5 mỹ nam khiến công chúng nhìn thấy tương lai Kpop, G-Dragon lẫn BTS ưu ái hết mực

CORTIS được G-DRAGON và BTS "ưu ái"

Mới đây, trong khuôn khổ một sự kiện giao lưu tại trường đại học, CORTIS đã thu hút lượng lớn sự quan tâm từ công chúng nhờ màn trình diễn ngẫu hứng ca khúc Sunset Glow. Đây là một nhạc phẩm Hàn Quốc nổi tiếng do nam ca sĩ Lee Moon-sae phát hành lần đầu vào năm 1988, trước khi được nhóm nhạc BIGBANG làm mới lại vào năm 2008 và đưa giai điệu này phủ sóng rộng rãi khắp châu Á. Màn cover của tân binh nhà Big Hit Music nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ nguồn năng lượng tươi trẻ cùng khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng.

CORTIS ngẫu hứng hát Sunset Glow

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho kỹ năng biểu diễn, cộng đồng người hâm mộ cũng chỉ ra nhiều nét tương đồng thú vị giữa hai nhóm nhạc CORTIS và BIGBANG. Sự trùng hợp đầu tiên nằm ở mốc thời gian ra mắt, khi CORTIS chính thức chào sân Kpop vào ngày 18/08/2025, hoàn toàn trùng khớp với ngày sinh nhật của G-DRAGON. Hơn thế nữa, định hướng nghệ thuật của CORTIS cũng bám sát con đường tự sản xuất âm nhạc. Điều này khiến nhiều khán giả liên tưởng trực tiếp đến dấu ấn cá nhân của thủ lĩnh BIGBANG khi anh là người tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc cho nhóm từ lúc ra mắt đến hiện tại.

G-DRAGON reup lên story Instagram cá nhân đoạn clip CORTIS cover MV Haru Haru

G-DRAGON từng tặng nón mang thương hiệu của mình cho các thành viên CORTIS

Không chỉ dừng lại ở những điểm tương đồng về mặt hình ảnh, các thành viên CORTIS cũng từng công khai bản thân là một người hâm mộ của tiền bối G-DRAGON và cả BIGBANG. Mối quan hệ tốt đẹp này càng được khẳng định khi CORTIS phát hành video âm nhạc phiên bản parody cho ca khúc Haru Haru của tiền bối. Ngay sau đó, G-DRAGON đã tự tay chia sẻ lại đoạn video này lên bảng tin Instagram cá nhân khen ngợi và ủng hộ nhóm. Động thái ưu ái trực tiếp từ biểu tượng Kpop thế hệ thứ 2 đã khiến cộng đồng người hâm mộ của cả hai bên vô cùng phấn khích.

Jung Kook và JIN nhảy REDRED của CORTIS trên sân khấu mới đây

Song song với mối liên kết cùng tiền bối khác công ty, CORTIS còn sở hữu vị thế đặc biệt khi là nhóm nhạc nam đàn em của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Được định vị là những người thừa hưởng trực tiếp DNA thành công từ siêu sao toàn cầu BTS, nhóm đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa hai thế hệ vàng của tập đoàn giải trí này. BTS cũng luôn dành nhiều lời động viên và ủng hộ đàn em cùng công ty. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới đây, Jung Kook và JIN đã trực tiếp nhảy theo giai điệu ca khúc REDRED của CORTIS ngay trên sân khấu. Hành động này như một sự ủng hộ tinh tế, đồng thời giúp quảng bá sản phẩm âm nhạc của tân binh cùng nhà.

Tương lai của Kpop

CORTIS hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm lớn khi liên tục bỏ túi các bản hit đình đám như REDRED, GO!, FaSHioN, What You Want,... Phong cách âm nhạc của nhóm ghi điểm nhờ sự pha trộn tinh tế giữa tinh thần Hip-hop phóng khoáng đặc trưng của Kpop và nét mượt mà, thời thượng mang âm hưởng Pop Âu Mỹ thế hệ mới.

CORTIS đanh nhận được sự quan tâm khổng lồ

Nhờ khả năng tự làm nhạc và trực tiếp tham gia vào mọi khâu từ sáng tác, viết lời, phối khí đến lên ý tưởng vũ đạo, CORTIS được các chuyên gia đánh giá là thế hệ nghệ sĩ sáng tạo thực thụ. Nhóm đã đập tan định kiến về những thần tượng rập khuôn, đồng thời tạo ra một tiêu chuẩn mới buộc các nhóm nhạc tương lai phải tự nâng cao hàm lượng chất xám nghệ thuật để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với tài năng âm nhạc, vẻ ngoài điển trai cùng tính cách hài hước, thân thiện của 5 thành viên càng giúp nhóm chiếm trọn tình cảm từ công chúng

Cùng với tài năng âm nhạc, vẻ ngoài điển trai cùng tính cách hài hước, thân thiện của 5 thành viên càng giúp nhóm chiếm trọn tình cảm từ công chúng. Sự yêu mến này nhanh chóng giúp nhóm đạt được những thành tích ấn tượng. Với ca khúc REDRED mới đây đang nhận được nhiều sự yêu mến và liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng. Sức mạnh nhạc số vượt trội mang về cho CORTIS chuỗi 7 cúp chiến thắng liên tiếp trên các show âm nhạc tuần.

CORTIS đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành công rực rỡ của nền công nghiệp Kpop trong tương lai

Không chỉ giới hạn ở thị trường nội địa, CORTIS còn bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Nhóm liên tục xô đổ các kỷ lục lịch sử khi trở thành nghệ sĩ cán mốc 100 triệu lượt phát trực tuyến nhanh nhất trên nền tảng Spotify, đồng thời sở hữu tài khoản Instagram vượt ngưỡng 10 triệu người theo dõi trong thời gian ngắn kỷ lục. Hội tụ đầy đủ yếu tố từ tư duy đột phá, ngoại hình sáng đến sức hút cá nhân, CORTIS đang được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành công rực rỡ của nền công nghiệp Kpop trong tương lai, vững bước kế thừa di sản mà các đàn anh đi trước đã gây dựng.

Ảnh: X