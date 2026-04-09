Văn Mai Hương độ này: Visual trẻ ra 10 tuổi khiến Tóc Tiên bị gọi tên

Văn Mai Hương thời gian gần đây liên tục thu hút sự chú ý khi nhan sắc ngày càng lên hương rõ rệt. Không còn gắn với hình ảnh trưởng thành trước đây, nữ ca sĩ "F5 diện mạo" tươi tắn, rạng rỡ và trẻ trung hơn hẳn. Đặc biệt, sau khi thay đổi kiểu tóc, visual của cô càng thăng hạng đáng kể, thậm chí được nhiều người nhận xét như “trẻ ra 10 tuổi”. Mái tóc mới với phom dáng gọn gàng, hiện đại giúp gương mặt Văn Mai Hương trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, không ít cư dân mạng còn nhầm lẫn cô với Tóc Tiên bởi vibe trẻ trung, năng động cùng kiểu tóc tương đồng giúp 2 giọng ca thăng hạng nhan sắc.

Kiểu tóc khiến Văn Mai Hương trông khá giống Tóc Tiên. (Nguồn: TikTok)

Trong clip khoe tóc mới, Văn Mai Hương ghi điểm với visual trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Gương mặt của nữ ca sĩ mềm mại, rạng rỡ với làn da nâu bóng khoẻ, đôi má ửng hồng tự nhiên, makeup mắt khói cá tính. Điểm “ăn tiền” nhất chính là kiểu tóc mới: mái bằng kết hợp cùng phần tóc layer ôm sát mặt, giúp gương mặt trở nên nhỏ gọn trông thấy. Phần đuôi tóc được tỉa nhẹ, tạo độ bay và chuyển động tự nhiên, mang lại cảm giác hiện đại. Chính kiểu tóc này đã góp phần “hack tuổi” rõ rệt, giúp tạo nên diện mạo vừa ngọt ngào vừa trendy cho Văn Mai Hương.

Văn Mai Hương thăng hạng nhan sắc nhờ kiểu tóc layer, kết hợp với mái bằng cá tính.

Trước đó, Tóc Tiên cũng từng "đốn tim" cộng đồng mạng với kiểu tóc tương tự, chỉ khác ở phần tóc mái cùng cách xử lý để phù hợp với từng gương mặt. Không ít người đã xin info kiểu tóc này vì nữ ca sĩ để quá trẻ đẹp.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho mái tóc mới của Văn Mai Hương. Nữ ca sĩ cũng hài hước tự nhận là "chị em ruột" của Tóc Tiên dưới phần bình luận.

Không chỉ ngày càng trẻ trung, Văn Mai Hương còn khiến dân tình “đứng ngồi không yên” khi chào hè bằng loạt ảnh bikini nóng bỏng. Nữ ca sĩ diện thiết kế hai mảnh họa tiết nổi bật, khoe trọn vóc dáng săn chắc và đường cong quyến rũ. Điểm gây ấn tượng chính là làn da nâu bóng khỏe dưới nắng, giúp tôn lên vẻ ngoài năng động, tràn đầy sức sống. Vòng eo thon, đường cong quyến rũ cùng tổng thể cơ thể cân đối mang đến vibe tự tin, phóng khoáng và đầy cuốn hút.

Vóc dáng sexy, làn da nâu khỏe khoắn của Văn Mai Hương khi diện bikini chào hè. (Ảnh: Instagram)