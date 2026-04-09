Ray-Ban chính thức gọi Jennie bằng title cực oách, bộ ảnh mới hé lộ kỷ nguyện đầy hứa hẹn cho thương hiệu

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Gentle Monster, Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm với hàng loạt những đồn đoán về màn hợp tác mới. Việc IT girl đình đám xuất hiện tại sự kiện của Ray-Ban, đồng thời liên tục lăng xê các mẫu kính của brand này từ street style thường ngày đến sân khấu trình diễn càng khiến nghi vấn “đổi nhà” thêm phần rõ ràng. Tần suất xuất hiện dày đặc của Jennie và Ray-Ban là những “hint” khiến người hâm mộ không thể ngó lơ. Và đúng như đồn đoán, không để công chúng phải chờ đợi lâu, Ray-Ban mới đây đã chính thức công bố Jennie trong vai trò đại sứ toàn cầu, đánh dấu một chương mới trong hành trình thời trang của ngôi sao đình đám.

Jennie chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Ray-Ban.

Hình ảnh đầu tiên đầy ấn tượng của tân đại sứ toàn cầu.

Trong những shoot hình đầu tiên dưới cương vị đại sứ toàn cầu của Ray-Ban, Jennie đã tạo dấu ấn rất riêng với hình ảnh vừa sắc lạnh vừa cuốn hút. Ánh nhìn sau lớp kính gần như “đóng băng” mọi cảm xúc, tạo nên vibe cool ngầu, bí ẩn đúng tinh thần của Ray-Ban. Không cần biểu cảm quá nhiều, Jennie vẫn dễ dàng kiểm soát khung hình bằng thần thái tự tin, có phần nổi loạn nhưng không hề gượng ép. Ở set đồ đỏ bóng, cô toát lên năng lượng mạnh mẽ, quyền lực, trong khi layout tông trắng lại mang đến cảm giác high-fashion, sexy và sắc sảo. Sự biến hóa linh hoạt dường như giúp Jennie hoàn toàn làm chủ concept, chứng minh sức hút của một fashion icon.

Thần thái không thể đùa của Jennie.

Nói về kỷ nguyên mới cùng Ray-Ban, Jennie chia sẻ: “Tôi thực sự rất vui khi được hợp tác với Ray-Ban – mọi thứ đến một cách rất tự nhiên. Với tôi, sự tự tin không cần phải ồn ào, nó đến từ việc bạn cảm thấy thoải mái với chính mình và thể hiện con người mình theo cách rất riêng, rất nhẹ nhàng. Ray-Ban cũng mang nguồn năng lượng như vậy: đơn giản, giàu biểu đạt và dễ hòa vào cuộc sống.”

Body cực cháy của nữ idol trong shoot hình hậu trường.

Việc lựa chọn Jennie làm đại sứ phần nào chứng minh sức hút toàn cầu mà Ray-Ban đang hướng tới. Với gần 90 triệu người theo dõi trên Instagram, Jennie trở thành cầu nối giúp thương hiệu tiếp cận mạnh mẽ hơn với thế hệ Gen Z – nhóm khách hàng yêu thích sự giao thoa giữa tinh thần retro và hơi thở hiện đại. Đồng thời, động thái này cũng cho thấy tham vọng của Ray-Ban trong việc mở rộng sức ảnh hưởng tại thị trường châu Á, nơi kính mát không còn chỉ là phụ kiện mà đã trở thành tuyên ngôn phong cách. Sau Gentle Monster, màn kết hợp giữa Jennie và Ray-Ban được kỳ vọng sẽ tạo nên một “cặp bài trùng” mới đầy bùng nổ.