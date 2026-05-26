Gặp tranh cãi lớn với hình ảnh "Tóc Tiên - Touliver", Binz đã đổi artwork trong bài Em?

Giữa làn sóng tranh cãi dữ dội về hình ảnh gợi liên tưởng đến Tóc Tiên và Touliver, Binz đã có một hành động đặc biệt.

Những ngày qua, album Gặp Lại của Binz đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự quan tâm của công chúng không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn đổ dồn vào những tranh cãi xoay quanh phần hình ảnh minh họa. Trong đó, ca khúc Em vấp phải ý kiến trái chiều gay gắt nhất khi sử dụng artwork gợi liên tưởng trực tiếp đến đám cưới của nghệ sĩ Tóc Tiên và Touliver.

Trên kênh YouTube của Binz, vào tối 24/5 phát hành một video visualizer dài hơn 42 phút, bao gồm tất cả các ca khúc nằm trong dự án âm nhạc mới. Rất nhanh chóng, người hâm mộ đã soi ra điểm bất thường nằm ở phần hình ảnh minh họa cho bài Em. Trong video tổng hợp này, artwork khắc họa hai nhân vật trung tâm với tạo hình có sự tương đồng đáng kinh ngạc với bức ảnh cưới đình đám của Tóc Tiên và Touliver từng diễn ra tại Nhà thờ Con Gà, Đà Lạt. Chi tiết này ngay lập tức được chụp lại, chia sẻ rầm rộ trên các hội nhóm, kéo theo hàng loạt những cuộc thảo luận sôi nổi trong đêm.

Chỉ chưa đầy một ngày sau khi luồng dư luận bùng nổ, vào trưa hôm sau (25/5), kênh YouTube của Binz tiếp tục cập nhật các video visualizer riêng lẻ cho từng bài hát. Lúc này, khán giả tinh ý phát hiện ra một sự thay đổi lớn. Phần artwork của ca khúc Em đã được thay thế. Thay vì giữ lại hình ảnh đôi nam nữ và thánh giá với con gà phía trên như video tổng hợp, ê-kíp đã thay thế bằng một bức tranh đơn giản hơn, phác họa hình ảnh một người đàn ông tĩnh lặng nhìn về phía xa xăm.

Điều khiến cộng đồng mạng đặt nhiều dấu hỏi là sự thay đổi này chỉ áp dụng duy nhất cho ca khúc Em ở định dạng video đăng lẻ. Tất cả các video visualizer của các bài hát khác trong album Gặp Lại đều giữ nguyên artwork định hướng ban đầu. Đồng thời, hình ảnh cặp đôi gây tranh cãi hiện tại vẫn đang tồn tại trong video visualizer full của toàn bộ album.

Đứng trước sự không đồng nhất này, nhiều khán giả liên tục đặt ra nghi vấn. Phần đông ý kiến nghi vấn rằng phía ê-kíp của nam rapper đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và nhìn thấy những tranh cãi xoay quanh hình ảnh này. Việc âm thầm thay thế hình ảnh trong video phát hành sau được xem là cách xử lý khủng hoảng, nhằm xoa dịu dư luận sau khi nhận thấy phản ứng tiêu cực bùng nổ trên mạng xã hội.

Sự việc ồn ào này bắt nguồn từ chính những chi tiết được thể hiện trong phần artwork ban đầu. Hình ảnh hai nhân vật nam nữ được ê-kíp phác họa vô cùng tỉ mỉ, đặt trong bối cảnh Nhà thờ Con Gà quen thuộc. Từ vóc dáng, bộ vest nam lịch lãm, chiếc váy cưới nữ lộng lẫy cho đến những nét đặc trưng về kiểu tóc của nhân vật trong tranh vẽ đều khiến người xem lập tức liên tưởng đến khoảnh khắc trọng đại của bộ đôi Tóc Tiên và Touliver. Chính sự trùng khớp về mặt hình ảnh quá lớn này đã trở thành cơ sở vững chắc để dư luận khẳng định Em là lời tự sự viết về cuộc tình đình đám của người đàn anh thân thiết.

Tuy nhiên, định hướng hình ảnh này vấp phải phản ứng ngược. Nhiều khán giả thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình với cách xây dựng visual. Họ thừa nhận Em có giai điệu và ca từ rất da diết, nhưng điều sai lầm duy nhất nằm ở việc lựa chọn hình ảnh. Một bộ phận netizen đánh giá hành động trực diện hóa bằng cách sử dụng tạo hình gợi nhắc thẳng đến người thật trong một sản phẩm thương mại là thiếu tinh tế.

Dư luận cho rằng, khi nghệ sĩ không phải là người trong cuộc, việc mang chất liệu từ câu chuyện nhạy cảm của người khác vào sản phẩm cần phải có sự tiết chế. Sự thiếu chừng mực có thể vô tình gây phiền hà hoặc làm tổn thương những cá nhân liên quan.

Không dừng lại ở phần hình ảnh, ca từ trong phiên bản làm mới của ca khúc Em cũng trở thành chủ đề mổ xẻ trên các diễn đàn. Trên nhiều nền tảng, các bình luận phân tích chỉ ra rằng nội dung bài hát mang lại cảm giác nặng nề. Một số ý kiến cho rằng cách viết lời vô tình làm cho hình ảnh người phụ nữ trong câu chuyện trở nên xấu đi, tạo ra cảm giác đổ lỗi. Điều này dễ khiến công chúng tiếp nhận có cái nhìn tiêu cực, thiếu thiện cảm về phía nữ giới sau một mối quan hệ đổ vỡ.

Ở một diễn biến khác, một bộ phận khán giả vẫn lên tiếng bảo vệ Binz. Nhóm ý kiến này đưa ra góc nhìn nhẹ nhàng hơn, nhận định bài hát đơn thuần chỉ là một sự tri ân âm nhạc. Đối với họ, đây là cách nam nghệ sĩ bộc lộ sự đồng cảm sâu sắc với người anh em thân thiết. Những khán giả này cho rằng việc dư luận gán ghép, đánh giá bài hát cố tình ám chỉ cá nhân hay lợi dụng câu chuyện của người khác để làm truyền thông là một góc nhìn mang tính phiến diện.

Dù động thái thay đổi artwork của Binz bắt nguồn từ việc xoa dịu dư luận hay ê-kíp vốn đã có sẵn hai định dạng visual hoàn toàn riêng biệt, thì ở thời điểm hiện tại, ca khúc Em cùng những ồn ào xoay quanh nó vẫn đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp các mạng xã hội.

Ảnh: FB/ chụp màn hình