Công thức pass đồ "tai tiếng" của mỹ nhân Việt: Giá + Danh tiếng = Thị phi

Chuyện các người đẹp Vbiz mở kho thanh lý quần áo, phụ kiện đã không còn xa lạ. Thế nhưng, ranh giới giữa việc dọn tủ tử tế và thanh lý đồ cũ giá cao lại vô cùng mong manh, khiến không ít mỹ nhân phải nhận về rổ "gạch đá" vì những chiếc deal gây ngỡ ngàng.

Huyền My: Đôi Louboutin "dán đế là ngon"

Mở màn cho chuỗi drama pass đồ mới đây là Á hậu Huyền My. Nổi tiếng với phong thái thanh lịch và lối sống sang chảnh, việc Huyền My đăng bán đôi cao gót Christian Louboutin lập tức thu hút sự chú ý.

Đôi giày đế đỏ huyền thoại vốn có giá gốc khoảng 20 triệu đồng được Á hậu pass lại với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, hình ảnh thực tế lại khiến netizen ngã ngửa: phần đế mòn vẹt, lớp da bên trong bạc màu và đặc biệt bẩn đến đen ngòm. Lời giải thích "mọi người về dán đế là ngon" của cô không những không xoa dịu được dư luận mà còn thổi bùng tranh cãi về việc: Liệu một món đồ đã xuống cấp như vậy có nên được mang đi bán lấy tiền? "Sao con gái mà đi đôi dép để đen thế cũng đăng lên được?" hay "Cái này mà cũng đăng lên được không biết ngại hả?" là những bình luận gay gắt nhất nhắm vào nàng Á hậu.

Từ một đôi giày, câu chuyện nhanh chóng leo thang thành tranh luận lớn hơn: người nổi tiếng bán đồ cũ là đang dọn tủ, hay đang thử sức chịu đựng của công chúng?

Xoài Non: Bán từ A-Z, miễn là có thể bán

Nếu Huyền My khiến dân mạng lăn tăn vì chất lượng món đồ, thì Xoài Non lại gây chú ý vì danh mục sản phẩm khó hiểu. Đỉnh điểm là việc cô nàng rao bán chiếc nhíp gắp mi đã qua sử dụng với giá 5.000 đồng.

Netizen không khỏi thắc mắc: Tại sao một người nổi tiếng, thường xuyên check-in sang chảnh lại đi thu gom vài nghìn lẻ thay vì tặng kèm khi khách mua mỹ phẩm? Chưa dừng lại ở đó, "vũ trụ pass đồ" của Xoài Non còn bao gồm cả đồ dùng khách sạn, khăn giấy tẩy trang hay sample mỹ phẩm vốn được tặng miễn phí. Mới nhất là thỏi son bùn Dasique bị netizen "bóc mẽ" là có giá thị trường chỉ khoảng 162.000 đồng nhưng vào tay Xoài Non thanh lý lại lên đến 200.000 đồng. Dù có lý lẽ cho rằng tiền bán đồ được cô dùng để làm từ thiện và "5k - 10k thì vẫn có giá trị với người khác", nhưng Xoài Non vẫn bị gán mác "nghiện pass đồ" bất chấp giá trị.

Kênh thanh lý của Xoài Non liên tục bị phàn nàn vì những món đồ vụn vặt "ảo giá"

Ngọc Trinh: Phiên thanh lý 30 tỷ và nghi vấn "kê giá" kim cương

Nhắc đến đại hội thanh lý thì không thể bỏ qua Ngọc Trinh với lần xả kho chấn động ước tính lên đến 30 tỷ đồng. Từ đồng hồ vàng khối 720 triệu đến kim cương vài tỷ, Ngọc Trinh biến trang cá nhân thành một tiệm kim hoàn xa xỉ.

Tuy nhiên, nữ hoàng nội y lại bị tố dùng ảnh mạng để rao bán và kê khống giá gốc để tạo cảm giác giảm giá sâu. Tranh cãi lớn nổ ra khi các "tay chơi" sành sỏi lên tiếng về viên kim cương 13 tỷ được pass lại với giá 7,9 tỷ của Ngọc Trinh: "Mua kim cương ở đâu bán ở đó sẽ được bảo toàn giá trị đến 80-95%. Việc Trinh bán cho người ngoài với giá mất 40% là vô lý và thiếu tính toán" - một người nêu quan điểm lúc bấy giờ.

Đáp lại những hoài nghi về việc "làm content" hay "ngáo giá", Ngọc Trinh chỉ nhẹ nhàng tuyên bố cô không quan tâm đến những thứ không liên quan đến cuộc đời mình.

Đại hội pass đồ giá khủng nhất từ trước đến nay gọi tên Ngọc Trinh

Hà Môi: "Truyền nhân" của Xoài Non với những mẫu áo thun "chục nước"

Mới gia nhập hệ đại gia chơi golf và tổ chức sinh nhật tiền tỷ, nhưng hot girl Hà Môi lại khiến fan thất vọng khi mở shop thanh lý những món đồ bị nhận xét là quê kiểng, lỗi thời.

Công thức của Hà Môi khá đơn giản: Áo thun mặc nhiều lần "giặc chục nước" vẫn pass giá 100.000 đồng. Những đôi giày hiệu dù đã cũ vẫn giữ mức giá 50-60% giá trị ban đầu. Chưa kể cách giới thiệu kiểu "món này mình thích lắm", "mặc nhiều lắm" vô tình lại phản tác dụng. Vì với người mua, họ chỉ cần biết: đồ còn ổn không, giá có đáng không. Còn "đã từng được chính chủ yêu thích ra sao" thì không quan tâm để đó cũng được. Netizen thậm chí còn mỉa mai gọi cô là "truyền nhân" của Xoài Non khi sở hữu lối sống xa hoa nhưng lại đi thanh lý những món đồ mà "cho cũng ngại lấy".

Màn pass đồ từng khiến Hà Môi bị chỉ trích

Mai Âm Nhạc: Drama không nằm ở món đồ, mà ở khúc giao hàng

Không cần đồ hiệu, không cần giá cao, vẫn có thể dính ồn ào là trường hợp của Mai Âm Nhạc. Khác với các mỹ nhân trên tranh cãi về giá và chất lượng, Mai Âm Nhạc lại dính "phốt" về chuyện ship hàng. Một netizen từng tố nữ ca sĩ nhận tiền chuyển khoản mua giày thanh lý nhưng sau cả tháng vẫn không gửi hàng.

Chỉ đến khi bị bóc phốt công khai, Mai Âm Nhạc mới phản hồi do bận thi Rap Việt nên quản lý làm lạc mất đơn và hứa hoàn tiền. Dù đã giải quyết êm đẹp nhưng đây vẫn là một nốt lặng đáng quên trong sự nghiệp pass đồ của cô nàng.