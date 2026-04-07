Đại sứ xấu nhất của Miu Miu

Là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Cbiz, Triệu Kim Mạch nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của Miu Miu nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Thế nhưng, kể từ khi trở thành đại sứ của nhà mốt, hành trình thời trang của mỹ nhân sinh năm 2002 lại không mấy suôn sẻ khi liên tục nhận về lời chê nhiều hơn khen. Từ các chiến dịch quảng bá đến cả những lúc đi sự kiện, nữ diễn viên thường xuyên gây tranh cãi vì tạo hình thiếu ấn tượng, thậm chí... khó tả, không có tố chất thời trang. Mới đây nhất, hình ảnh Triệu Kim Mạch được trưng ở cửa hàng của Miu Miu tiếp tục tạo nên làn sóng tranh luận.

Bức hình quảng cáo khiến nhiều người không nghĩ đây là Miu Miu, và Triệu Kim Mạch không giống người đang đảm nhiệm vai trò đại sứ thương hiệu. (Ảnh: Weibo)

Sở dĩ, tạo hình của Triệu Kim Mạch khiến nhiều người khó ngấm vì vừa thiếu thẩm mỹ mà cũng không mang tính thời trang. Visual của mỹ nhân sinh năm 2002 không đủ sức “cân” kiểu tóc ngắn ép sát đầu cá tính lẫn lối makeup tông nude. Biểu cảm gương mặt gần như vô hồn, không tạo được kết nối với trang phục hay thể hiện được "DNA" của thương hiệu. Thậm chí, nhiều người còn hoài nghi lý do Miu Miu có thể chụp và duyệt được hình ảnh này để làm “bộ nhận diện” ở các cửa hàng vì sự thật nó không hề đẹp.

Netizen khó hiều về hình ảnh mới của Triệu Kim Mạch và Miu Miu.

Trước đó, Triệu Kim Mạch cũng từng khiến giới mộ điệu lắc đầu ngao ngán với loạt ảnh thuộc chiến dịch Thu/Đông 2023. Không chỉ mất điểm từ cách tạo dáng, phối đồ đến góc máy chụp, dân tình còn hoài nghi về khí chất thời trang của ngôi sao trẻ.

Tổng thể bức hình rất mất cân đối của Miu Miu và Triệu Kim Mạch. Đến tận giờ, nhiều người vẫn hiểu được ngụ ý của ekip. (Ảnh: Weibo)

Góc máy khiến nữ diễn viên trông bị đầu to - người nhỏ, thần sắc tả tơi. (Ảnh: Weibo)

Không chỉ riêng chụp photoshoot, Triệu Kim Mạch còn duy trì “chuỗi mặc xấu” khi diện những bộ cánh của Miu Miu tham dự sự kiện. Dù sở hữu visual sáng nhưng nữ diễn viên không toát được vibe tiểu thư sang chảnh của nhà mốt. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng cách phối đồ không hợp lý càng khiến diện mạo của ngôi sao trẻ mất điểm, trông tổng thể bị mất cân đối. Tuy nhiên, Triệu Kim Mạch lại đang là sao Trung khá được lòng Miu Miu. Tần suất nữ diễn viên xuất hiện trong các campaign hay sự kiện của thương hiệu khá dày dù chưa một lần gây ấn tượng.

Triệu Kim Mạch không mặc nhạt thì cũng là mặc xấu mỗi khi tham dự sự kiện của Miu Miu. (Ảnh: Weibo)