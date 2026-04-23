Dàn mỹ nhân Việt hội ngộ, lan tỏa sức hút cùng BST Xuân Hè 2026 từ LYN

BST Xuân Hè 2026: Tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian

Những thiết kế ấn tượng của BST Xuân Hè 2026 nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Born A Star" thuộc chuỗi dự án "LYN Legacy". Đây là cột mốc đặc biệt đánh dấu hành trình 25 năm kiến tạo phong cách của LYN (1991-2026), khẳng định vị thế thương hiệu túi xách và phụ kiện hàng đầu đến từ Thái Lan dành cho phụ nữ hiện đại.

BST Xuân Hè 2026 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các thiết kế độc quyền mang đậm dấu ấn cá nhân, tiếp thêm sự tự tin để phái đẹp trân trọng bản ngã, đồng thời tôn vinh di sản phong cách đặc trưng của LYN - giúp mọi phụ nữ tỏa sáng với vẻ đẹp vượt thời gian và sự tự tin không giới hạn. Nổi bật là hai dòng sản phẩm chủ đạo, mang đến những định nghĩa mới về sự sang trọng, đồng thời thông điệp đầy cảm hứng về phụ nữ hiện đại.

Đầu tiên là sự xuất hiện của Hera Re-Edition, một bản tuyên ngôn về sự thanh lịch vượt thời gian. Dòng túi này ghi điểm tuyệt đối nhờ kỹ thuật chần bông (quilted) tỉ mỉ trên nền chất liệu cao cấp, điểm xuyết những chi tiết đính đinh tán (studs) tinh xảo. Với đa dạng phom dáng, bộ sưu tập Hera Re-Edition truyền tải trọn vẹn sức hút nữ tính và đầy kiêu hãnh của những quý cô thời đại mới.

Nữ diễn viên Trâm Ngô ghi điểm với diện mạo thanh lịch và hiện đại khi kết hợp túi Hera Athella Shoulder độc đáo với chi tiết chần bông, cùng đôi giày Tash mang cảm hứng từ chai nước hoa biểu tượng của LYN.

Người mẫu, MC Bùi Linh Chi nổi bật với túi Hera Fineness sắc đỏ đầy thu hút. Kết hợp cùng giày Tash tạo hình theo chai nước hoa LYN kinh điển, Bùi Linh Chi toát lên khí chất ngôi sao, sắc sảo và quyền lực.

Hướng đến hình ảnh sang trọng và nữ tính, Bùi Linh Chi đã chọn mẫu giày Tash có phần gót được tạo hình theo chai nước hoa LYN kinh điển đem đến nét thanh lịch, tối giản nhưng vẫn đậm chất thời trang.

Cạnh đó, không thể không nhắc đến BST đột phá mang tên Re-Edition Perfume. Lấy cảm hứng từ hai mùi hương biểu tượng của hãng là Petal Dusk và Twilight, thiết kế túi xách được điểm xuyết bằng những chuỗi charm tháo rời độc đáo. Mỗi chiếc charm đều mang đậm dấu ấn đặc trưng: từ họa tiết hoa cỏ thanh tao đến những dải màu chuyển sắc (gradient) ấn tượng như trắng-hồng, trắng-xanh-cam. Đặc biệt, bộ sưu tập còn hoàn thiện diện mạo "ngôi sao" với mẫu giày có phần gót được tạo hình theo chai nước hoa LYN Love kinh điển, tạo nên một tổng thể duy mỹ và đầy lôi cuốn.

Với chiếc túi Perfume Petal New Rosee, người mẫu Ngòng Ngọc mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy quyến rũ với bảng màu gradient trắng - hồng. Chuỗi charm được điểm xuyết khéo léo, giúp tổng thể trở nên nổi bật, hoàn hảo cho những đêm tiệc.

"Born A Star"- sự cộng hưởng tinh thần LYN và các ngôi sao Vbiz

Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn truyền tải thông điệp về sức mạnh của lòng quả cảm và tinh thần không ngừng tiến bước của cô gái hiện đại. Với LYN, trở thành một "ngôi sao" không chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, mà là bản lĩnh để đứng vững với vẻ đẹp độc bản của chính mình. Mỗi thiết kế trong BST Xuân Hè 2026 chính là chiếc chìa khóa để phái đẹp tự tin bước sang chương mới bằng vẻ đẹp rạng ngời và đầy đam mê.

Sức hút của bộ sưu tập càng được lan tỏa mạnh mẽ thông qua màn biến hóa đầy cảm hứng của dàn mỹ nhân Việt như: Diễn viên Trâm Ngô, Người mẫu - MC Bùi Linh Chi, Beauty blogger Hà My, Người mẫu Ngòng Ngọc… Xuất hiện với phong cách thời thượng, các quý cô đã khéo léo mix-match những thiết kế từ BST mới để khắc họa rõ nét tinh thần của LYN: phóng khoáng, tự do nhưng không kém phần tinh tế. Sự góp mặt của dàn KOL đình đám không chỉ mang đến làn gió mới cho sàn diễn thời trang năm nay mà còn minh chứng cho sức hút không biên giới của LYN. Họ chính là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, những người dám nghĩ, dám làm và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng.

Beauty blogger Hà My lựa chọn mẫu túi Perfume Petal Fineness Top S với màu hồng nữ tính mang đến tổng thể thanh lịch nhưng vẫn toát lên khí chất ngôi sao đầy cuốn hút.

BST Xuân Hè 2026 không chỉ là bộ sưu tập mới đầy cảm hứng, mà còn là lời khẳng định cho di sản 25 năm đầy rực rỡ của LYN trên bản đồ phong cách thế giới. Tại Việt Nam, kể từ cột mốc gia nhập thị trường vào năm 2017, LYN đã không ngừng chuyển mình để trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các quý cô Việt. Với hệ thống hơn 20 cửa hàng trải dài trên toàn quốc, LYN đã và đang chứng minh sức hút bền bỉ của một thương hiệu luôn kiên trì với triết lý: Tôn vinh vẻ đẹp tự thân và bản lĩnh độc bản của phái đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm dấu ấn 25 năm, giới mộ điệu có cơ hội trải nghiệm và sở hữu những thiết kế mới trong BST Xuân Hè 2026 của LYN, để cùng viết tiếp chương mới, nơi mỗi người phụ nữ đều tự tin tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ theo cách riêng biệt nhất.

Truy cập website https://lynvn.com/ để cập nhật những thiết kế mới nhất từ LYN.