỉn chu, phù hợp với không khí nữ tính của sự kiện. Thiết kế ôm nhẹ giúp tôn lên vòng eo thon gọn, trong khi phần váy ngắn khéo léo khoe đôi chân dài - lợi thế hình thể vốn là “thương hiệu” của Thiều Bảo Trang.

Thiều Bảo Trang diện outfit đơn giản tại sự kiện của Hồ Ngọc Hà. (Nguồn: TikTok)

Phong cách makeup của cô cũng đi theo tinh thần tối giản: lớp nền mỏng nhẹ, son màu nude hồng, mắt nhấn nhẹ đủ để tạo chiều sâu nhưng không quá sắc sảo. Kiểu tóc xõa tự nhiên càng giúp tổng thể trở nên mềm mại, đúng chuẩn “nàng thơ” nhưng vẫn có nét hiện đại, thời thượng.

Dân tình cũng phải "gật gù" đồng tình khen nhan sắc qua camera của Thiều Bảo Trang. (Nguồn: TikTok)

Thực tế, đây cũng là phong cách quen thuộc của Thiều Bảo Trang trong đời thường. Nữ ca sĩ thường ưu tiên những item basic như áo croptop, sơ mi, quần jeans hoặc chân váy ngắn, những món đồ dễ phối nhưng vẫn tôn dáng hiệu quả. Cô hiếm khi chạy theo xu hướng quá phức tạp, thay vào đó tập trung vào sự gọn gàng, nữ tính và khoe khéo lợi thế hình thể.

Là một trong những mỹ nhân sở hữu body “nhức nách” của showbiz Việt, Thiều Bảo Trang nhiều lần khiến mạng xã hội “dậy sóng” với những màn thả dáng cực phẩm. Đặc biệt, đôi chân dài thon gọn chính là điểm nhấn giúp cô nổi bật trong mọi outfit. Chính vì vậy, nữ ca sĩ thường lựa chọn các thiết kế như quần short ôm sát, váy ngắn hay chân váy chữ A để tối đa hóa lợi thế này.