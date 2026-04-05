5 cách mặc quần jeans trong mùa hè của phụ nữ Pháp

Phong cách mùa hè của phụ nữ Pháp luôn gợi cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế mà không hề gò bó. Họ không chạy theo xu hướng một cách vội vã, mà chọn cách tận dụng những món đồ cơ bản như quần jeans để tạo nên nhiều bản phối linh hoạt, phù hợp với thời tiết nóng bức.

Dưới đây là 5 cách kết hợp quần jeans quen thuộc nhưng vẫn mang lại vẻ thanh lịch rất đặc trưng của phụ nữ Pháp.

Quần jeans và áo blouse

Áo blouse là lựa chọn hoàn hảo khi muốn làm mềm đi vẻ bụi bặm của quần jeans. Phụ nữ Pháp thường ưu tiên những thiết kế blouse có chất liệu nhẹ, bay như cotton hoặc linen, với chi tiết nhấn nhá như tay bồng, cổ vuông hoặc bèo nhẹ.

Khi kết hợp áo blouse với jeans dáng suông hoặc ống đứng, tổng thể trở nên hài hòa giữa nữ tính và phóng khoáng. Điểm thú vị nằm ở cách họ không quá cầu kỳ trong phụ kiện, chỉ cần một đôi sandal da đơn giản hoặc giày bệt là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài.

Quần jeans và áo thun

Đây là công thức cơ bản nhất nhưng lại thể hiện rõ nhất tinh thần tối giản của phong cách Pháp. Một chiếc áo thun trắng hoặc màu trung tính, khi sơ vin gọn gàng cùng quần jeans cạp cao, sẽ tạo nên vẻ ngoài gọn gàng và thanh lịch.

Phụ nữ Pháp thường chú trọng vào phom dáng vừa vặn thay vì kiểu dáng cầu kỳ. Họ có thể thêm một chiếc thắt lưng da, kính mát hoặc túi xách nhỏ để tăng điểm nhấn, nhưng tổng thể vẫn giữ sự tinh giản. Đây là set đồ lý tưởng cho những ngày hè cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn trông chỉn chu.

Quần jeans và áo sơ mi kẻ dọc

Áo sơ mi kẻ dọc mang lại hiệu ứng thị giác giúp cơ thể trông cao ráo và thanh thoát hơn, rất phù hợp cho mùa hè. Khi kết hợp với quần jeans, đặc biệt là jeans ống rộng hoặc ống đứng, bộ trang phục trở nên năng động mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Phụ nữ Pháp thường không cài kín cúc áo mà để hở 1 – 2 nút trên cùng, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên. Tay áo có thể được xắn nhẹ, vừa giúp mát mẻ hơn, vừa tạo điểm nhấn ngẫu hứng. Đây là kiểu phối đồ dễ áp dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi dạo phố đến gặp gỡ bạn bè.

Quần jeans và áo sơ mi pastel

Những gam màu pastel như xanh nhạt, hồng phấn hay vàng nhạt luôn được ưa chuộng trong mùa hè nhờ khả năng mang lại cảm giác dịu mắt. Khi phối cùng quần jeans xanh hoặc trắng, áo sơ mi pastel giúp tổng thể trang phục trở nên tươi sáng mà không quá nổi bật.

Phụ nữ Pháp thường chọn những chiếc sơ mi có chất liệu mỏng nhẹ, đôi khi hơi oversized để tạo độ thoáng. Họ có thể buộc nhẹ vạt áo hoặc sơ vin nửa vạt để tạo điểm nhấn tự nhiên. Sự kết hợp này phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi dạo chơi cuối tuần.

Quần jeans và áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng chính là đặc trưng trong tủ đồ mùa hè của phụ nữ Pháp. Khi đi cùng quần jeans, bộ đôi này tạo nên vẻ ngoài cổ điển nhưng không bao giờ lỗi mốt. Điều làm nên sự khác biệt nằm ở cách họ mặc, có thể là sơ vin hoàn toàn để tạo vẻ gọn gàng, hoặc buông nhẹ tự nhiên để tăng sự thoải mái.

Chất liệu áo thường được ưu tiên là cotton hoặc linen để phù hợp với thời tiết nóng. Một đôi giày búp bê, sandal hoặc mule sẽ giúp hoàn thiện phong cách mang đậm hơi thở mùa hè.

Những cách phối đồ này không đòi hỏi sự cầu kỳ hay tủ quần áo quá đồ sộ. Điểm cốt lõi nằm ở việc lựa chọn những món đồ cơ bản, vừa vặn và biết cách kết hợp tinh tế. Chính sự đơn giản, tự nhiên ấy đã tạo nên sức hút riêng cho phong cách mùa hè của phụ nữ Pháp.

Ảnh: Instagram