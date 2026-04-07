5 giây khó tin của Yoona

Gần 20 năm kể từ ngày debut, Yoona vẫn vững vàng với danh xưng “nữ thần Kpop” dù đã có thêm biết bao thế hệ idol. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng “lão hóa ngược”, mỹ nhân xứ Hàn còn ngày càng thăng hạng nhan sắc theo thời gian, với đường nét thanh tú, làn da mịn màng cùng thần thái nhẹ nhàng, trang nhã. Mới đây, một đoạn video 5 giây ghi lại khoảnh khắc cô tham dự sự kiện của Sulwhasoo cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong khung hình cam thường quay vội, Yoona vẫn tỏa sáng với visual trong trẻo, nụ cười dịu dàng và khí chất cuốn hút khó rời mắt, một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc hàng đầu Kpop.

Nhan sắc rạng rỡ như không hề già đi của Yoona. (Nguồn: X)

Yoona xuất hiện với tạo hình tối giản, thanh lịch trong bộ suit tông màu pastel nhẹ nhàng. Áo blazer được cắt may gọn gàng, ôm nhẹ theo vóc dáng giúp tôn lên vòng eo thon và tổng thể cơ thể mảnh mai. Phần cổ áo cách điệu mềm mại cùng chất liệu vải mịn càng làm nổi bật vẻ ngoài trang nhã, không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đủ thu hút.

Mỹ nhân sinh năm 1990 ghi điểm trong mọi ống kính nhờ làn da sáng mịn gần như không tì vết, đôi mắt to tròn trong veo và nụ cười rạng rỡ. Mái tóc ép thẳng buông lơi đơn giản, lối makeup nhẹ nhàng cùng trang sức tinh giản giúp Yoona hoàn thiện tạo hình thêm phần trang nhã, nữ tính.



Yoona diện bộ suit pastel của thương hiệu BAU by Bride And You. (Ảnh: Instagram)

Mỹ nhân xứ Hàn lựa chọn lối makeup trong veo để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. (Ảnh: Instagram)

Ảnh chụp vội nhưng nhan sắc của thành viên SNSD vẫn vô cùng rạng rỡ. (Ảnh: Instagram)

Một điểm đáng chú ý trong lần xuất hiện này của Yoona chính là phần tóc mái được cắt tỉa nhẹ nhàng, ôm sát gương mặt. Kiểu mái thưa giúp tổng thể visual trở nên mềm mại hơn, đồng thời tạo hiệu ứng “hack tuổi” rõ rệt. Nhờ đó, nữ thần Kpop trông càng thêm trẻ trung, tươi tắn, đúng chuẩn hình tượng “nữ thần không tuổi”.