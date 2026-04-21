Lời khuyên cho Trấn Thành và những người có vợ như Hari Won

Mới đây, trên trang fanpage 18 triệu người theo dõi của mình, nam MC đình đám khiến dân tình một phen cười nghiêng ngả khi đăng tải đoạn clip do chính bà xã gửi riêng để "tự thú". Trong video, Hari Won vẫn đang diện nguyên set đồ dạo phố tông đen cực ngầu, nhưng khi cô từ từ cởi chiếc áo khoác da bên ngoài, sự thật "chấn động" mới được phơi bày.

Hari Won bất lực với sự đãng trí của chính mình khi trùm cả tạp dề lên bộ trang phục xinh xắn mang theo về.

Bên cạnh một chiếc mini dress bình thường, bên trong còn có thêm một chiếc tạp dề của nhà hàng mà nữ ca sĩ đã vô tình mặc luôn về nhà. Do chiếc tạp dề và váy cùng tông màu, lại được che chắn khéo léo bởi áo khoác, nên suốt cả quãng đường di chuyển, không một ai kể cả Hari nhận ra sự hiện diện của "món phụ kiện" lạc quẻ này. Trấn Thành chỉ biết thốt lên đầy cảm thán: "Nếu có vợ như này, mình phải làm sao?".

Sự cố trang phục mới của Hari Won (Nguồn FBNV).

Hari Won thể hiện sự bất lực đối với bản thân trong sự thích thú của cư dân mạng đang hỏi thăm về sự cố tương tự vào năm 2024 khi chính chủ cũng cầm nhầm quần short của Spa về nhà. Thời điểm đó, sau khi kết thúc buổi làm đẹp tại Spa, Hari Won đã thản nhiên mặc nguyên chiếc quần short đen của cơ sở này về nhà và để lại chiếc quần màu beige của mình.

Điều hài hước là bản thân Trấn Thành lúc đó cũng đi cùng nhưng không hề nhận ra vì chiếc quần quá hợp với outfit của Hari, dù anh thừa nhận cũng có suy nghĩ ngờ ngợ về màn phối đồ của vợ: "Hèn gì hôm qua tui đã ngờ ngợ rồi! Tui nghĩ trong đầu, cái áo này đáng lẽ có cái quần cùng màu mà ta, sao bả lại phối quần đen? Giờ mới biết nó là cái quần của Spa" - Trấn Thành viết. Phía tiệm spa sau đó còn nhắn nhủ rằng chỉ cần chị thích là được, trong khi Hari "muối mặt" hứa sẽ đem trả sớm.

Sự cố mặc nhầm đồ ở hàng quán của nữ ca sĩ không chỉ diễn ra một lần.

Cơn dông "não cá vàng" vẫn chưa dừng lại ở đó khi mới đây, cũng trong chuyến du hí Thượng Hải để "đu" nam thần Trương Lăng Hách, Hari Won lại tiếp tục tự mình bóc trần một tình huống dở khóc dở cười khác. Khi đang mải mê tạo dáng với chiếc đầm baby doll xuyên thấu phối cùng boots da đầy cá tính, nữ ca sĩ đã vô tình để lộ chiếc mác áo chưa kịp cắt bên dưới lớp vải sheer mỏng manh. Những động tác mạnh khi tạo dáng đã khiến món đồ thừa thãi này hiện rõ mồn một trước ống kính. Thay vì ngượng ngùng, Hari lại chọn cách công khai sự tình đầy hài hước trong phần chú thích, khiến khán giả càng thêm thích thú vì sự duyên dáng và tính cách vô tư của cô.

Chiếc mác áo chưa kịp cắt khi chính chủ quá phấn khích đi đu idol.

Tuy nhiên, bỏ qua những sự cố đãng trí đầy tính giải trí, điều khiến công chúng phải thực sự trầm trồ chính là phong độ nhan sắc không hề có dấu hiệu "chững lại" của Hari Won ở tuổi 41. Dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, người đẹp vẫn giữ vững nguồn năng lượng tươi mới và một phong cách thời trang vô cùng linh hoạt. Từ những bộ cánh nữ tính, nhẹ nhàng cho đến style cá tính, hiện đại, Hari Won đều "cân đẹp" mà không mang lại cảm giác gượng ép.

Nhiều ý kiến cho rằng diện mạo và khí chất của bà xã Trấn Thành hiện tại gợi nhớ đến những minh tinh nổi tiếng với khả năng "lão hóa ngược" của xứ sở Kim Chi như Jun Ji Hyun. Điểm chung của họ nằm ở làn da rạng rỡ, thần thái tự tin và một tinh thần trẻ trung bất chấp thời gian. Có lẽ, chính sự hồn nhiên, đôi khi là những khoảnh khắc "ngơ ngác" đầy đáng yêu trước những sự cố nhỏ nhặt lại chính là bí quyết giúp Hari Won luôn giữ được sức hút riêng biệt và một tâm hồn mãi mãi tuổi thanh xuân. Vì thế nhiều người đồng ý với nhau rằng, Trấn Thành hay những anh chồng có vợ đãng trí như Hari Won thì càng nên thấy trân trọng "tật xấu" này của vợ.

Ảnh FBNV