Chiếc bờm "có tiền cũng không mua được" của Yuha gây sốt

Trong thế giới idol K-pop, nơi phụ kiện xa xỉ và hàng hiệu luôn chiếm sóng, việc một món đồ "bình dân" bất ngờ trở thành tâm điểm lại càng khiến dân tình thích thú. Và lần này, nhân vật gây chú ý chính là Yuha - nữ idol sinh năm 2007 với visual trong trẻo, chuẩn "búp bê sống". Nhưng thứ khiến cộng đồng mạng bàn tán không chỉ là nhan sắc, mà còn là… chiếc bờm tóc tưởng quen mà lạ cô nàng đang diện.

Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đây đơn giản là một chiếc bờm bản to, kiểu dáng basic giúp cố định tóc và tôn lên gương mặt nhỏ nhắn. Tuy nhiên, càng nhìn kỹ, chiếc bờm lại càng mang đến cảm giác khác biệt. Phom dáng dày dặn hơn bình thường, bề mặt có những đường vân lạ mắt, không giống bất kỳ chất liệu vải hay nhựa quen thuộc nào.

Phải đến khi đoạn clip hậu trường do chính Yuha chia sẻ được lan truyền, "bí mật" phía sau món phụ kiện này mới được hé lộ. Hóa ra, chiếc bờm ấy được tết hoàn toàn thủ công từ… những sợi chun cao su. Loại chun này vốn cực kỳ quen thuộc trong đời sống, thường được dùng để buộc hàng hóa, bó gọn đồ đạc - một vật dụng rẻ tiền và gần như không ai nghĩ sẽ liên quan đến thời trang.

Những sợi chun được bện chặt, đan xen vào nhau để tạo thành một khối chắc chắn, vừa giữ được phom bờm bản to, vừa tạo nên những đường vân độc đáo. Chính cấu trúc này mang lại cảm giác "thô mà tinh", vừa ngẫu hứng, vừa có chủ đích. Nhìn ở góc độ thời trang, đây không còn là một món đồ bình dân nữa, mà đã trở thành một thiết kế mang tính sáng tạo rõ rệt.

Cũng vì được làm thủ công từ chất liệu đặc biệt như vậy, chiếc bờm của Yuha không phải là item có thể dễ dàng mua ngoài thị trường. Dù nguyên liệu rẻ, nhưng để tạo nên một phiên bản hoàn chỉnh lại đòi hỏi thời gian, công sức và kỹ thuật tết nhất định. Chính yếu tố này khiến món phụ kiện trở nên "có tiền cũng khó mua" - bởi cái khó nằm ở sự thủ công và ý tưởng, chứ không phải giá trị vật chất.

Sự xuất hiện của chiếc bờm này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách biến một vật dụng quen thuộc thành phụ kiện thời trang độc lạ. Một số khác lại đánh giá cao tinh thần sáng tạo, phá vỡ khuôn mẫu - khi thời trang không còn bị giới hạn bởi chất liệu đắt tiền hay thương hiệu lớn.

Ở một góc nhìn rộng hơn, đây cũng là minh chứng cho xu hướng "DIY fashion" - thời trang tự chế - đang dần quay trở lại. Trong bối cảnh người trẻ ngày càng đề cao cá tính và sự khác biệt, những món đồ mang tính cá nhân hóa cao, thậm chí có phần "thô mộc", lại trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Không cần logo lớn hay giá trị xa xỉ, chính câu chuyện phía sau món đồ mới là thứ tạo nên sức hút.

Với Yuha, chiếc bờm này không chỉ là một phụ kiện làm đẹp, mà còn góp phần định hình hình ảnh trẻ trung, sáng tạo và gần gũi. Nó cho thấy một khía cạnh khác của idol thế hệ mới - không ngại thử nghiệm, không bó buộc trong những chuẩn mực cũ, và sẵn sàng biến những điều giản dị thành điểm nhấn riêng.

Có thể nói, chiếc bờm tết từ chun cao su chính là ví dụ thú vị cho việc thời trang không nằm ở giá tiền, mà nằm ở ý tưởng. Và trong một thế giới nơi ai cũng có thể sở hữu những món đồ giống nhau, thì một item độc bản, mang dấu ấn sáng tạo như vậy lại càng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.