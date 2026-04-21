Tình trạng báo động của chị gái Michael Jackson

Mới đây, một bức ảnh chụp trên thảm đỏ tại Berlin bất ngờ gây sốt mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc La Toya Jackson (69 tuổi) xuất hiện cùng anh trai Jermaine Jackson (71 tuổi) và vợ của ông trong buổi ra mắt bộ phim tiểu sử về người em trai - "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không nằm ở sự kiện, mà lại là ngoại hình của La Toya.

Trong bức ảnh lan truyền, nữ ca sĩ lộ rõ vóc dáng gầy gò đến mức đáng báo động. Một số bình luận thậm chí bày tỏ sự lo lắng trực tiếp, cho rằng cô trông quá gầy và cần được quan tâm nhiều hơn về sức khỏe, thậm chí có người còn nghi ngờ đây là sản phẩm của AI.

Thực tế, đây không phải lần đầu La Toya Jackson khiến người hâm mộ lo lắng vì ngoại hình. Trước đó, nữ ca sĩ từng đăng tải loạt hình mới trên Instagram, trong đó cô diện trang phục ôm sát, để lộ rõ thân hình gầy gò hơn trước. Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi và bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô.

Sự lo lắng càng tăng lên khi vài tuần trước đó, La Toya từng đăng tải những đoạn video “ẩn ý” từ phòng khám bác sĩ. Trong các clip, cô chia sẻ mình đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm nhưng không tiết lộ cụ thể lý do. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe thực sự của nữ ca sĩ.

Dù vậy, La Toya không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về vấn đề này. Trong những bài đăng sau đó, cô vẫn giữ phong cách chia sẻ nhẹ nhàng, gửi lời chúc tới người hâm mộ và cập nhật cuộc sống thường ngày. Điều này khiến những suy đoán xung quanh tình trạng sức khỏe của cô vẫn chỉ dừng lại ở mức nghi vấn.

Đáng chú ý, phản ứng của công chúng trước hình ảnh mới nhất của La Toya khá trái chiều. Một số người bày tỏ sự lo lắng, cho rằng cô trông quá gầy và cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc nhận xét về cân nặng của người khác là không cần thiết, đặc biệt khi chưa biết rõ tình trạng phía sau. Một số fan còn nhấn mạnh rằng La Toya vốn đã có thân hình nhỏ nhắn từ trước, và sự thay đổi theo thời gian, đặc biệt ở độ tuổi của cô, là điều không quá bất thường.

Ngoài ra, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng vóc dáng thon gọn của mình phần nào đến từ chế độ ăn uống dựa trên thực vật, ưu tiên các thực phẩm hữu cơ và rau xanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh những hình ảnh gần đây lan truyền, câu chuyện về cân nặng của La Toya vẫn tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.