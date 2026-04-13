Coachella 2026: Bộ 3 BLACKPINK “ngoan xinh… nhạt”, không ai nổi hơn Kylie Jenner vì chiếc áo in mặt một người

Nếu Coachella là thánh địa âm nhạc, thì thời trang chính là thứ khiến lễ hội này sống thêm một đời sống khác trên mạng xã hội. Và với lineup quá mạnh của năm nay, Coachella 2026 ngay từ weekend 1 đã nhanh chóng trở thành sàn diễn ngoài trời nơi mọi outfit đều có thể trở thành viral moment chỉ sau một đêm.

Mở màn đầy ấn tượng là sự trở lại của Sabrina Carpenter trong vai trò headliner tối thứ Sáu. Nếu lần trước cô ghi dấu với hình ảnh búp bê baby blue pha chút nổi loạn bằng áo khoác moto và kính shield, thì năm nay Sabrina “lột xác” hoàn toàn sang hình tượng pop star chính hiệu. Cô diện áo lấp lánh kết hợp chân váy xếp ly công thức quen thuộc nhưng được đẩy lên cao trào bằng năng lượng sân khấu. Dù vậy, chi tiết chiếm trọn spotlight lại là chiếc áo in dòng chữ “Jesus Was a Carpenter” một cú twist vừa hài hước vừa đầy ẩn ý.

Cùng ngày, nhóm nhạc KATSEYE cũng có màn debut tại Coachella, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình quốc tế. Mỗi thành viên vẫn giữ màu sắc cá nhân nhưng đồng thời thử nghiệm những hình ảnh mới, mang đến cho fan một set visual đủ “đã mắt” để mở ra kỷ nguyên mới.

Sân khấu thứ Bảy trở nên nóng hơn khi Justin Bieber trở lại với vai trò headliner. Không chỉ âm nhạc, phong cách của nam ca sĩ cũng là điều được mong chờ, đặc biệt khi đi cùng anh là Hailey Bieber - “first lady” không chính thức của Coachella với hàng loạt outfit mang tính biểu tượng qua nhiều năm. Năm nay, cô tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng khi mọi lựa chọn đều nhanh chóng lọt vào radar của giới mộ điệu.

Bên cạnh đó, những cái tên như PinkPantheress với aesthetic Y2K Anh quốc, Taemin với khả năng trình diễn đỉnh cao hay Laufey người khép lại lễ hội bằng màu sắc nhẹ nhàng đều góp phần tạo nên một bức tranh thời trang đa sắc.

Tuy nhiên, nếu nói về street style tại Coachella, spotlight gần như thuộc về bộ đôi bạn thân Kendall Jenner và Hailey Bieber - những “công chúa sa mạc” đã quá quen mặt với lễ hội này. Trong ngày 10/4, tại sự kiện 818 Outpost do thương hiệu 818 Tequila tổ chức, Kendall xuất hiện với công thức tối giản nhưng hiệu quả tuyệt đối: áo tank top croptop từ collab của Hailey với Wardrobe.NYC, phối cùng quần short denim trắng cạp trễ và thắt lưng da đen từ The Row. Điểm nhấn nằm ở loạt phụ kiện “nhỏ mà có võ” như túi mini suede của Kate Spade New York kèm charm hình chú chó, hay đôi boots da cao cổ, một lựa chọn vừa thực tế vừa đúng tinh thần festival.

Không kém cạnh, Hailey Bieber cũng mang đến một phiên bản “mirror look” với tank top đen croptop, quần baggy và túi đeo vai nhiều ngăn từ By Far. Đáng chú ý, cô đổi từ đôi dép cao gót quen thuộc sang ballet flats màu burgundy từ Phoebe Philo tinh tế nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho việc di chuyển.

Ở một khoảnh khắc khác, Kendall và cô em gái Kylie Jenner tiếp tục biến Coachella thành sàn diễn gia đình với concept “little white looks”. Kendall trung thành với tank top trắng, quần short denim rộng và mũ lưỡi trai Adidas, trong khi Kylie chọn áo sheer từ Ann Demeulemeester phối cùng quần jeans ống đứng, nhấn nhá bằng belly chain từ Chrome Hearts và trang sức của Lorraine Schwartz.

Điều thú vị là sau nhiều năm thử nghiệm với tóc xanh, space buns hay flower crown, chị em nhà Jenner năm nay lại “quay xe” về sự tối giản. Nhưng chính sự tiết chế đó lại khiến họ nổi bật một kiểu nổi bật không cần gồng, rất đúng tinh thần Coachella của thế hệ mới.

Kylie Jenner có lẽ là người biến hoá đa dạng nhất Coachella khi liên tục thay tới 3 bộ đồ.

Trước đó trong ngày, Kylie cũng cho thấy sự support rõ ràng dành cho headliner Justin Bieber khi diện một chiếc graphic tank top đến từ chính thương hiệu SKYLRK. Nhân dịp Coachella, brand này cũng tung ra loạt merch mang màu sắc khá “lầy lội” như áo sweatshirt chấm bi hay mẫu với slogan “It’s Not Clocking to You” đúng tinh thần pop culture vui nhộn mà Justin theo đuổi.

Kylie Jenner diện áo ủng hộ Justin Bieber.

Jennie...

... Rosé...

... và Lisa đều xuất hiện tại Coachella lần này trong những bộ cánh thoải mái, đúng vibe nhưng khá hiền, không có gì để nói.

