Chế độ ăn kiêng gây cười của Diệu Nhi

Giảm cân và quản lý hình thể từ lâu đã trở thành “bài toán bắt buộc” đối với các ngôi sao, đặc biệt là sao nữ khi luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu. Không khó để thấy nhiều mỹ nhân Việt thường xuyên chia sẻ bí quyết giữ dáng như eat clean, tập luyện cường độ cao hay các chế độ dinh dưỡng khoa học. Tuy nhiên, giữa “rừng” phương pháp nghiêm túc ấy, Diệu Nhi lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ cách mình diet đầy hài hước nhưng cũng rất thật.

Đoạn video diet đầy hài hước được Diệu Nhi chia sẻ lên MXH. (Nguồn: Threads)

Diệu Nhi lại khiến dân mạng phải bật cười với màn sống hai hệ cực mạnh cùng dòng trạng thái :"A healthy diet combined with a regular exercise schedule" (Tạm dịch: Chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với lịch tập thể dục đều đặn. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh một bên là đĩa salad ức gà chuẩn eat clean, một bên là hội bạn tập luyện chăm chỉ, còn “chính chủ” hiện tại thì… ung dung ngồi trong ăn gà rán. Vẫn có tinh thần giữ dáng, vẫn là vibe healthy nhưng theo cách rất Diệu Nhi: đăng cho có động lực thôi, còn ăn thì để bụng quyết định! Biểu cảm vừa ăn vừa chill, không chút áy náy khiến ai nhìn cũng thấy quen quen, đúng kiểu “tập thì cứ tập, ăn thì cứ ăn”.

Hình ảnh healthy trên mạng, ngoài đời thoải mái của Diệu Nhi khiến cộng đồng mạng được một phen giải trí.

Đùa vui là vậy, nhưng thực chất Diệu Nhi lại rất nghiêm túc trong việc giữ gìn vóc dáng. Bà xã Anh Tú duy trì thói quen tập luyện đều đặn với nhiều bộ môn khác nhau như pilates, đạp xe hay nhảy hiện đại. Không chỉ tập một mình, cô còn thường xuyên "thể dục thể thao" cùng hội bạn thân như Nhã Phương hay Trương Quỳnh Anh, vừa nâng cao sức khỏe vừa là quãng thời gian giải trí. Pilates giúp cải thiện độ dẻo dai, siết cơ và định hình vóc dáng thon gọn, trong khi đạp xe và nhảy hiện đại hỗ trợ đốt cháy calo, tăng sức bền và giữ cơ thể săn chắc. Nữ diễn viên cũng từng thẳng thắn thừa nhận bản thân là 1 người có “tâm hồn ăn uống”, nên việc tập luyện là điều bắt buộc nếu không muốn tăng cân mất kiểm soát. Chính sự cân bằng giữa ăn uống và vận động giúp cô duy trì được hình thể gọn gàng mà vẫn giữ tinh thần thoải mái, tích cực.