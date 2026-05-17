Bộ đôi mỹ nam kế thừa "di sản nhan sắc" của đế chế giải trí số 1

Sự bùng nổ của bộ đôi 09-liner - Seonghyeon và Keonho

Thời gian gần đây, cộng đồng người hâm mộ Kpop liên tục chứng kiến sự bùng nổ truyền thông từ bộ đôi thành viên Seonghyeon và Keonho thuộc nhóm nhạc nam CORTIS. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng độ thảo luận tăng vọt, hai nam thần tượng nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội.

Những ngày qua, khoảnh khắc biểu diễn chung của Seonghyeon và Keonho tại một lễ hội ở trường đại học tại Hàn Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm. Dù chỉ mới bước sang tuổi 17, hai nam thần tượng đã sớm bộc lộ khí chất cuốn hút, chứng minh danh xưng "cây hút fan" hàng đầu của CORTIS.

Xuất hiện trong trang phục thể thao năng động, hai nam thần tượng khoe trọn nét đẹp khỏe khoắn, nam tính cùng khả năng kiểm soát sân khấu ấn tượng. Khung hình chung của cả hai nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội. Điểm thu hút của bộ đôi này nằm ở sự cân bằng tuyệt đối. Seonghyeon và Keonho không hề lấn át nhau khi đứng chung khung hình.

Nếu Keonho gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh xuân, đường nét hài hòa cùng phong thái tươi sáng mang đậm cảm giác thư sinh, thì Seonghyeon lại tạo sức hút đối lập bằng khung xương hàm góc cạnh, nét nam tính mạnh mẽ và ánh mắt sắc lạnh. Ở nhiều khung hình, 2 em út của CORTIS lại có sự tương đồng về ngoại hình. Ở thời điểm mới debut, nhiều nonfan khó phân biệt đâu là Keonho, đâu là Seonghyeon. Sự giao thoa giữa cả hai cá tính tạo nên một tổ hợp nhan sắc hoàn thiện. Các khoảnh khắc tương tác tự nhiên, đồng đều về mặt hình ảnh của cả hai đều dễ dàng viral, biến họ thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đi liền với sự kết hợp ăn ý là sức hút cá nhân cực kỳ lớn mạnh của từng người. Việc đều là hai thỏi nam châm thu hút lượng fan vô cùng đông đảo đã vô tình đẩy sự cạnh tranh nội bộ lên mức căng thẳng.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra khi hai trạm fan lớn tại Trung Quốc của Seonghyeon và Keonho đồng loạt thuê xe tải biểu tình vòng quanh trụ sở HYBE. Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp danh hiệu thành viên có đóng góp doanh số album cao nhất. Cộng đồng fan của Seonghyeon đã điều động xe tải màn hình LED chúc mừng nam thần tượng tiêu thụ hơn 284 nghìn bản album tại Trung Quốc, đồng thời khẳng định anh đứng đầu cả về lượng bán ra lẫn tổng doanh thu.

Ngay lập tức, trạm fan của Keonho cũng đáp trả bằng xe tải biểu ngữ nhằm bác bỏ số liệu từ đối thủ, mạnh mẽ tuyên bố Keonho mới là người duy trì vị thế số một về doanh số, doanh thu và độ nổi tiếng toàn cầu xuyên suốt từ khi ra mắt đến nay. Sự việc này thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, phản ánh rõ mức độ chịu chi, sức mạnh fandom và độ hot cá nhân đang ở mức đỉnh điểm của hai nam thần tượng sinh năm 2009.

Dou-visual thế hệ thứ 3 của Big Hit Music

Sự bứt phá mạnh mẽ của Seonghyeon và Keonho khiến công chúng lập tức liên tưởng đến công thức đào tạo bộ đôi nhan sắc đặc trưng của Big Hit Music. Kể từ khi mở rộng quy mô, công ty luôn sở hữu những cặp đôi visual mang tính biểu tượng, đóng vai trò mũi nhọn truyền thông trong việc thu hút fan cứng và mở rộng độ nhận diện cho toàn nhóm.

Trước đó, V và Jung Kook của BTS đã thiết lập nên tiêu chuẩn vàng cho khái niệm dou visual tại thị trường Kpop. Khí chất nghệ thuật, cổ điển của V kết hợp cùng nét nam tính, khỏe khoắn của Jung Kook tạo nên một hệ tư tưởng lớn mạnh, dẫn dắt xu hướng trong cộng đồng khán giả Gen 3.

Tiếp nối thành công đó, Soobin và Yeonjun của TXT ra mắt và nhanh chóng trở thành đại diện tiêu biểu cho Gen 4. Tổ hợp đối lập giữa vẻ đẹp cá tính, sắc sảo của Yeonjun và nét hiền hòa, tươi mát chuẩn tình đầu của Soobin đã mang về vô số thành tích vang dội. Cả hai thế hệ tiền bối đều chứng minh sức mạnh tiếp thị khổng lồ khi các thành viên chủ chốt kết hợp cùng nhau.

Hiện tại, Seonghyeon và Keonho được giới truyền thông ưu ái gọi là thế hệ kế thừa tiếp theo của danh xưng này. Sự tương đồng trong cách Big Hit xây dựng hình ảnh giúp bộ đôi 09-liner của CORTIS nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần khán giả ưa chuộng sự kết hợp song song.

Hai nam idol vừa duy trì được bản sắc độc lập với kỹ năng biểu diễn riêng biệt, vừa tạo ra sự hòa hợp thị giác tuyệt đối khi đứng cạnh nhau. Việc liên tục tạo ra các khoảnh khắc viral chung nhưng vẫn sở hữu lượng fan cá nhân cao cho thấy sức hút của cả hai là vô cùng mạnh mẽ.

