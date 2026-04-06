Không ngờ Rosé và Tóc Tiên cũng có ngày này!

Ba trang bìa mới nhất của Marie Claire đánh dấu màn tái hợp của Rosé và Rimowa trong dự án RIMOWA SPECIAL EDITION. Vừa lên sóng sáng ngày 6/4, bộ ảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Trong loạt ảnh lần này, Rosé và ekip của tờ tạp chí Hàn đã mang đến một câu chuyện thị giác giàu cảm xúc với những vệt sáng loang mờ theo từng khung hình, tạo nên cảm giác mơ hồ và sống động, nơi những chiếc vali của Rimowa dường như hòa vào không gian một cách đầy tự nhiên.

Hai gam màu mới của Rimowa được lăng xê là cam và magenta, lấy cảm hứng từ tinh thần vintage thập niên 1970 nhưng được xử lý theo hướng hiện đại, sắc nét, góp phần tạo nên nguồn năng lượng tươi mới cho toàn bộ concept.

Rosé và 3 trang bìa Marie Claire Korea mới cùng thương hiệu Rimowa.

Điểm thú vị nằm ở cách cô nàng Đại sứ lồng ghép thời trang cao cấp vào những khung hình. Ở 1 trong 3 trang bìa, Rosé diện thiết kế thuộc BST Resort 2026 của Saint Laurent với chiếc hot pants chất satin màu cam, đồng điệu với màu vali. Sự kết hợp này đồng thời làm nổi bật triết lý thiết kế của Rimowa: bền bỉ, tinh gọn nhưng không kém phần thời trang.

Một look trong BST Resort 26 của Saint Laurent.

Ở một trang bìa khác, chiếc mini skirt của Rosé được nhìn thấy có nhiều điểm tương đồng với mẫu Salyn Skirt có giá $79 (2 triệu đồng) nổi tiếng của LSOUL. Đáng chú ý, thiết kế này cũng từng được nữ ca sĩ Tóc Tiên lựa chọn cho một sân khấu biểu diễn, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của mình. Như vậy, rất có thể đây tiếp tục sẽ là một khoảnh khắc thú vị khi brand Việt xuất hiện trong một dự án thời trang mang tầm vóc quốc tế bên cạnh các luxury brand tầm cỡ, góp phần cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của thời trang "Made in Vietnam" trên bản đồ thế giới.

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm, những trang bìa lần này còn cho thấy cách một biểu tượng toàn cầu như Rosé có thể kết nối nhiều "hệ quy chiếu" khác nhau - từ di sản thủ công Đức, thời trang Pháp cho đến dấu ấn thiết kế Việt mà bản sắc cá nhân vẫn vô cùng rõ nét.

Rosé và Tóc Tiên đụng hàng mẫu Salyn Skirt của LSOUL?

Ảnh: Marie Claire, LSOUL