Tóc Tiên ngầm xác nhận mình là "Em" trong bài hát của Binz, có luôn động thái đáp trả?

Loạt động thái mới nhất của Tóc Tiên gây xôn xao mạng xã hội.

Sau một tuần kể từ khi Binz phát hành ca khúc Em và tạo nên làn sóng bàn luận mạnh mẽ trên mạng xã hội, Tóc Tiên cuối cùng cũng có động thái khiến công chúng đặc biệt chú ý. Những chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ nhanh chóng được đặt cạnh loạt suy đoán xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa cô và Touliver, vốn đang là chủ đề được quan tâm sau khi ca khúc Em ra mắt.

Chiều 31/5, Tóc Tiên đăng tải trên TikTok cá nhân đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dạo biển với hình ảnh dịu dàng, trầm lắng và có phần man mác buồn. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của cư dân mạng lại nằm ở phần mô tả ngắn gọn với nội dung "... ... ... em ... ..." cùng phần nhạc nền là ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh .

Chỉ với một chữ "em" xuất hiện giữa hàng loạt ký tự bỏ lửng, Tóc Tiên lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến ca khúc Em của Binz. Sự trùng hợp càng được đẩy lên cao khi Có Ai Thương Em Như Anh không chỉ là một trong những bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn là sản phẩm do Bùi Công Nam sáng tác, Touliver đảm nhận vai trò sản xuất.

Đối với nhiều khán giả, Có Ai Thương Em Như Anh không đơn thuần là một ca khúc thành công mà còn được xem như một "vật chứng tình yêu" gắn liền với chặng đường đồng hành của Tóc Tiên và Touliver. Vì thế, việc nữ ca sĩ lựa chọn ca khúc này làm nhạc nền giữa thời điểm Em của Binz đang phủ sóng mạnh mẽ khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi.

Chưa dừng lại ở đó, tối cùng ngày, Tóc Tiên tiếp tục cập nhật trạng thái trên Threads với nội dung ngắn gọn: "người còn thương em không?" . Chỉ vỏn vẹn 5 chữ đầy tâm trạng, dòng chia sẻ này tiếp tục làm bùng nổ những cuộc thảo luận liên quan đến chuyện cũ của nữ ca sĩ.

Trước đó, khi Binz mới ra mắt Em, một người bạn thân lâu năm của Tóc Tiên cũng bất ngờ có động thái gây chú ý. Cụ thể, stylist Kelbin Lei đăng tải trên Threads dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Nếu cô ấy thật sự hạnh phúc sau khi rời đi, thì có lẽ mối quan hệ đó đã khiến cô ấy đau nhiều hơn anh nghĩ. Nếu thật sự từng yêu một người thì điều cuối cùng nên làm là để cô ấy được bình yên và hạnh phúc, kể cả khi điều đó không còn liên quan đến anh nữa". Dù không nhắc trực tiếp đến bất kỳ nhân vật nào, chia sẻ của Kelbin Lei nhanh chóng được cư dân mạng liên hệ với những bàn luận xoay quanh Tóc Tiên thời gian gần đây.

Từ hàng loạt chi tiết xuất hiện gần như cùng thời điểm, không ít khán giả cho rằng Tóc Tiên đang có động thái đáp lại những suy đoán xuất phát từ ca khúc Em của Binz. Một số ý kiến thậm chí tiếp tục đặt dấu hỏi về những câu chuyện phía sau cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ của nữ ca sĩ và Touliver.

Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía công chúng. Ở chiều hướng khác, nhiều người hâm mộ lại tỏ ra hào hứng trước các động thái mới của Tóc Tiên và cho rằng đây có thể là màn "nhá hàng" cho một dự án âm nhạc sắp tới.

Dưới các bài đăng, nhiều khán giả liên tục để lại bình luận mong chờ sản phẩm mới từ nữ ca sĩ. Đặc biệt, trong đoạn clip đăng tải trên TikTok, Có Ai Thương Em Như Anh xuất hiện với bản phối hoàn toàn khác lạ, chưa từng được công bố trước đây. Nếu Tóc Tiên thực sự quyết định làm mới một trong những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình, đây chắc chắn sẽ là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Từ một cặp đôi vốn nổi tiếng kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về đời tư, Tóc Tiên và Touliver bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau khi Binz phát hành album Gặp Lại , đặc biệt là ca khúc Em . Theo chia sẻ từ Binz, bài hát được viết dựa trên cảm xúc trong một đêm anh ngồi cùng Touliver tại Phan Rang. Nam rapper kể rằng khi ấy người anh thân thiết gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngọn hải đăng giữa biển đêm. Tuy nhiên, anh vẫn cảm nhận được rất rõ sự nặng lòng của Touliver ở thời điểm đó. Binz còn gây chú ý khi chia sẻ: "Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang, đâu phải tự nhiên hai nốt đau nhất trong bài Em lại nằm trên hai từ 'vỡ nát'".

Không chỉ câu chuyện hậu trường, cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện nhiều chi tiết trong ca từ lẫn phần hình ảnh artwork mang sự liên kết đáng chú ý với chuyện tình của Touliver và Tóc Tiên.

Năm 2020, cặp đôi tổ chức lễ cưới riêng tư tại Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt với sự tham gia của những người bạn thân thiết như Binz, SOOBIN, Rhymastic,... Chính vì vậy, câu rap: "Quên em quên sao, giữa nhà thờ bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu, nay đứng nhìn em đi" nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng đây là chi tiết khiến công chúng liên tưởng trực tiếp đến cuộc hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver. Sau khi artwork sử dụng hình ảnh gợi nhớ Nhà thờ Con Gà gây ra nhiều tranh cãi, khán giả tiếp tục phát hiện ekip Binz đã thay đổi artwork khác cho video riêng của ca khúc Em được đăng tải trên YouTube.

Vào tháng 1/2026, Tóc Tiên xác nhận đã ly hôn với Touliver sau nhiều năm gắn bó. Trong tâm thư gửi đến công chúng, nữ ca sĩ khẳng định việc công khai thông tin không phải là quyết định bộc phát hay chịu tác động từ áp lực dư luận. Tóc Tiên cho biết cô chỉ lên tiếng sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình. Đồng thời, nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là quyết định được đưa ra dựa trên sự văn minh, thấu hiểu và tôn trọng từ cả hai phía.

Cho đến hiện tại, cả Tóc Tiên lẫn Touliver đều chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn trực tiếp nào liên quan đến những suy đoán xoay quanh ca khúc Em. Tuy nhiên, với sức lan tỏa mạnh mẽ của bài hát cùng những động thái liên tiếp từ những người trong cuộc, câu chuyện vẫn đang tiếp tục là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

