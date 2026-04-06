Nỗi đau phía sau chiếc đầm lộng lẫy khiến triệu người xót xa

Trong thế giới thời trang cao cấp, vẻ đẹp lộng lẫy trên sàn diễn đôi khi lại được đánh đổi bằng những hy sinh thầm lặng phía sau hậu trường. Câu chuyện về chiếc đầm đính đá của người mẫu Aleen Sabbagh tại show Thu - Đông 2026 của Lebanon chính là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Một thiết kế khiến hàng triệu người trầm trồ, nhưng cũng đồng thời hé lộ "nỗi đau" ít ai nhìn thấy.

Trong show diễn lần này, nhà mốt đến từ Lebanon đã mang tới loạt thiết kế dạ hội mang đậm tinh thần xa hoa: chất liệu lấp lánh, đính đá cầu kỳ, phom dáng tôn vinh đường cong cơ thể. Giữa những bộ cánh lộng lẫy ấy, một thiết kế nhanh chóng trở thành tâm điểm - chiếc đầm cổ yếm ôm sát, khoe trọn bờ vai thanh mảnh và tấm lưng trần nuột nà của người mẫu. Phần phía sau được nhấn nhá bằng một chiếc nơ lớn, phủ kín đá và kim sa, tạo nên hiệu ứng thị giác đầy kiêu hãnh, khiến mọi ánh nhìn đều phải dừng lại.

Thoạt nhìn, chiếc nơ ấy giống như một chi tiết trang trí hoàn hảo - vừa mềm mại, vừa nổi bật, nâng tầm tổng thể thiết kế. Nhưng ít ai biết rằng, chính chi tiết này lại là nguyên nhân gây ra không ít khó khăn cho người mặc. Với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn viên đá được đính thủ công, chiếc nơ không hề nhẹ như vẻ ngoài của nó. Trọng lượng dồn vào phần dây cổ và lưng khiến áp lực tăng lên rõ rệt trong suốt quá trình trình diễn.

Đoạn clip ghi lại hậu trường đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Trong đó, Aleen Sabbagh lộ rõ những vết đỏ ửng trên da, đặc biệt ở vùng cổ và lưng - nơi tiếp xúc trực tiếp với phần dây và chiếc nơ nặng nề. Mỗi bước đi của cô không chỉ đòi hỏi thần thái chuyên nghiệp, mà còn là sự chịu đựng trước cảm giác cọ xát liên tục lên làn da. Dù vậy, trên sàn diễn, cô vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo, như thể mọi thứ đều nhẹ nhàng và effortless.

Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài lung linh và thực tế khắc nghiệt ấy đã khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và thả tim. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc chuyên nghiệp của người mẫu, đồng thời cũng không khỏi bất ngờ khi nhận ra rằng, đằng sau những khoảnh khắc đẹp đẽ trên sàn runway là cả một quá trình đánh đổi không hề nhỏ.

Thực tế, đây không phải là câu chuyện hiếm trong làng thời trang cao cấp. Những thiết kế couture với kỹ thuật đính kết cầu kỳ thường đi kèm trọng lượng lớn và độ cứng nhất định. Người mẫu không chỉ cần vóc dáng chuẩn, mà còn phải có sức bền và khả năng chịu đựng tốt để hoàn thành phần trình diễn. Những đôi giày cao gót quá khổ, corset siết chặt vòng eo hay các chi tiết kim loại nặng nề… tất cả đều là những thử thách mà họ phải đối mặt.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của Aleen Sabbagh trở nên đặc biệt chính là cách nó được ghi lại một cách chân thực và lan tỏa rộng rãi. Không còn là những hình ảnh hào nhoáng được chỉnh sửa hoàn hảo, mà là khoảnh khắc rất "người" - nơi người mẫu cũng có giới hạn, cũng cảm nhận rõ ràng từng áp lực lên cơ thể.

Ở một góc nhìn khác, chính những hy sinh ấy lại góp phần tạo nên giá trị của thời trang cao cấp. Mỗi thiết kế không chỉ là một món đồ, mà là kết tinh của sáng tạo, kỹ thuật và cả sự cống hiến từ nhiều phía - từ nhà thiết kế đến người mẫu. Và đôi khi, để tạo nên một khoảnh khắc hoàn mỹ kéo dài vài phút trên sàn diễn, người ta phải chấp nhận những đánh đổi kéo dài lâu hơn thế.

Câu chuyện về chiếc đầm đính đá của Aleen Sabbagh nhắc chúng ta rằng: vẻ đẹp trong thời trang không chỉ nằm ở những gì ta nhìn thấy. Đằng sau ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay là những nỗ lực thầm lặng, thậm chí là cả nỗi đau. Nhưng chính điều đó lại làm nên sức hút đặc biệt của thời trang - nơi cái đẹp luôn đi kèm với câu chuyện, và mỗi thiết kế đều mang trong mình một hành trình riêng.