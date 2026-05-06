Nhóm "đẹp trai nhạc dở" lội ngược dòng ngoạn mục, cứ gây tranh cãi nhưng độ hot thì top 1 Việt Nam

CORTIS lội ngược dòng ngoạn mục

Khuya 5/5 (giờ Việt Nam), CORTIS chính thức tạo nên cú bứt tốc đáng chú ý trên các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc khi ca khúc REDRED vươn lên vị trí #4 trên MelOn - nền tảng nghe nhạc lớn nhất xứ kim chi. Đây cũng là ca khúc đầu tiên của nhóm làm được điều này kể từ khi debut.

Không chỉ riêng MelOn, REDRED còn đồng loạt tăng hạng mạnh trên nhiều BXH khác như #4 Bugs, #19 Genie và #20 Flo. Trong bối cảnh thị trường nhạc số Hàn Quốc hiện tại ưu ái những ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe hoặc các nhóm nữ có sức stream mạnh, việc một ca khúc đậm màu sắc hiphop, tiết tấu dữ dội như REDRED của một nhóm nam tân binh tiến sâu vào top đầu được xem là màn lội ngược dòng đầy bất ngờ.

CORTIS chính thức tạo nên cú bứt tốc đáng chú ý trên các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc khi ca khúc REDRED vươn lên vị trí #4 trên MelOn

Đáng nói hơn, thành tích này đến trong lúc CORTIS vẫn là cái tên gây tranh cãi dữ dội xoay quanh câu chuyện âm nhạc “hay hay dở”. Từ khi debut, nhóm liên tục bị đặt lên bàn cân bởi màu nhạc quá cá tính, kén tai và không đi theo công thức dễ nghe vốn đang thịnh hành tại Kpop. Thế nhưng, càng tranh cãi, CORTIS lại càng hút truyền thông và khiến độ phủ sóng tăng mạnh.

Song song với nhạc số nội địa Hàn Quốc, CORTIS cũng đang ghi nhận loạt thành tích quốc tế cực kỳ khả quan trên Spotify. Ngày 4/5, nhóm đạt 9,6 triệu lượt stream chỉ trong 24 giờ - cột mốc cao nhất kể từ khi debut và cũng là ngày có lượng stream lớn nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc gen 5. REDRED còn trở thành bài hát đầu tiên của boygroup gen 5 lọt Spotify Daily Top Songs Mỹ ở vị trí #134.

Song song với nhạc số nội địa Hàn Quốc, CORTIS cũng đang ghi nhận loạt thành tích quốc tế cực kỳ khả quan trên Spotify

Mini album GREENGREEN cũng thiết lập kỷ lục album có màn debut ngày đầu lớn nhất trong số các nhóm gen 5 trên Spotify Counter với hơn 7,5 triệu lượt stream. Trong khi đó, CORTIS hiện là nhóm nhạc gen 5 có thứ hạng cao nhất trên Spotify Daily Top Artists Global khi đạt #91.

Không dừng ở đó, REDRED còn debut ở vị trí #8 trên Spotify Daily Viral Songs Global và đứng #1 Spotify Daily Viral Songs Hàn Quốc. Nhóm đồng thời trở thành boygroup gen 5 đầu tiên của Kpop lọt vào Spotify Weekly Top Songs Global với hơn 11,8 triệu lượt stream.

Các thành tích này cho thấy một thực tế khó phủ nhận, bất chấp tranh cãi sức hút của CORTIS đang tăng trưởng theo cấp số nhân.

Chỉ sau thời gian ngắn debut, CORTIS đã bước vào hàng ngũ triệu bản với doanh thu ngang ngửa nhiều nhóm nam có fandom mạnh lâu năm

Chiều 4/5, nhóm chính thức trở lại với mini album thứ hai GREENGREEN cùng MV chủ đề TNT. Album ghi nhận 2,4 triệu bản đặt trước và bán ra 1,9 triệu bản ngay trong ngày đầu phát hành. Chỉ sau thời gian ngắn debut, CORTIS đã bước vào hàng ngũ triệu bản với doanh thu ngang ngửa nhiều nhóm nam có fandom mạnh lâu năm.

Không chỉ thắng lớn về doanh số, màn comeback này còn phủ sóng khắp mạng xã hội. Từ fancam sân khấu, clip hậu trường cho đến biểu cảm của từng thành viên đều liên tục viral trên Threads, TikTok và X. Trong các nhóm tân binh, CORTIS xếp top 1 về độ hot và thảo luận MXH.

Khiến cả cõi mạng tranh cãi nhưng độ hot thì không thể bàn cãi

Mang đậm tinh thần nổi loạn, GREENGREEN gồm 6 ca khúc với concept đối lập giữa màu xanh đại diện cho sự nguyên sơ, bứt phá của tuổi trẻ và màu đỏ tượng trưng cho áp lực xã hội. Ý tưởng thị giác tiếp tục là thế mạnh lớn của CORTIS khi nhóm xây dựng hình ảnh cực kỳ đồng nhất, thời trang nổi bật và đậm chất “high teen chaos”.

MV REDRED - CORTIS

CORTIS - MV TNT

Tuy nhiên, trái ngược với phần nhìn được đánh giá cao, âm nhạc của CORTIS tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụm từ “trai đẹp nhạc dở” liên tục xuất hiện dưới các bài viết bàn luận về nhóm.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ cấu trúc âm nhạc quá ngắn và ưu tiên sự độc đáo, âm thanh "raw". Cả EP chỉ kéo dài khoảng 15 phút cho 6 bài hát, trong khi ca khúc chủ đề TNT vỏn vẹn khoảng 2 phút. Việc cố gắng bắt nhịp xu hướng nhạc ngắn trên TikTok khiến bài hát bị nhận xét thiếu cao trào, trôi tuột và chưa tạo được điểm nhấn bùng nổ.

Chất liệu điện tử thô ráp, tiếng synth dày đặc cùng cách xử lý vocal và rap phóng khoáng cũng khiến âm nhạc của nhóm trở nên kén người nghe hơn hẳn mặt bằng chung Kpop hiện tại. Trên Threads, bài đăng với nội dung: “Mới nghe xong album lần thứ 3 và mình nhận ra được là nhạc vẫn dở nhưng mà 5 bé đẹp trai” nhanh chóng viral và trở thành đại diện cho cuộc tranh cãi xoay quanh CORTIS.

CORTIS bị gọi là nhóm nam "đẹp trai nhạc dở"

Tình trạng này từng xảy ra với REDRED. Khi mới phát hành, ca khúc cũng bị chê ồn ào, khó nghe và không lọt nổi các BXH âm nhạc. Nhưng sau khoảng thời gian quảng bá, loạt sân khấu live phủ sóng mạnh trên mạng xã hội đã khiến công chúng bắt đầu nhìn nhận lại bài hát.

Nhạc của CORTIS có một điểm rất lạ: lần đầu nghe có thể thấy khó cảm, nhưng khi bị cuốn vào năng lượng sân khấu và các video biểu diễn live, người nghe dần cảm thấy ca khúc trở nên thú vị, thậm chí gây nghiện. REDRED chính là ví dụ rõ nhất cho kiểu “viral ngược” này.

Khả năng trình diễn đang trở thành vũ khí mạnh nhất của nhóm. Dù gây tranh cãi về phần nghe, CORTIS vẫn liên tục tạo hiệu ứng mạnh nhờ thần thái sân khấu, biểu cảm tự tin cùng năng lượng biểu diễn máu lửa. Đây cũng là lý do fandom của nhóm ngày càng mở rộng thay vì giảm nhiệt sau tranh cãi.

Sự phủ sóng của các video trình diễn giúp nhạc CORTIS lội ngược dòng

So với EP debut Color Outside The Lines, GREENGREEN bị một bộ phận khán giả xem là bước lùi về âm nhạc. Thế nhưng ở chiều ngược lại, album này lại cho thấy CORTIS đang kiên định với màu sắc riêng thay vì chạy theo những công thức an toàn để chiều lòng đại chúng.

Trong thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt, việc sở hữu fandom trung thành và chịu chi quan trọng không kém việc có một bản hit “quốc dân”. Và ở khía cạnh này, CORTIS đang làm rất tốt. Chưa kể, với nền tảng fandom mạnh, không khó để các sản phẩm của nhóm lan tỏa và dần dà được đại chúng đón nhận.

Trong thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt, việc sở hữu fandom trung thành và chịu chi quan trọng không kém việc có một bản hit “quốc dân

Tính đến hiện tại, nhóm được xem là một trong những tân binh nổi bật nhất gen 5 Kpop. Sau EP debut Color Outside The Lines cùng các ca khúc GO! và FaSHioN, CORTIS nhanh chóng xây dựng cộng đồng fan đông đảo tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ. Đầu năm 2026, nhóm đã cán mốc 10 triệu người theo dõi trên Instagram. CORTIS được biểu diễn ở sự kiện cấp quốc gia, đại diện làn sóng thần tượng mới, sang Mỹ biểu diễn ở giải NBA và thu thập thêm số đông fan quốc tế.

CORTIS mới debut đã biểu diễn ở những sân khấu hàng đầu

Tại Việt Nam, sức nóng của CORTIS là điều không thể bàn cãi. Mỗi lần comeback hay quảng bá, từ khóa liên quan đến nhóm gần như luôn xuất hiện trong top trending Threads. Người hâm mộ liên tục tổ chức các project quy mô lớn cho thành viên. Nổi bật nhất là thành viên Martin - trưởng nhóm kiêm cây hút fan của CORTIS. Hồi tháng 3, hình ảnh trung tâm thương mại đông kín người check-in LED sinh nhật Martin từng phủ sóng mạng xã hội Việt Nam.

Sinh nhật Martin được fan Việt chơi lớn, chạy LED cả nước

Đám đông chờ checkin LED Martin

Martin có hẳn 1 bức tường check-in thu hút giới trẻ ở Hà Nội

Không chỉ dừng ở âm nhạc, CORTIS còn tạo ảnh hưởng mạnh lên thời trang và xu hướng giới trẻ. Từ quần áo, phụ kiện cho tới kiểu pose dáng hay filter ảnh mà nhóm sử dụng đều nhanh chóng trở thành trend được fan “fomo” theo.

CORTIS còn tạo ảnh hưởng mạnh lên thời trang và xu hướng giới trẻ

Có thể nói, CORTIS hiện là nhóm nhạc gen mới sở hữu độ hot lớn nhất với fan Việt

Có thể nói, CORTIS hiện là nhóm nhạc gen mới sở hữu độ hot lớn nhất với fan Việt. Thành công bước đầu của nhóm đến từ sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, concept phóng khoáng tươi mới, khả năng làm chủ sân khấu cùng tư duy xây dựng hình ảnh cực kỳ rõ nét. Trong khi nhiều nhóm vẫn loay hoay tìm hit đại chúng, CORTIS lại đang chứng minh rằng, đôi khi thứ giữ chân khán giả không chỉ nằm ở việc “nhạc dễ nghe”, mà còn ở bản sắc đủ khác biệt để khiến người ta phải tiếp tục bàn tán.

Ảnh: Bighit, IGNV