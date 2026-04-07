Cách Á hậu Huyền My dỗ ngọt khi dính drama: "Phú bà" trải mỹ phẩm cao cấp đầy sàn, tuyên bố hôm nay tặng hết

Vừa qua, Huyền My trở thành tâm điểm chế giễu khi rao bán đôi Christian Louboutin xuống cấp rõ rệt với giá 2 triệu đồng. Đáp lại những ý kiến trái chiều, nàng Á hậu khẳng định bản thân chỉ muốn dọn tủ cho nhanh nên để giá thấp và luôn công khai tình trạng đồ theo tiêu chí "thuận mua vừa bán". Dù đã lên tiếng giải thích, sức nóng của drama vẫn chưa hạ nhiệt, buộc "phú bà" phải tung chiêu dỗ ngọt khách hàng bằng một sàn đầy ắp quà tặng.

Cái tên Huyền My bất ngờ dính ồn ào vì màn pass đồ hiệu "khó đỡ" (Ảnh IGNV).

Cụ thể, bất chấp những lời ra tiếng vào, trong ngày 7/4 tài khoản pass đồ của Huyền My vẫn lên bài cập nhật sản phẩm mới đều đặn. Đặc biệt, trong 2 bài đăng liên tiếp Huyền My đăng tải hình ảnh "núi" mỹ phẩm từ các thương hiệu đình đám kèm dòng trạng thái: "Pass cho vui nhưng bị mọi người 'mắng' là thật. Đợt vừa rồi tặng sample cho các khách mua nhiều hoặc các khách cute, nhưng hôm nay xin phép tặng random cho mỗi đơn luôn nha".

Tài khoản pass đồ của Á hậu Huyền My đăng tải loạt mỹ phẩm đa dạng làm quà tặng cho khách mua hàng ngày chính chủ "dính drama" (Ảnh chụp màn hình).

Nhìn vào tá mỹ phẩm full-size lẫn sample cao cấp phủ đầy sàn nhà mà Huyền My đem tặng, không khỏi khiến người ta phải trầm trồ vì độ đa dạng và "chịu chơi" của chính chủ.

Nổi bật trong những cái tên đắt giá xuất hiện trong "cơn mưa quà tặng" của Á hậu này là mặt nạ Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Creamy Mask. Đây là dòng mặt nạ kem cao cấp bậc nhất của "ông lớn" Hàn Quốc, với thành phần nhân sâm cô đặc giúp phục hồi độ đàn hồi và làm sáng da tức thì, mỗi miếng mặt nạ Sulwhasoo có giá bán lẻ khoảng 500.000đ, thường được bán theo định dạng 1 pack 5 miếng = 2.500.000 đồng.

Mặt nạ kem Sulwhasoo thuộc dòng Concentrated Ginseng nổi tiếng của hãng (Ảnh Internet).

Kem chống nắng Beplain Sunmuse (Purple & Blue): Một trong những dòng kem chống nắng vật lý lai hóa học được săn đón nhất hiện nay. Bản màu tím (Tone Up & Correcting) nổi tiếng với khả năng hiệu chỉnh tông da xỉn màu cực đỉnh nhờ chiết xuất cà rốt tím, giá khoảng 380.000đ/tuýp.

Bioré UV Aqua Rich Body Tone Up Serum: Không chỉ lo cho mặt, Huyền My còn chuẩn bị cả serum nâng tông cơ thể giúp da trắng hồng tự nhiên. Đây là sản phẩm "must-have" trong mùa du lịch để có làn da body mịn màng dưới nắng.

Dàn Sample xa xỉ từ Dior, YSL, Jo Malone, Diptyque: Những mẫu thử từ các nhà hương niche như Diptyque hay Jo Malone minh chứng cho gu thẩm mỹ thượng lưu của cô chủ. Dù là mẫu thử nhưng giá trị thương hiệu và trải nghiệm xa hoa mà chúng mang lại là điều mà nhiều khách hàng có mong muốn trải nghiệm.

Các mẫu sample kem dưỡng của Diptyque hay nước hoa YSL Libre, Dior Sauvage cũng nằm trong loạt quà tặng kèm của Huyền My (Ảnh Internet).

Kem mắt Medicube Deep Reviving Peptide Eye Cream và mặt nạ tóc Guerlain Abeille Royale Double R: Nếu dòng kem mắt từ nhà Medicube gây ấn tượng với nồng độ Peptide lên đến 20.000ppm giúp làm đầy nếp nhăn và "hồi sinh" vùng da mắt mệt mỏi, thì mặt nạ tóc Guerlain lại là "cứu cánh" xa xỉ bậc nhất cho mái tóc. Sử dụng công nghệ phục hồi kép từ mật ong đen quý hiếm, siêu phẩm từ nhà mốt Pháp này không chỉ giúp tóc bóng mượt tức thì mà còn nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh.

Kem mắt Medicube cùng mặt nạ tóc Guerlain cao cấp cũng góp mặt trong danh sách quà tặng "dỗ ngọt" của nàng Á hậu (Ảnh Internet).

Nhanh chóng các bài đăng về quà tặng của Huyền My thu hút nhiều tài khoản vào xin giá lẫn "đặt gạch" để trở thành những khách hàng may mắn được tặng quà. Tuy nhiên, Huyền My khẳng định chỉ tặng cho những ai mua hàng của cô trong ngày hôm nay chứ không bán lẻ hay tặng bừa bãi. Song song với đó, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự không hài lòng, bắt bẻ cách Huyền My đổ quà tặng trên sàn nhà để chụp ảnh.

"Nhà chị hết chỗ để chụp rồi hả chị?", "Vứt ra sàn chụp...", "Từ chối nhận", "Nhớ check hạn sử dụng nha mấy bạn được tặng...". Có thể thấy, dù đã nỗ lực "dỗ ngọt" bằng mỹ phẩm "xịn", nhất cử nhất động của Huyền My giữa bão drama vẫn đang bị soi xét cực kỳ gắt gao.