Không phải ai cũng có thời gian hay đủ kiên trì để theo đuổi những buổi tập cường độ cao. Nhưng tin vui là, để sở hữu vòng eo gọn gàng hơn, đôi khi bạn không cần “đổ mồ hôi trong phòng gym” mà chỉ cần vài phút mỗi ngày với những động tác massage đúng cách. Nhẹ nhàng, dễ thực hiện nhưng nếu duy trì đều đặn, phương pháp này vẫn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt cho vùng bụng, nơi dễ tích mỡ nhất trên cơ thể phụ nữ.

Một trong những điểm quan trọng trước khi bắt đầu là hãy thoa một lớp tinh dầu hoặc kem dưỡng lên vùng bụng. Điều này không chỉ giúp tay di chuyển mượt mà, tránh làm tổn thương da mà còn tăng cảm giác thư giãn, giúp cơ thể “mở” hơn để hấp thụ các động tác massage.

Không cần tập nặng, chị em vẫn có eo gọn nhờ 6 động tác massage đơn giản tại nhà

6 động tác massage bụng

1. Cấu nắn hai bên eo (21 lần): Đặt tay hai bên eo, bóp và kéo nhẹ phần mỡ.

→ Giúp tác động trực tiếp vào vùng tích mỡ.

2. Massage theo đường đai eo (3–5 phút): Dùng tay hoặc dụng cụ, kéo từ lưng ra phía rốn.

→ Giúp “thông” vùng eo, hạn chế tích mỡ.

3. Vuốt từ trên xuống (hai bên sườn): Massage từ sườn xuống bụng.

→ Phù hợp với người dễ tăng cân, hay tích mỡ.

4. Massage chéo vùng bụng: Xoa theo đường chéo để kích thích vùng trung tâm.

→ Hỗ trợ lưu thông trên – dưới tốt hơn.

5. Vuốt dọc hai bên eo: Vuốt từ trên xuống hai bên eo.

→ Tạo form eo, hướng tới dáng S-line.

6. Đẩy ngang bụng dưới: Massage vùng bụng dưới theo chiều ngang.

→ Làm ấm bụng, giúp bụng dưới phẳng hơn.

Kết thúc: Vỗ nhẹ và xoa bụng để thư giãn, thả lỏng cơ, giúp tinh dầu thẩm thấu tốt hơn.