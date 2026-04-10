Tỷ lệ búp bê của Lisa

Màn collab giữa Lisa và Anyma mang tên Bad Angel vẫn đang liên tục “leo thang” độ thảo luận trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng bởi concept âm nhạc – hình ảnh đậm chất futuristic, dự án này còn khiến fan đứng ngồi không yên với giao diện cực chiến của Lisa. Đặc biệt, một đoạn video ghi lại cảnh em út BLACKPINK trong hậu trường mới đây cũng nhanh chóng viral, khi visual của cô được ví như “tạc tượng” với đường nét sắc sảo, thần thái lạnh cuốn hút. Không những thế, body của Lisa còn thon gọn, tỷ lệ chuẩn chỉnh đến mức nhiều người còn nhận xét trông cô chẳng khác nào búp bê sống.

Không cần qua chỉnh sửa, body của Lisa vẫn cực đỉnh. (Nguồn: Instagram)

Diện bộ bodysuit ôm sát, Lisa khiến người xem khó rời mắt với vóc dáng chuẩn chỉnh, vừa sexy vừa toát lên sự khỏe khoắn. Body của nữ idol mang hơi hướng Âu Mỹ: săn chắc, gọn gàng nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại. Đặc biệt, phần hông và đùi đầy đặn, cân đối tạo nên tỷ lệ cơ thể cực kỳ cuốn hút, kết hợp với làn da ngăm trông càng khỏe, cá tính. Đôi chân dài, thẳng cùng cơ đùi rõ nét làm tăng cảm giác mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, cân bằng giữa nét nữ tính và thể lực.

Body siêu thực của Lisa với combo eo thon, hông nở, chân dài.

Đường cong quyến rũ của em út BLACKPINK.

Body siêu thực giúp Lisa hóa thân thành “Cyber-Angel” - một thực thể nửa thiên thần, nửa cỗ máy một cách đầy thuyết phục. (Ảnh: Instagram)

Tạo hình này của Lisa còn gây ấn tượng mạnh với mái tóc bạch kim suôn dài, phần mái bằng cắt gọn ôm sát gương mặt tạo cảm giác sắc lạnh, gần như “phi thực”. Chất tóc thẳng mượt, được xử lý bóng nhẹ giúp tổng thể thêm phần futuristic, đúng tinh thần concept. Layout makeup đi theo hướng tối giản nhưng cực kỳ hiệu quả: lớp nền lì mịn, làn da trắng sáng gần như không tì vết, điểm nhấn nằm ở đôi mắt với eyeliner mảnh và hàng mi dày tạo chiều sâu. Môi nude bóng nhẹ hoàn thiện vẻ ngoài vừa mong manh, vừa bí ẩn, như một “búp bê công nghệ” bước ra từ thế giới giả tưởng.

Tạo hình vừa ma mị, vừa quyền lực của Lisa. (Ảnh: Instagram)

Không phải ngẫu nhiên mà Lisa luôn được xem là một trong những “body goal” của Kpop. Nữ idol sở hữu tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo với vòng eo nhỏ nổi bật, đôi chân dài và khung xương thanh mảnh nhưng vẫn đủ săn chắc để tôn lên từng chuyển động. Body của nữ idol được đánh giá không quá gầy mà mang dáng vẻ khỏe khoắn, sexy, đẹp nhất là ở phần thân dưới giúp mọi outfit đều trở nên đắt giá hơn. Điều này cũng phần nào cho thấy khả năng quản lý hình thể và tập luyện chăm chỉ độ body của Lisa.