Jay Park và LNGSHOT: “Ông bố hip-hop” cùng hội con trai hot nhất showbiz

"Bố con" nhà Jay Park - LNGSHOT sẽ cùng hẹn nhau "đổ bộ" K-PULSE HANOI 2026 tại thủ đô Hà Nội ngay đầu tháng 6 tới đây.

Sau nhiều ngày khiến cộng đồng fan Kpop “hóng” từng thông tin mới nhất, K-PULSE HANOI 2026 đã chính thức xác nhận line-up với loạt tên tuổi đình đám như PSY, Wendy, BamBam, Sandara Park (2NE1), fromis_9 cùng Jay Park và LNGSHOT. Đại nhạc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 6-7/6 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình theo mô hình water music festival đang cực kỳ phổ biến tại Hàn Quốc.

Dàn line-up Day 1…

… và Day 2 sự kiện K-PULSE HANOI 2026 diễn ra vào ngày 6-7/6 tại SVĐ Mỹ Đình tới đây

Ngay sau khi thông tin được công bố, một trong những nghệ sĩ được các fan Kpop tại Việt Nam quan tâm nhiều nhất đó chính là Jay Park - LNGSHOT - “biểu tượng K-Hip-hop” và nhóm nhạc được người hâm mộ gọi vui là cặp “bố con” hot nhất hiện tại.

Nói về Jay Park, nhiều người nhận định anh gần như là một nhân vật “không thể copy” của Kpop. Debut vào năm 2008 với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhạc 2PM nhưng nhưng Jay Park rời nhóm sau scandal phát ngôn trên MXH vào năm 2009 và chính thức chấm dứt hợp đồng vào năm 2010. Tưởng như sự nghiệp đã khép lại, Jay Park đã tự xây dựng cho mình sự nghiệp riêng bằng những chất liệu âm nhạc từ Hip-hop, R&B và tinh thần underground.

Khác với hình tượng idol hoàn hảo thường thấy, Jay Park xây dựng thương hiệu cá nhân bằng sự nổi loạn, cởi mở phóng khoáng đậm chất US-UK. Anh xăm mình, rap về tình dục, biểu diễn không ngại cởi áo và liên tục phá vỡ những khuôn mẫu mà Kpop từng áp đặt lên idol nam.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Jay Park đều khiến các fan phải “bỏng mắt”

Sau hơn 15 năm hoạt động, Jay Park thành lập các label như AOMG, H1GHR MUSIC và sau đó là More Vision vào năm 2022. Trong đó, More Vision được Jay Park xây dựng như một “sân chơi” dành cho những nghệ sĩ có cá tính mạnh, không muốn bị đóng khung theo công thức idol truyền thống. Và LNGSHOT chính là “quân bài chiến lược” đầu tiên cho tham vọng đó.

Nhóm gồm 4 thành viên Ohyul, Ryul, Woojin và Louis, debut đầu năm 2026. Ngay từ khi xuất hiện, LNGSHOT đã khác hẳn số đông tân binh Kpop hiện nay khi theo đuổi hình ảnh bụi bặm, hip-hop và có phần hơi “bad boy”.

Khi mới debut, không ít netizen phát sốc trước diện mạo bụi bặm của nhóm tân binh LNGSHOT

Ca khúc debut Moonwalkin’ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội nhờ màu sắc khác biệt so với phần lớn boygroup Gen 5 hiện nay. Mang tinh thần Hip-hop/R&B hiện đại pha cảm hứng từ những bước nhảy huyền thoại của Michael Jackson, bài hát gây ấn tượng bằng phần beat thời thượng cùng chất vocal đậm màu Âu Mỹ.

Không đi theo công thức “idol K-pop” quen thuộc, LNGSHOT gây ấn tượng nhờ cách xử lý âm nhạc đến thần thái trình diễn. Đặc biệt, thành viên Louis nhanh chóng trở thành cái tên viral nhất nhóm khi liên tục được cư dân mạng ví như “Justin Bieber thế hệ mới”.

Ngay khi Louis cất giọng trong Moonwalkin’, nhiều người lập tức liên tưởng đến Justin Bieber thời kỳ 2009-2010 bởi chất giọng mỏng, sáng, cách luyến láy mượt và màu vocal mang đậm cảm giác pop star Bắc Mỹ. Trên Threads, không ít bài đăng về MV debut của LNGSHOT đã thu hút lượng tương tác lớn chỉ xoay quanh giọng hát của nam thần tượng sinh năm 2008 này.

MV Moonwalkin’ - LNGSHOT

Chỉ vừa debut nhưng LNGSHOT đủ sức làm cộng đồng fan Kpop phải đặc biệt chú ý

Trong đó anh chàng Louis được người hâm mộ so sánh với Justin Bieber

Quan trọng hơn, Jay Park không giấu chuyện anh trực tiếp tham gia định hướng cho nhóm. Nhiều bài phỏng vấn cho biết LNGSHOT được đứng sau bởi chính Jay Park, từ âm nhạc, performance cho đến tư duy nghệ sĩ. Đó cũng là lý do mỗi lần Jay Park xuất hiện cùng LNGSHOT, cư dân mạng đều có cảm giác như đang nhìn thấy “ông bố cool ngầu dẫn hội con trai đi “quẩy”. Từ hậu trường concert, TikTok challenge cho đến các sân khấu festival, Jay Park luôn quảng bá LNGSHOT nhiệt tình và thậm chí nhiều fan còn đùa rằng anh đang bước vào thời kỳ “làm bố” toàn thời gian.

Việc luôn đồng hành cùng LNGSHOT khiến Jay Park được ví von như “ông bố toàn thời gian”.

Trước khi chính thức đến với Việt Nam, các fan còn phát hiện một sự thật thú vị đó chính là LNGSHOT cũng từng có “duyên nợ” đặc biệt với đất nước hình chữ S. Theo đó vào cuối năm 2025, nhóm từng có MV pre-debut mang tên Saucin’ với phần lớn bối cảnh được bấm máy ở TP.HCM và được thực hiện bởi ekip Việt Nam - Antiantiart. Không ít fan Việt đã bắt đầu chú ý đến LNGSHOT từ thời điểm này đặc biệt sau loạt clip các thành viên học nói tiếng Việt viral trên TikTok.

MV pre-debut mang tên Saucin’ của LNGSHOT có nhiều cảnh quay được thực hiện ở Việt Nam

Giữa một line-up toàn “quái vật sân khấu”, tổ hợp Jay Park - LNGSHOT vẫn là cái tên được bàn luận nhiều nhất bởi khả năng rất cao khán giả sẽ được chứng kiến sân khấu collab “bố con” ngay tại Hà Nội.

Nếu PSY là “ông hoàng lễ hội nước” thì Jay Park chắc chắn là đại diện cho năng lượng sexy và quậy nhất line-up năm nay. Với LNGSHOT, các fan đang rất mong chờ sự xuất hiện lần đầu tiên trong một sự kiện âm nhạc tại Việt Nam của 4 chàng trai với màu sắc mới mẻ và nổi loạn.

Với dàn line-up “khủng” lần này, K-PULSE HANOI 2026 đang trở thành một trong những concert Kpop đáng chờ nhất mùa hè năm nay tại Việt Nam. Hiện vé của K-PULSE HANOI 2026 đã được mở bán trên nền tảng ticketbox. Với sức nóng hiện tại đặc biệt là hiệu ứng từ Jay Park và LNGSHOT, nhiều fan dự đoán những hạng vé đẹp sẽ nhanh chóng “bốc hơi” trong thời gian tới.

