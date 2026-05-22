BTS trở lại AMAs sau 5 năm với màn xuất hiện đặc biệt

Nhóm nhạc BTS sẽ có màn xuất hiện đặc biệt tại American Music Awards 2026 vào ngày 25/5, theo thông báo từ công ty quản lý BigHit Music. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm BTS xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc này.

Theo Korea JoongAng Daily, BTS hiện là một trong những ứng viên của hạng mục Nghệ sĩ của năm tại AMAs 2026. Nhóm sẽ cạnh tranh với nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc quốc tế như Bad Bunny, Bruno Mars, Lady Gaga và Taylor Swift.

BTS trở lại đường đua Nghệ sĩ của năm tại AMAs

Việc BTS góp mặt trong danh sách đề cử Nghệ sĩ của năm tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của nhóm trên thị trường âm nhạc quốc tế. Trước đó, năm 2021, BTS từng giành chiến thắng ở hạng mục này, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này tại American Music Awards.

Hình ảnh được sử dụng để thông báo về sự xuất hiện đặc biệt của BTS tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ - Ảnh: BIGHIT MUSIC.

Tại AMAs năm nay, BTS còn được đề cử ở các hạng mục Nam nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất và Ca khúc mùa hè với ca khúc Swim. Đây là bài hát nằm trong album phòng thu mới nhất Arirang của nhóm.

Kể từ năm 2018, BTS đã giành tổng cộng 12 giải thưởng tại AMAs, bắt đầu với giải Nghệ sĩ mạng xã hội được yêu thích nhất. Thành tích này phản ánh quá trình mở rộng vị thế của BTS, từ một nhóm nhạc K-pop có cộng đồng người hâm mộ đông đảo đến một đại diện nổi bật của âm nhạc Hàn Quốc trên các sân khấu quốc tế.

BTS kết hợp AMAs với chuỗi hoạt động tại Las Vegas

American Music Awards 2026 sẽ diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas vào 17h ngày 25/5, giờ địa phương. Theo trang chính thức của AMAs, lễ trao giải năm nay được tổ chức vào thứ Hai, ngày 25/5.

Trước và sau lễ trao giải, BTS cũng sẽ tổ chức 4 đêm diễn tại Allegiant Stadium, Las Vegas trong khuôn khổ world tour Arirang. Các đêm concert dự kiến diễn ra vào các ngày 23/5, 24/5, 27/5 và 28/5.

Cùng thời điểm này, dự án đô thị mang chủ đề BTS The City Arirang - Las Vegas cũng được triển khai với sự hợp tác của Cơ quan Xúc tiến Hội nghị và Du lịch Las Vegas. Dự án sẽ đưa sắc đỏ - màu nhận diện của album Arirang - xuất hiện tại nhiều không gian trong thành phố.

Sự trở lại của BTS tại AMAs sau 5 năm vì vậy không chỉ là một màn xuất hiện tại lễ trao giải, mà còn nằm trong chuỗi hoạt động quy mô lớn của nhóm tại Las Vegas. Với các đề cử quan trọng, tour diễn quốc tế và dự án đô thị đi kèm, BTS tiếp tục cho thấy cách một nghệ sĩ K-pop có thể mở rộng sức ảnh hưởng thông qua âm nhạc, biểu diễn trực tiếp và trải nghiệm dành cho người hâm mộ.