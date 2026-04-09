Không cần ép mình vào những bài tập cường độ cao, cũng không cần dụng cụ phức tạp, chỉ với một sợi dây kháng lực và 4 động tác quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể “đánh bay” mỡ bụng nếu kiên trì thực hiện đủ 100 lần mỗi bài.





Combo 4 bài tập đơn giản giúp eo thon, bụng dưới phẳng lì mà không cần gym

Eo hết ngấn mỡ chỉ với 100 lần nghiêng người

Động tác nghiêng người sang hai bên với dây kháng lực tác động trực tiếp vào vùng eo – nơi dễ tích mỡ nhưng lại khó giảm nhất. Khi thực hiện đủ 100 lần, phần cơ liên sườn được kích hoạt liên tục, giúp:

+ Giảm mỡ hai bên hông

+ Làm rõ đường cong eo Hạn chế tình trạng “eo bánh mì”

+ Đây là động tác tưởng nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ “ăn” vào dáng.

Bụng dưới gọn lại nhờ 100 lần đạp xe

Nếu bạn luôn đau đầu vì bụng dưới chảy xệ, thì động tác đạp xe với dây kháng lực chính là “chân ái”. Việc kết hợp kéo – đạp giúp:

+ Siết cơ bụng dưới

+ Tăng độ săn chắc

+ Hạn chế tích mỡ vùng rốn

+ Tập đều mỗi ngày, bạn sẽ thấy phần bụng dưới không còn “lỏng lẻo” như trước

Muốn có “cơ bụng số 11”? Đừng bỏ qua 100 lần xoay vòng

Động tác xoay vòng lớn với dây kháng lực giúp kích hoạt toàn bộ vùng core, đặc biệt là phần cơ tạo đường “số 11” ở bụng. Hiệu quả mang lại:

+ Tăng độ nét cho cơ bụng

+ Làm eo gọn nhưng không bị “cứng”

+ Cải thiện độ linh hoạt của cơ thể

Chỉ cần kiên trì, phần bụng sẽ không chỉ nhỏ lại mà còn có form rõ ràng hơn.

Động tác “bò 4 chân” – chìa khóa giúp bụng phẳng lì

Đây chính là động tác trong video bạn gửi – tưởng đơn giản nhưng lại là “át chủ bài” để xử lý mỡ bụng ngang. Khi thực hiện 100 lần với dây kháng lực:

+ Cơ bụng được siết liên tục

+ Vùng bụng nhô ra dần biến mất

+ Giữ form dáng ổn định hơn

Đặc biệt, động tác này còn giúp cải thiện tư thế và giảm đau lưng nhẹ.

Tại sao phải là 100 lần?

Con số 100 không phải ngẫu nhiên. Đây là mức đủ để:

+ Cơ bắt đầu “mỏi đúng cách”

+ Kích hoạt quá trình đốt mỡ

+ Tạo hiệu ứng tích lũy theo ngày

Bạn có thể chia nhỏ: 20 lần x 5 hiệp hoặc 25 lần x 4 hiệp. Quan trọng nhất vẫn là duy trì đều đặn mỗi ngày . Không cần tập quá nặng, cũng không cần chạy theo những phương pháp phức tạp, chỉ với 4 động tác, mỗi động tác 100 lần , bạn hoàn toàn có thể có được vòng eo thon gọn, đường cong vòng 2 cũng rõ nét hơn. Vấn đề không phải là tập bao nhiêu bài, mà là bạn có đủ kiên trì để lặp lại một điều đơn giản mỗi ngày hay không .