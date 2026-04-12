Nữ ca sĩ 2k7 gây chú ý vì giảm cân: Từ idol ngọt ngào, giờ gầy gò như “xác sống”

Những tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp Kpop từ lâu đã trở thành áp lực vô hình, khiến không ít thần tượng phải siết cân nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng "chuẩn từng centimet” trước công chúng. Việc ăn kiêng cực đoan, thậm chí nhịn ăn nhịn uống trong thời gian dài dễ đẩy cơ thể vào trạng thái suy kiệt, khiến ngoại hình trở nên gầy gò, thiếu sức sống. Mới đây, sự thay đổi của Kim Chaewon – thành viên nhóm tripleS đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. So với hình ảnh trước đó, nữ idol sinh năm 2007 lộ rõ thân hình gầy rộc, làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe.

Sự thay đổi vóc dáng của Chaewon đang thu hút lượng thảo luận lớn của cộng đồng fan Kpop. (Nguồn: TikTok)

Trình diễn tại 1 sân khấu mới đây, Chaewon khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi để lộ vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống. Cánh tay và đôi chân nữ idol gầy đến mức chỉ thấy da bọc xương, vòng eo quá bé, tổng thể nhìn chưa nổi 40kg. Dù vẫn giữ được thần thái biểu diễn chuyên nghiệp nhưng việc quá gầy khiến gương mặt nữ idol mất đi nét rạng rỡ thường thấy, thay vào đó là visual không còn chút năng lượng, hốc hác và xanh xao. Đáng nói, trước đó vóc dáng Chaewon trông vẫn cân đối, khiến người hâm mộ lo lắng nữ idol ép cân để chạy theo chuẩn hình thể, nhưng đã vượt quá ranh giới ảnh hưởng đến sức khỏe. Công ty chủ quản của nữ idol cũng nhận nhiều chỉ trích vì đã thúc đẩy 1 thần tượng mới 20 tuổi giảm cân một cách khắc nghiệt.

Vóc dáng siêu gầy của Chaewon trong 1 sân khấu mới đây, đôi chân của cô nàng như chỉ còn da bọc xương.

Cánh tay mảnh khảnh, gương mặt hốc hác của nữ idol.

Trước đây, Chaewon ghi điểm với visual trong trẻo, ngọt ngào đúng chuẩn “kẹo ngọt” của Kpop. Gương mặt nữ idol hài hoà với làn da sáng mịn cùng đôi mắt long lanh tạo nên tổng thể dễ thương, gần gũi nhưng vẫn rất cuốn hút trên sân khấu. Nụ cười tươi tắn luôn mang đến cảm giác tràn đầy năng lượng, sáng sân khấu. Điều khiến nhiều người không hiểu được việc Chaewon ép cân vì cô nàng trước đây sở hữu body cân đối, không hề thừa cân mà ngược lại còn săn chắc, khỏe khoắn. Vòng eo thon và tỷ lệ cơ thể hài hòa đã tạo nên hình ảnh một Chaewon năng động, tươi tắn và tràn đầy sức sống.