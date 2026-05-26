BTS được đặc cách đi trễ tại lễ trao giải lớn nhất nước Mỹ, cả triệu người nín thở chờ đợi

BTS khiến người hâm mộ hoang mang khi không xuất hiện tại thảm đỏ

Sáng ngày 26/5 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải American Music Awards 2026 đã chính thức diễn ra tại trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh, chương trình thu hút sự quy tụ của hàng loạt ngôi sao quốc tế. Trong đó, sự trở lại của BTS nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông toàn cầu.

Trước thềm sự kiện, nhiều nguồn tin uy tín cùng các trang thông tin giải trí lớn đều xác nhận BTS sẽ có một màn xuất hiện và trình diễn đặc biệt. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ dồn toàn bộ sự chú ý vào khu vực thảm đỏ ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, trong suốt quá trình dàn sao quốc tế lần lượt tiến vào khu vực check-in cho đến khi chương trình thảm đỏ chính thức khép lại, 7 chàng trai hoàn toàn không lộ diện. Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội.

Đến khi lễ trao giải chính thức diễn ra được gần một giờ đồng hồ, khán giả mới được chứng kiến BTS lộ diện trực tiếp trên sóng truyền hình. Nhóm xuất hiện rạng rỡ trong trang phục vest lịch lãm với tư cách là người công bố kết quả cho hạng mục Best Female R&B Artist.

Bầu không khí khán phòng lập tức nóng lên bởi tiếng hò reo của người hâm mộ. Ngay sau khoảnh khoắc trao giải, ban tổ chức cũng chính thức xướng tên BTS là người chiến thắng ở hạng mục Song of The Summer dành cho bản hit SWIM. Đây là chiếc cúp thứ 12 của nhóm nam nhà HYBE tại lễ trao giải danh giá này, minh chứng cho sức hút không hề giảm sút sau thời gian dài vắng bóng.

Đáng chú ý, ở phần biểu diễn mở màn, trái với kỳ vọng về một sân khấu trực tiếp hoành tráng, tiết mục của BTS lại được thay thế bằng một video ghi hình từ trước. Khán giả tại khán phòng và qua màn ảnh nhỏ được thưởng thức sân khấu Hooligan thông qua video phát lại từ concert riêng của nhóm. Tính đến thời điểm hiện tại khi chương trình vẫn đang diễn ra, các thành viên chưa có màn biểu diễn trực tiếp nào. Điều này khiến nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn liệu nhóm có đang giữ một sân khấu bất ngờ nào đó cho phần cuối của lễ trao giải hay không.

Sự vắng mặt trên thảm đỏ cộng hưởng cùng màn mở màn qua màn hình LED đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến phỏng đoán lịch trình di chuyển trục trặc hoặc tình trạng kẹt xe đã khiến BTS đến trễ so với giờ quy định, dẫn đến việc lỡ phần check-in và phải dùng video Hooligan để lấp chỗ trống.

Ngay tiếp trong lễ trao giải, BTS tiếp tục làm nên lịch sử khi chính thức được xướng tên chiến thắng hạng mục Artist Of The Year. Đây là lần thứ hai nhóm chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất của American Music Awards. Thành tích này giúp BTS thiết lập kỷ lục chưa từng có: trở thành nhóm nhạc châu Á, nhóm nhạc Kpop và nghệ sĩ châu Á đầu tiên, duy nhất trong lịch sử giành được nhiều giải Artist Of The Year tại lễ trao giải âm nhạc đình đám nước Mỹ.

Nhìn lại lịch sử, American Music Awards luôn là một sân khấu mang tính bước ngoặt và chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc đối với sự nghiệp quốc tế của BTS. Sự kiện năm 2026 đánh dấu gần một thập kỷ kể từ lần đầu tiên nhóm đặt chân đến lễ trao giải này, để lại một chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu cả về cúp vàng lẫn các sân khấu biểu diễn quy mô lớn.

Năm 2017 đánh dấu cột mốc lịch sử khi BTS chính thức chào sân truyền hình Mỹ. Tiết mục biểu diễn ra mắt với ca khúc DNA không chỉ phá vỡ rào cản ngôn ngữ mà còn tạo ra một cơn chấn động truyền thông, mở đường cho làn sóng âm nhạc Hàn Quốc tiến sâu vào thị trường Âu Mỹ. Phong cách trình diễn đồng đều và năng lượng bùng nổ của nhóm lập tức thu hút sự chú ý của giới chuyên môn quốc tế.

Trong những năm tiếp theo, từ 2018 đến 2019, nhóm liên tục thống trị hạng mục Favorite Social Artist, khẳng định sức mạnh truyền thông không đối thủ dù không phải năm nào cũng có mặt biểu diễn. Đến năm 2020, do bối cảnh đại dịch toàn cầu diễn biến phức tạp, nhóm không thể có mặt trực tiếp tại Mỹ. Dù vậy, BTS vẫn đầu tư mang đến hai tiết mục quy mô sân vận động được ghi hình từ quê nhà là Dynamite và Life Goes On, giúp duy trì sức nóng tên tuổi tại lễ trao giải.

Đỉnh cao sự nghiệp của nhóm tại giải thưởng này chính là năm 2021. Khán phòng American Music Awards đã chứng kiến hai sân khấu trực tiếp mãn nhãn gồm My Universe kết hợp cùng ban nhạc huyền thoại Coldplay và bản hit khuynh đảo toàn cầu Butter. Quan trọng hơn, đây là đêm đại thắng lịch sử khi BTS vinh dự vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám để trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên và duy nhất giành được giải thưởng cao quý nhất là Artist of The Year. Cột mốc này chính thức đưa 7 chàng trai lên hàng ngũ những siêu sao hàng đầu thế giới.

Với việc gặt hái thêm hai chiếc cúp danh giá trong năm 2026 bao gồm Song Of The Summer cho ca khúc SWIM và giải thưởng lớn Artist Of The Year, BTS đã gia tăng đáng kể bộ sưu tập cúp vàng American Music Awards của mình lên con số 13. Nhóm hiện vẫn nắm giữ kỷ lục là nghệ sĩ có số lần chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục Favorite Pop Duo Or Group trong suốt nhiều năm liên tiếp, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc không thể xô đổ trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Ảnh: X