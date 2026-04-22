Thiết bị định lượng niềm vui và lời giải cho câu hỏi: Điều gì khiến người trẻ thấy vui hơn mỗi ngày?

Nghe như một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng đó lại chính là cách ASICS mở ra cuộc trò chuyện về sự thoải mái tại The Lab by ASICS SportStyle – sự kiện vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Trong không gian được xây dựng như một "phòng thí nghiệm cảm xúc" giữa vũ trụ điện ảnh, ASICS không chỉ nói về "comfort" (sự thoải mái) như một cảm giác dễ chịu khi mang giày mà còn mời gọi người trẻ tự mình kiểm chứng những khía cạnh khác nhau của cảm giác ấy.

Không gian đa giác quan của sự kiện The Lab by ASICS SportStyle

Khi sự thoải mái và niềm vui được "định lượng"

Thoải mái vốn là một cảm giác ai cũng từng trải qua, nhưng không dễ gọi tên thành một trạng thái cụ thể: Rất khó để giải thích vì sao có đôi giày khiến bạn muốn đi bộ thêm vài vòng, vì sao một outfit đúng mood lại khiến cả ngày hôm đó nhẹ nhàng hơn…

Hiểu điều này, ASICS đã "hữu hình" hóa cảm giác ấy qua một góc nhìn khoa học: nếu chuyển động thoải mái có thể tạo ra niềm vui, thì niềm vui hẳn cũng có thể định lượng được theo cách nào đó. Đây cũng chính là lý do Joy Meter – thiết bị đo niềm vui khi chuyển động ra đời, trở thành chi tiết gây tò mò nhất tại The Lab.

Hai nhà khoa học Hakase và Mitani đã theo dõi những dao động cảm xúc qua Joy Meter và ghi nhận chỉ số tăng vọt khi người tham gia chuyển động trong các thiết kế ASICS SportStyle.

Với nhiều người trẻ trải nghiệm, Joy Meter giúp họ nhận ra niềm vui hiện hữu ngay trước mắt, rõ ràng và sống động. Bởi suy cho cùng, thứ họ cần không hẳn là động lực sống lớn lao, mà là một cảm giác đủ vui để tận hưởng từng phút giây thanh xuân.

Các khu vực trải nghiệm tại The Lab cũng giúp người tham dự trực tiếp cảm nhận sự thoải mái theo cách của riêng mình. Khu thử giày GEL-NYC™ 2.0 và các hoạt động cá nhân hóa như Build-Your-Own cardholder cùng CARNIVAL® hay trạm mùi hương The Scented Crest Ritual by PANPURI lại giúp người tham dự trực tiếp chạm vào "comfort" theo cách của riêng mình. Cách đan cài giữa công nghệ, sản phẩm và các hoạt động tương tác cũng cho thấy sự đầu tư chỉn chu của ASICS trong việc biến "comfort" từ một khái niệm thành một hành trình đặc biệt giữa lòng thành phố Bangkok.

Sự xuất hiện của các đại diện KOL đến từ Việt Nam, hay Usha Seamkhum – nữ diễn viên Thái Lan trong bộ phim Gia tài của ngoại, cũng góp phần khẳng định: sự thoải mái không có biên giới và cũng không bị giới hạn bởi độ tuổi hay phong cách sống

Từ đó, ASICS cũng đưa ra một góc nhìn đầy cảm hứng: Không phải cứ vận động nhiều mới tạo ra năng lượng, mà là khi cảm thấy thoải mái, bạn sẽ tự nhiên muốn vận động hơn. Đó mới là lúc bạn "thật sự sống".

ASICS không nói về vận động như một nhiệm vụ cần hoàn thành, mà như một hệ quả rất tự nhiên của sự thoải mái

Năng lượng từ những khoảnh khắc đời thường

The Lab cũng là một lát cắt sống động của chiến dịch toàn cầu Code of Comfort – nơi ASICS mở rộng câu chuyện về sự thoải mái thông qua những khoảnh khắc rất bình thường. Thay vì chọn những hình ảnh vận động cường độ cao hay các màn trình diễn có phần xa rời đời sống, ASICS kể câu chuyện của mình bằng những mảnh ghép gần gũi: một anh lao công đang làm việc rồi bất ngờ nhảy múa trong đôi GEL-NYC 2.0; một người chơi game nhảy DDR "phiêu" theo từng nhịp chân với GEL-KINETIC 2.0; hay một nhóm dancer chuyển động thoải mái như thể chẳng còn ai xung quanh trong GEL-CUMULUS 16.

Không có sân khấu lớn, không có áp lực phải "diễn". Họ thật sự tận hưởng chuyển động của mình

Đây chính là điểm chạm với phong cách sống của người trẻ hiện đại. Sau những giờ chạy deadline căng thẳng, thứ họ tìm kiếm là sự kết nối với tâm hồn: một buổi đi dạo sau giờ làm, một bản nhạc ngân nga, hay một đôi giày khiến họ muốn rẽ thêm vào một con phố thay vì vội vã trở về nhà. Có thể nói rằng, năng lượng sống không phải lúc nào cũng đến từ những khoảnh khắc bùng nổ mà lại khởi nguồn từ chính những chuyển động rất nhỏ mà chúng ta có thể vô tình bỏ qua.

Và có lẽ đó cũng là lúc ASICS SportStyle vượt ra khỏi hình ảnh của một dòng sản phẩm thể thao thuần túy để trở thành một phần của phong cách sống, tiếp thêm "dopamine" quan trọng cho mỗi người: sự tự tin để thể hiện bản thân, sự nhẹ nhõm để kết nối lại với chính mình và nguồn cảm hứng để thêm yêu hành trình mà ta đang sống.

Đến sau cùng, giá trị của Joy Meter có lẽ không chỉ nằm ở việc đo niềm vui, mà ở chỗ khiến mỗi người nhận ra rằng khi đã chạm đúng vào "comfort zone" của mình, họ hoàn toàn có thể tự cảm nhận niềm hạnh phúc và không cần một thước đo nào cả.

